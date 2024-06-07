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ТАСС

Орбан считает, что Киев хочет вовлечь в конфликт как можно больше стран

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии отметил, что его страна хочет "держаться подальше от войны"

БУДАПЕШТ, 6 июня. /ТАСС/. Украина пытается вовлечь в конфликт с Россией как можно больше стран, но это не отвечает интересам Европы и всего мира. Такое мнение выразил в интервью журналу Mandiner премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Украинцы считают: чем больше стран они смогут вовлечь в свою войну против русских, тем больше у них будет шансов на победу, поэтому они готовы вовлечь в войну Европейский союз и даже весь мир", - сказал глава правительства.

Он отметил, что такой подход может показаться логичным с украинской точки зрения, однако Венгрия хочет "держаться подальше от войны", потому что это противоречит ее национальным интересам. "Думаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить распространение войны. Когда в Европе разразится великая война, мы все погибнем", - предупредил Орбан. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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