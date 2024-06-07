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ТАСС

Разработчик сообщил, что наземную платформу "Тоша" оснастят турелью для борьбы с дронами

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Дрон ВСУ в небе в районе Артемовска
Дрон ВСУ в небе в районе Артемовска.
Источник изображения: Фото: Getty Images

Такое решение позволить сбивать дроны ВСУ на дистанции до 100 м, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Беспилотную вездеходную платформу "Тоша" планируется оснастить автоматической турелью для уничтожения при помощи дроби беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы установить на беспилотную платформу "Тоша" турель для борьбы с дронами. Чтобы гарантированно бороться с летающими дронами, нужно что-то более крупное, чем ружья 12-го калибра, которые активно применяются сейчас в зоне СВО для поражения украинских беспилотников. Установка турели на беспилотную платформу позволит уничтожать дроны безопасно для оператора. На "Тошу" будет установлена автоматическая турель с патронами более крупного калибра. Поражающий элемент - дробь. Аппараты ВСУ можно будет сбивать на дистанции до 100 м, включая FPV-дроны, которые сейчас доставляют людям много неудобств", - рассказали в организации.

По словам собеседника ТАСС, обсуждается изготовление турельной установки с несколькими стволами. "Возможно, это будут собранные в пачку стволы, которые смогут стрелять как дистанционно, так и при помощи оператора. Поскольку отдача от них сильнее, чем от ружья, и человек не сможет это носить, мы предлагаем устанавливать подобное вооружение на нашу платформу", - подчеркнули в компании.

Платформа применяется в зоне СВО для подвоза продовольствия, боеприпасов и эвакуации раненых. "Кроме того, "Тоша" может применяться в качестве дрона-камикадзе, поскольку его грузоподъемность составляет порядка тонны. Одна тонна взрывчатки сравнима с поражающим эффектом авиабомбы ФАБ-3000", - отметили в организации.

Грузоподъемность беспилотной платформы - до 1 тыс. кг. Скорость передвижения - до 70 км/ч. Масса платформы - 350 кг. Дальность хода в зависимости от батареи от 20 до 180 км. "Тоша" отличается бесшумностью и не виден в тепловизор", - уточнили в компании. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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