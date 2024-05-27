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Военное обозрение

«По уровню прогресса схож с российской «Арматой»: в западной прессе оценили новый китайский легкий танк

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Источник изображения: topwar.ru

На днях в китайских социальных сетях появились кадры, на которых запечатлены два варианта нового, ранее неизвестного танка НОАК.

Как указывается в издании Army Recognition, основное различие между этими двумя модификациями, по-видимому, заключается в их оснащении пушками разного калибра, вероятно, 105 мм и 125 мм.

Оба экземпляра, как можно предположить, оснащены КАЗ, обеспечивающими охват на 360°, и имеют маскирующие ИК-излучение кожухи на стволах орудий для уменьшения теплового следа.

Источник изображения: topwar.ru

На принадлежность этих машин к классу легких танков указывают узкие гусеницы (с 6 катками) и сходство с рядом компонентов серийного ЛТ Type 15 (ZTQ-15), который весит от 33 до 36 тонн, что сопоставимо со средним танком советской эпохи Т-64. В целом КНР с недавнего времени активно ищет альтернативы ОБТ, таким как ZTZ-99.

Предполагается, что танки будут оснащены радаром миллиметрового диапазона, сенсорами обнаружения света (Lidar), легкой броней, системой автопилота и автоматизированной системой определения цели на основе ИИ. Они также будут интегрированы во всеобъемлющую информационную систему управления полем боя.

Источник изображения: topwar.ru

Наличие двух передних люков предполагает, что экипаж состоит всего из двух человек, которые смогут справляться с боевыми задачами благодаря высокоинформативным системам управления огнем и обмена данными. Возможно, что экипаж будет облачен в экзоскелеты для снижения физической нагрузки. Он управляет необитаемой башней, которая оснащена, кроме пушки, вращающимися минометными установками.

Источник изображения: topwar.ru

Модульная конструкция, включающая в том числе блоки ДЗ и противокумулятивные решетки в задней части, допускает различные конфигурации: 30-тонную легкую версию, 40-тонный стандартный вариант и 50-тонную тяжелую модификацию.

Этот новый легкий танк может представлять собой значительный прогресс китайской оборонки, схожий с тем, который проделала российская платформа «Армата»

- отмечается в западном издании.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, на сегодняшний день примерами танков четвертого поколения являются российский Т-14, оснащенный беспилотной башней и передовыми системами бронирования; немецкий KF-51 Panther, известный своей 130-мм гладкоствольной пушкой и инновационными системами ситуационной осведомленности; и японский Type 10, в котором особое внимание уделяется мобильности, модульной броне и сложным электронным системам.

Источник изображения: topwar.ru

Китайская передовая бронетанковая штурмовая система FAAS – возможный прототип нового ЛТ

Согласно оценке автора, перспективными танками в этой категории являются южнокорейский K2 Black Panther, турецкий Altay, американский Abrams X, франко-германский MGCS, индийский FMBT и британский Challenger 3.

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Страны
Китай
США
Южная Корея
Продукция
Altay
MGCS
ZTZ99
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