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То, что Запад от антироссийских санкций получил гораздо большие потери, чем наша страна, очевидно уже даже самым отъявленным русофобам. Особенно досталось ЕС, который по наставлению США решил резко сократить импорт российского газа.

Чего это стоило европейской экономике, на полях ПМЭФ рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

С его слов, ущерб, полученный ЕС от отказа покупать российский газ, уже составляет 700 млрд евро. При этом к концу текущего года данная цифра может достигнуть 1 трлн евро.

В то же время Дмитриев отметил, что вышеупомянутые убытки обусловлены не только высокой стоимостью СПГ, импортируемого европейскими странами вместо российского трубного газа, но и индустриальными издержками, которые в ФРГ достигли 3% от годового ВВП, а в ряде других стран – в два раза больше.

Стоит отметить, что ранее эксперты не единожды заявляли о плачевном положении немецкой промышленности по причине высокой стоимости энергоносителей.

При этом в ходе недавнего интервью журналистам президент РФ Владимир Путин удивился, почему власти ФРГ готовы покупать российский газ, транспортируемый через Украину и Турцию, но наотрез отказываются от прокачки по одной из веток «Северного потока», уцелевшей после диверсии. Такое поведение российский лидер считает абсолютно нелогичным.