В Оттаве заявляют, что Украина имеет право применять канадское вооружение для ударов по РФ

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Оттава никак не ограничивает Украину в использовании передаваемого канадского вооружения, заявила в среду глава МИД Канады Мелани Жоли.

"Мы не выдвигаем никаких условий по поводу использования оружия, которое мы отправляем Украине", - цитирует министра агентство ЭФЭ.

Таким образом, как отмечает агентство, Жоли подтвердила, что Канада не будет возражать в случае использования ее оружия для ударов по РФ.

При этом Жоли заявила, что на встрече глав МИД НАТО позже на этой неделе призовет коллег занять такую же позицию по вопросу применения Украиной западного вооружения.