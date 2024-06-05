Запад решил "отпугнуть" Россию и перебросил войска поближе к ее границе (Politico, США)

Немецкие солдаты принимают участие в международных военных учениях Большая квадрига 2024 на полигоне в Пабраде, к северу от Вильнюса, Литва, 29 мая 2024 года.

Politico: Германия разместила танки и солдат в Литве, чтобы "отпугнуть" Россию

Цель натовских учений и переброски западных войск поближе к границе с Россией — "отпугнуть" ее и показать, что альянс готов сражаться, пишет Politico. Так, немецких солдат размещают в Литве. Сами военачальники бундесвера заявляют, что война с Россией начнется уже через пять лет.

Литва деятельно перекапывает отдаленный лес, где разместятся немецкие войска.

ПАБРАДЕ, Литва — Оглушительный огонь артиллерии и танков под бдительным взором пикирующих ударных вертолетов очень напоминает песни рок-группы 80-х годов "Ван Хален". Так выглядит немецкий бундесвер в 2024 году.

Германия приняла историческое решение разместить пять тысяч военнослужащихк 2027 году в Литве, что станет первой со времен Второй мировой войны передислокацией немецких войск за рубеж. Так бундесвер завершил свои маневры "Большая квадрига 2024", проходившие в Литве в рамках натовских учений "Стойкий защитник", — всего в 15 километрах от границы российской союзницы Белоруссии.

На полигоне в Пабраде для законодателей, дипломатов и военачальников был устроен зрелищный полуторачасовой огневой бой.

Военные комментировали ход учений, с автокрана свисали экраны, на которых можно было увидеть, как современные танки ищут цели и эвакуируют раненых. Сигнал для особо важных гостей был предельно ясен: мы готовимся сражаться с Россией.

"Германия держит слово", — заявил главный инспектор немецких сухопутных войск генерал Карстен Бройер (Carsten Breuer), стоя под неожиданным проливным дождем после того, как демонстрация военной мощи завершилась хорошо отрепетированным пролетом двух устаревших ударных вертолетов "Еврокоптер Тайгер" с противотанковыми ракетами на борту. "Мы будем оборонять каждый сантиметр натовской территории", — сказал генерал.

По словам Бройера, Москве понадобится от пяти до восьми лет на восстановление своих вооруженных сил после ожесточенных боевых действий на Украине. Таким образом, у Североатлантического альянса есть время до 2029 года, чтобы подготовиться к возможной войне.

Происходящее в Литве — это внешнее измерение немецкой инициативы Zeitenwende (поворотный момент; начало новой эпохи), осуществляемой с начала российской военной операции на Украине. Отказавшись от мирных дивидендов, накопленных после окончания холодной войны, Германия в срочном порядке выделила сто миллиардов евро на переоснащение своей армии и переработку военной доктрины, чтобы превратить бундесвер в боеспособную и умеющую побеждать военную силу.

"Сегодняшний мир отличается от того, каким он был до 24 февраля 2022 года, — сказал во время визита в Пабраде за несколько дней до финального шоу министр обороны Борис Писториус. — Для нас как для бундесвера это означает изменение задач. Сейчас в центре внимания оборона страны и альянса".

Германия стала лидером в реализации натовской программы расширенного передового присутствия. В Эстонии эту роль играет Британия, а в Латвии — Канада.

В Пабраде к немецким солдатам присоединились военнослужащие из Литвы, Нидерландов и Франции, чтобы провести учения "Большая квадрига 2024". Но заправляет этим шоу 10-я танковая дивизия бундесвера, выставившая танки "Леопард 2", боевые машины пехоты "Пума" и "Боксер", самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и системы разминирования.

Блиц в Прибалтике

В глубине хвойных лесов к югу от Вильнюса и в 80 километрах от Пабраде солдаты и землеройная техника готовят площадку для размещения пяти тысяч военнослужащих и членов их семей, которые уже скоро будут жить в Литве на постоянной основе.

Когда-то заболоченный Руднинкайский лес утюжили советские бомбардировщики, выполняя учебные полеты в рамках холодной войны. Но сегодня литовское командование организует там военную базу, и туда уже прибыли десятки солдат бундесвера. Еще несколько сотен приедут к концу года.

Интерес к учениям в Пабраде заставляет работать в ускоренном темпе литовского полковника Римантаса Ярмалавичюса (Rimantas Jarmalavičius). Показывая рукой в сторону зарослей кустарника, он рассказывает, что пни деревьев уже выкорчеваны, а старая взрывчатка вывезена, и тем самым подготовлено место для строительства новых казарм.

"Это коллективная оборона, и важно, чтобы наши соседи увидели, что мы не одни", — сказал этот 52-летний офицер, ему было 18, когда Литва вышла из состава Советского Союза. <…>

Прежде чем занять свою нынешнюю должность, Ярмалавичюс руководил территориальной обороной в южном регионе Литвы, куда входит Сувалкский коридор. Эта тонкая полоска земли, соединяющая Литву с Польшей, проходит между российской Калининградской областью и Белоруссией, и ее часто называют вероятным очагом напряженности в случае возникновения конфликта между Москвой и НАТО.

Исходив все 60 километров неухоженной местности Сувалкского коридора, полковник Ярмалавичюс хорошо подготовился к тому, чтобы использовать удаленную лесную чащу в военных целях. Чтобы очистить 40 гектаров леса от кустарника и советской взрывчатки, ему понадобилось несколько месяцев.

Неразорвавшиеся бомбы находили в болотах на глубине до двух метров, рассказал полковник. Уже скоро этот район будет использоваться в качестве танкового полигона.

Есть и другие проблемы. Старые могилы, доисторические поселения и место сражения с русскими, которое произошло в 1863 году, — все это создает дополнительные трудности строителям. "Есть места, которые нужно сохранить", — объясняет Ярмалавичюс.

Но дело движется. Местный совет недавно подвел к опушке леса водопровод и канализацию. Тендеры на строительные контракты должны быть проведены в этом году.

Надо будет построить жилье для пяти тысяч военнослужащих и вертолетную площадку. Необходимо проложить дороги для перевозки людей и техники с одного учебного места на другое. А таких мест много: это стрельбище для стрелкового оружия и пулеметов, это 12-километровый артиллерийский полигон, это танковый полигон для боевых стрельб и имитация поселка, где солдат будут учить ведению интенсивных боевых действий в населенных пунктах.

Задача Ярмалавичюса состоит в том, чтобы Литва должным образом выполнила взятые на себя обязательства оплатить строительство жилья и учебных объектов на всей территории базы площадью 170 квадратных километров.

По плану, который был согласован с канцлером Германии Олафом Шольцем, Вильнюс заплатит за инфраструктуру, а Берлин возьмет на себя расходы по обслуживанию и ремонту, а также на закупку оборудования для бригады.

Немецкие власти посчитали, что налогоплательщикам это обойдется в сумму от шести до девяти миллиардов евро. Значительная часть этих средств будет потрачена на закупку тяжелого вооружения для бригады.

Эксплуатация и обслуживание базы будет стоит 800 миллионов евро ежегодно, о чем сообщил представитель немецкого министерства обороны.

Еще одна проблема — как наладить коммерческие рейсы по перевозке в провинциальные немецкие города отпускников, служащих в Руднинкайском лесу, на что пожаловался один немецкий солдат. Но наладить какой-то комфорт будет довольно просто.

"Здесь наверняка откроют Lidl, — пошутил Ярмалавичюс, имея в виду популярную в Германии цепь дисконтных супермаркетов. — Но решать это будет свободный рынок".

Автор: Джошуа Позанер (Joshua Posaner)