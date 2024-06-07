Войти
Интерфакс-АВН

Песков назвал очень важным заявление Путина о возможной отправке высокоточного оружия из РФ в третьи страны

148
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Заявление президента РФ Владимира Путина о возможной отправке российского высокоточного оружия в другие страны дает понять о неминуемых последствиях поставок такого вооружения Западом на Украину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это - очень важное заявление, которое весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий, и эти последствия обязательно будут, - сказал он журналистам в четверг.

При этом представитель Кремля отказался назвать регионы или конкретные страны, куда Москва может направить такое оружие, заметив, что "президент сказал то, что хотел сказать".

"Здесь все предельно ясно, и поэтому это не нуждается в каком-то расширении", - добавил Песков.

Накануне Путин в ходе общения с главными редакторами иностранных СМИ заявил, что Москва рассматривает вопрос об асимметричном ответе на поставки Украине высокоточного оружия для ударов по российской территории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
16.11.2006
"БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ" ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ. РОССИЯ - ВОЗМОЖНЫЙ ПАРТНЕР КИТАЯ ПО АМБИЦИОЗНОМУ АВИАПРОЕКТУ
14.11.2006
Мусоропереработка с летным уклоном
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
25.10.2006
Россия и Украина планируют сотрудничать в проекте возобновления серийного производства самолета Ан-124
03.10.2006
Путин Завоеватель
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК