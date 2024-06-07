Песков назвал очень важным заявление Путина о возможной отправке высокоточного оружия из РФ в третьи страны

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Заявление президента РФ Владимира Путина о возможной отправке российского высокоточного оружия в другие страны дает понять о неминуемых последствиях поставок такого вооружения Западом на Украину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это - очень важное заявление, которое весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий, и эти последствия обязательно будут, - сказал он журналистам в четверг.

При этом представитель Кремля отказался назвать регионы или конкретные страны, куда Москва может направить такое оружие, заметив, что "президент сказал то, что хотел сказать".

"Здесь все предельно ясно, и поэтому это не нуждается в каком-то расширении", - добавил Песков.

Накануне Путин в ходе общения с главными редакторами иностранных СМИ заявил, что Москва рассматривает вопрос об асимметричном ответе на поставки Украине высокоточного оружия для ударов по российской территории.