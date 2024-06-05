В России выдали грант на разработку солнечных панелей для работы в космосе не менее 20 лет

Орбитальная станция «Мир» пережила немалое количество столкновений с космическим мусором и микрометеороидами. Большая солнечная панель модуля «Спектр» в правой части снимка испещрена их следами. Меньшая панель по центру снимка повреждена во время столкновения с кораблем «Прогресс М-34». Фото сделано в июне 1998 года.

В отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета отметили, что сумма составит 100 млн рублей в год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ученые в РФ получили грант на создание устойчивых к радиации солнечных панелей, которые должны прослужить не менее 20 лет на околоземных орбитах, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета (УРФУ).

Грант - 100 млн рублей в год - предназначен для проведения крупных научных проектов в 2024-2026 годах. Участие в работе примут научные коллективы Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, Уральского федерального университета, Института синтетических полимерных материалов РАН и Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова.

"Основная задача участников консорциума - под руководством вице-президента РАН Сергея Алдошина создать солнечные батареи с высоким КПД и энергопроизводительностью. Батареи будут работать в условиях космоса, поэтому должны быть легкими, гибкими, устойчивыми к радиации, низким температурам и иметь длительный срок службы - не менее 20 лет на околоземных орбитах. Коллеги в Москве будут работать над созданием новых материалов и перовскитных модулей на пластиковой основе, а также над созданием аккумуляторов. Наша задача - исследовать радиационную стойкость и батарей, и аккумуляторов по отношению к разным типам излучения", - приводят в вузе слова руководителя научной группы УРФУ, заведующего лабораторией фотовольтаических материалов Ивана Жидкова.

Он добавил, что испытать панели после создания планируется в реальных условиях - на малом космическом аппарате на низкой околоземной орбите.

Как поясняют физики, сегодня в мире - бум исследований, направленных на разработку органических и перовскитных солнечных батарей для использования в космосе. Проблема в том, что это крайне сложные и ресурсоемкие исследования: требуется немало средств, квалифицированные специалисты и дорогостоящее оборудование. Помимо космоса новые солнечные батареи могут пригодиться и на Земле: для территорий с экстремальным холодом (Арктика и Север России в целом) и жарким климатом, где современные аккумуляторы не работают.