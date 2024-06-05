Глава МИД Турции заявил об общих позициях с КНР по урегулированию на Украине

Хакан Фидан выразил уверенность, что добиться справедливого и постоянного мира можно только путем диалога между сторонами

АНКАРА, 4 июня. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил об общих позициях Анкары и Пекина в отношении урегулирования конфликта на Украине.

"Война России и Украины продолжает испытывать международную безопасность и стабильность. Мы убеждены, что разрешить конфликт и добиться справедливого и постоянного мира можно только путем диалога между сторонами. И мы с удовлетворением отмечаем, что у Турции и Китая есть общие позиции по вопросу достижения мира на Украине. Наши страны продолжат диалог и консультации по этой теме", - сказал Фидан на пресс-конференции со своим коллегой Ван И в Китае. Слова министра приводит пресс-служба МИД Турции.

Фидан также указал, что Анкара "приветствует недавнее совместное заявление Китая и Бразилии с призывом к миру". Эти две страны в своем заявлении, обнародованном в конце мая, указали, что считают диалог и переговоры единственным путем урегулирования украинского кризиса.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров - в отличие от украинской стороны. Однако, так как Москву многократно обманывали, теперь она должна понимать, "с кем и как иметь дело" и в какой степени кому можно доверять. Путин указывал, что договоренности должны быть основаны на проекте стамбульских соглашений 2022 года, но учитывать сегодняшние реалии. В Кремле также неоднократно отмечали, что РФ будет договариваться на своих условиях и не приемлет попыток навязать ей правила.