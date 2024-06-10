MP: Запад видит в тотальной войне спасение от краха мировой финансовой системы

Угар военной истерии на Западе усиливается, пишет MP. США и ЕС навязывают свою волю другим народам: факты искажаются, а определения фальсифицируются. В мировой войне на Западе видят спасение от грядущего краха финансовой системы.

Лукаш Ястржембский

Мир, в том числе и наше отечество, приближается к точке, по достижении которой безумцы, стоящие у руля многих правительств, готовы развязать мировую войну с непредсказуемыми последствиями. Угар военной пропаганды усиливается, признаков отрезвления не видно.

Правящая Польшей либеральная левацкая команда Туска вместе с оппозиционными правыми фанатами Качиньского усердно втягивают нас в крестовый поход "За вашу власть и наше рабство". Многие из них хотят, чтобы его апогей разыгрался на территории нашей страны. То, что нас не заставляли делать в нашу бытность не вполне суверенным государством во времена Варшавского договора, то наши правители охотно делают в эпоху нашей принадлежности к НАТО. Причем часто опережая на шаг Альянс. Декларирование готовности поляков умирать за чужие интересы — подлость высшей пробы.

Не до конца, на мой взгляд, самостоятельный в интеллектуальном отношении президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие против целей на территории России, в Харьковской области. Об этом сообщает Би-би-си. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отдельные страны ЕС разрешили использовать свое оружие для ударов по территории России. Хорошо информированный телеканал "Белсат" цитирует его слова: "По правде говоря, не могу сказать количество [стран]. Одни [государства] четко сказали, что ограничения останутся. Другие сказали то же самое, но не так четко. Третьи сказали: “Да, но дайте мне подумать”. Поэтому я не могу сказать, сколько [государств] согласились, а сколько нет". В СМИ появилась спекулятивная информация о том, что Великобритания, Канада, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания, Нидерланды разрешили использовать свое оружие для атак на территории России. При этом нельзя забывать, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников пересмотреть ограничения на запрет на удары Украины по России западным оружием в связи с боями на приграничных территориях в Харьковской области. Ситуация очень напряженная. Российская Федерация может рассматривать такое разрешение как официальное вступление указанных государств в военные действия, ведущиеся на территории Украины.

Как гласит римское право и о чем не раз вспоминал эксцентричный нестор аутентичных польских правых сил Януш Корвин-Микке (Janusz Korwin-Mikk]), Volenti non fit injuria, или "Нет обиды изъявившему согласие". То есть согласие потерпевшего устраняет вину лица, причинившего ему ущерб. Пусть же все политики, которые ведут нас к войне и втягивают в нее Польшу: президент, премьер-министр, депутаты, сенаторы, военные эксперты, зачастую обучавшиеся еще в СССР, продажные журналисты и "моральные авторитеты" идут на войну. Если господин президент Дуда, премьер Туск, министр Косиняк-Камыш, Головня, Сикорский, Моравецкий, Качиньский, Блащак, Бедронь, Смишек и весь табун левачков, чьи имена мне, к счастью, неведомы, горят желанием воевать, флаг им в руки! Только, черт возьми, не втягивайте в это наш народ. Держитесь подальше от нас, от наших детей и внуков.

Мир балансирует на тонкой грани. Запад на наших глазах стал диктатурой и теперь превращается в полицейское сверхгосударство, которое навязывает свою волю другим народам. Искажаются факты и фальсифицируются определения. Многие мировые центры хотят этой мировой войны. Многие богатые и влиятельные люди видят в этом спасение от грядущего краха мировой финансовой системы. Атомная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа. Которая может уничтожить нашу нацию в биологическом смысле. Хотелось бы оставаться оптимистом и верить в концепции товарищей Мешека Левандовского (Mieszek Lewandowski) и Корнеля Витольда (Kornel Witold), которые все еще не замечают военной угрозы. Возможно, они правы, хотя я вижу это по-другому. Но война, это как масло, поставленное на зажженную газовую плиту. Возможно, оно еще не кипит, но зачем проверять его температуру на своей шкуре?

В нашей ситуации следует проявлять чрезвычайную осторожность, особенно зная мятежный и легковоспламеняющийся темперамент нашего народа. Народа, который к тому же восприимчив к примитивным манипуляциям и любительской пропаганде. Каковы же у нас шансы объективной оценки ситуации, в условиях постоянной обработки общественного сознания профессиональной дезинформацией? Войны сегодня ведутся не только на суше, на море и в воздухе. Идет информационная война. Все стороны конфликта неустанно используют современные методы дезинформации в невиданных ранее масштабах. Учитывая наше политическое положение, принадлежность к структурам Запада (НАТО и ЕС) и насыщенность СМИ различными "соросовскими" установками, мы обречены на пропагандистскую обработку со стороны лишь одного участника конфликта. Об этом в Польше практически не говорят.Информацию по этой теме, однако, можно найти в профессиональных изданиях, таких как Magnum-X или слушая серьезных экспертов (например, коллегу Кшиштофа Подгурского (Krzysztof Podgórski). Вооруженные силы Украины, как и армии других стран, имеют в своем составе специальные формирования, предназначенные для проведения информационных и психологических операций. Подразделения информационно-психологических спецопераций (ИПСО) организационно входят в состав Сил специальных операций Украины. Прежде чем поверить какой-либо информации, нужно вспомнить, что мы находимся на фронте информационной войны. Иначе мы станем чем-то вроде товарища Пшемыслава Даньды (Przemysław Dańda), искренне уверовавшего в войну добродушных пушистых мишек с орками из Средиземья, похищающими стиральные машины.

Пример благоразумия в очередной раз дает нам Ватикан. Госсекретарь Святого Престола заявил, что "возможное применение оружия, поставляемого Киеву западными государствами, на территории России, может привести к неконтролируемой эскалации. Это действительно тревожная перспектива", — заявил кардинал Пьетро Паролин. Он также напомнил слова папы Римско-католической церкви Франциска: "Пусть воцарится мир, пусть диалог между ними укрепится и принесет хорошие плоды. Не для войны, а для диалога". Мы можем только сожалеть, что подобных слов не слышно в нашей стране. В непростые для нас времена мы смогли выработать "План Рапацкого" для снижения геополитической напряженности. Сегодня, к сожалению, о мире в Польше практически никто не говорит …