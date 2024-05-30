Войти
ТАСС

СМИ насчитали 10 стран, готовых разрешить Киеву ударить их оружием по РФ

455
0
0
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Таисия Лисковец

Издание "Лига. Новости" отмечает, что в десятку стран вошли Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Украинские СМИ распространили информацию о том, что уже 10 западных стран якобы готовы разрешить Киеву наносить полученным от них оружием удары по территории РФ.

Издание "Лига. Новости" отмечает, что в десятку стран вошли Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. В "подтверждение" такой готовности оно кратко и без прямых цитат пересказывает заявления представителей этих стран разного уровня, сделанные в течение мая.

Вместе с тем издание отмечает, что США традиционно придерживаются линии запрета в этом вопросе. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что изменений в позиции США относительно неприменения Украиной американского оружия для ударов по российской территории на данный момент нет.

Тем не менее на фоне последних заявлений Варшавы и Парижа украинские СМИ тиражируют заголовки о том, что 10 стран "разрешили Украине бить их оружием по России". В частности, после издания "Лига. Новости" такой тезис подхватил "Инсайдер", а на него сослался советник офиса президента Украины Сергей Лещенко, разместив пост о "разрешении" от 10 стран в своем телеграм-канале.

О возможности ударов по территории РФ

28 мая президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в ФРГ выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Он уточнил, что поддерживает атаки на объекты, откуда запускаются ракеты по территории Украины, однако выступил против нападений при помощи западных вооружений на гражданские или незадействованные в СВО военные объекты. 29 мая замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что польские власти не ограничивают применение Киевом поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, говоря об ударах по России, должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". По его словам, Россия внимательно следит за дискуссией по этому вопросу. В случае применения дальнобойного оружия Вооруженными силами Украины Москве вновь придется принимать решение о санитарной зоне, заявил Путин.

В целом среди стран Запада, поставляющих оружие Украине, нет единства мнений по поводу ограничений на его использование. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не оказывают помощь Киеву в применении американских вооружений за пределами Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отмечал, что исключает поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, так как Берлин не сможет сохранить контроль над управлением целями без отправки на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, является чертой, которую он не хочет переступать. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швеция
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
04.01.2024
Сербы предупредили о последствиях вступления Финляндии в НАТО (Политика, Сербия)
27.04.2023
Из-за Путина Европа вскоре окажется в безвыходном положении
30.06.2021
Игры в танчики
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
16.05.2016
Мемхес: Европа не будет умирать за Гданьск (Rzeczpospolita, Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 15:42
  • 24
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 30.05 15:03
  • 5
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 13:19
  • 1643
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.05 11:02
  • 2
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере