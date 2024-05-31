Цели ВСУ будут не только военными: чем грозит снятие запрета на удары по России оружием Запада

Полковник Ходаренок: с разрешением на удары ВСУ по России наступит новый этап СВО

Британия, Франция, Польша, Швеция, Чехия, Финляндия, Нидерланды, Канада, Литва, Латвия, Эстония дали добро на применение своего оружия по объектам на территории России. По данным The New York Times и Politico, Джо Байден и Олаф Шольц тоже близки к тому, чтобы дать Киеву такое разрешение. Какие последствия это решение может иметь для РФ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее ряд стран, например, Германия и Соединенные Штаты Америки, до самого последнего момента сохраняли запрет на применение своего оружия по российским территориям. Однако, по последним данным, Олаф Шольц склоняется к тому, чтобы разрешить Украине применять западное оружие (германо-шведские ракеты Taurus KEPD 350/150) для ударов по России (а может быть, он уже и склонился, а публикуемые сведения по этому поводу в СМИ - просто медийная подготовка подобного решения немецкого лидера).

Что касается Джо Байдена, то он все ближе к тому, чтобы разрешить Киеву бить американским оружием вглубь территории России. В Белом доме считают пересмотр ранее озвученного запрета неизбежным.

«Президент Байден приближается к тому, что может стать одним из его самых важных решений в войне на Украине, - отмене запрета на удары американским оружием по территории России», - сообщила газета The New York Times.

Опять-таки, вполне может быть, что президент США не «приближается» к этому решению, а уже давно «приблизился». Так что есть все основания полагать, что в ближайшее время разрешение Киеву бить западным оружием по объектам на территории России станет консолидированным решением всего Североатлантического альянса.

О каком оружии идет речь?

К таковому относятся Storm Shadow/SCALP-EG и MGM-140 ATACMS с дальностью стрельбы 300 км, Taurus KEPD 350/150 с радиусом боевого применения в 500 км. Олаф Шольц, несомненно, в самое ближайшее время примкнет к «разрешантам». К тому же Швеция разрешила применять свое оружие по объектам на территории РФ. А в арсеналах Стокгольма, как известно, есть ракеты Taurus KEPD 350/150.

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При этом не следует забывать и про БПЛА собственно украинского производства, дальность действия которых достигает уже 1800 км. Таким образом, в полосе шириной 300-500 км, примыкающей к западной границе РФ, практически все объекты Вооруженных сил России (а также и объекты инфраструктуры), находятся в зоне поражения крылатых ракет западного производства, состоящих на оснащении украинской армии. Опять-таки не исключено, что ВСУ будут в ближайшее время переданы и более дальнобойные средства поражения. Во всяком случае, к этому надо готовиться.

Боевые возможности ВСУ будут существенно усилены и в связи с передачей в состав Воздушных сил Украины многофункциональных истребителей F-16. Эти самолеты вряд ли будут использоваться для нанесения бомбо-штурмовых ударов по переднему краю. Скорее всего, они будут применяться как носители крылатых ракет и как средство борьбы с российскими самолетами, оснащенными бомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции.

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К чему это приведет?

Все это ставит ВС РФ в достаточно сложное положение. Крайне затруднительным станет боевое применение армейской и оперативно-тактической авиации. Площадки взлета и посадки вертолетов придется либо отодвигать за пределы 300-500-км полосы, либо рассредоточивать их, запасы горючего и средств поражения. То же самое относится и к аэродромам и самолетам оперативно-тактической авиации.

А это ставит под сомнение эффективность боевого применения самолетов и вертолетов, то есть господство в воздухе российской авиации станет под большим вопросом.

Под ударами крылатых ракет противника могут оказаться пункты высших звеньев армейского управления, узлы связи, стартовые позиции зенитных ракетных войск, склады с запасами материальных средств, коммуникации, распорядительные и выгрузочные станции. Решение в этом случае может быть здесь только одним - выводить за пределы 300-500-км полосы, менять позиции.

Кроме того, удары крылатыми ракетами могут наноситься ВСУ не только по сугубо военным целям, но и по инфраструктурным объектам, включая объекты топливно-энергетического комплекса, электростанции и теплоцентрали, воздушные и кабельные линии электропередачи.

Практически всю весну Воздушно-космические силы и Военно-морской флот России наносили удары по украинскому энергохозяйству. Не исключено, что военно-политическое руководство в Киеве и командование ВСУ после получения вышеупомянутых разрешений посчитает необходимым совершить соответствующий «размен» в ударах. Поэтому вполне возможно, что населению приграничных областей России (особенно жителям многоквартирных домов) придется заранее запасаться электрогенераторами, запасами топлива к ним, печками-буржуйками и дровами.

В связи с разрешением государств - участников НАТО на применение своего оружия по объектам на территории России в ходе специальной военной операции, без всякого преувеличения, наступает новый этап. Последствия принятых решений государствами - участниками НАТО на данном этапе еще мало предсказуемы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок