Основные боевые танки будущего. Заключение.

Основные боевые танки (ОБТ) появились на поле боя чуть более 100 лет. В первой части статьи рассмотрены тенденции развития этой категории боевой техники в Европе. Обратим свое внимание в другою сторону…

Основные боевые танки Азии

За пределами Европы, в Индии, в течение длительного периода разрабатывались ОБТ «Арджун» (Arjun Mk 1 и Mk 1A, ранее известные как Mk II). Однако, до сих пор спрос на эту машину оставался относительно низким, поскольку основная часть индийского парка ОБТ состоит из российских танков Т-72 и Т-90.

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в настоящее время работает над программой «Боевая машина будущего» (Future Ready Combat Vehicle), целью которой является разработка будущего ОБТ для Индии с потребностью в 1770 машин и целью ввода в эксплуатацию к 2030 году. Однако, помимо очень амбициозного списка требований, опубликованного в мае 2021 года, эта программа пока не продемонстрировала большого прогресса, и считается маловероятным, что она достигнет своей цели по вводу в эксплуатацию к 2030 году.

Основной боевой танк Arjun Mk II

Китай стал самодостаточным в проектировании, разработке и производстве всех типов боевых машин, включая ОБТ. Однако, несмотря на это, страна в целом, в ближайшей перспективе сосредоточилась на модернизации своих вооруженных сил и представила различные модели основных боевых танков нынешнего поколения: ZTZ-96A, ZTZ-96B (также известный как «Тип 96A/B»), ZTZ-99 и ZTZ-99A (иначе «Тип 99A») из семейства ОБТ «Тип 99/A» и семейство легких танков ZTQ-15 (известен как «Type 15»). Для экспортного рынка Китай ведет разработку модели VT-4 (ранее известную как MBT-3000).

Китайский ОБТ VT-4

Южнокорейская компания Hyundai Rotem, продолжая разработку ОБТ K1 (105 мм) и K1A1 (120 мм), разработала ОБТ K2 «Черная пантера» (Black Panter). После некоторых задержек K2 «Черная пантера» (дополнительно) поступила на вооружение армии Южной Кореи, а недавно заказана Польшей. Последняя планирует получит 180 машин непосредственно из Южной Кореи, а еще 800 модернизированных версий под шифром K2PL начнут производиться с 2026 года на месте.

Hyundai Rotem также изучает будущие концепции ОБТ, включая «Основной боевой танк следующего поколения» (NG MBT), который был представлен в виде масштабной модели на Eurosatory 2022. Как и Т-14 «Армата», он предназначен для управления экипажем из двух или трех человек, расположенным в защищенной капсуле в корпусе, с выносной башней. Предполагается, что основным вооружением станет 130-мм гладкоствольная пушка с автоматическим заряжанием, дополняемая вспомогательным вооружением, включающим дистанционно управляемую оружейную станцию (RWS) с лазерным оружием и выдвижную пусковую установку (ПУ) с двумя ПТУР в нише башни.

Еще одно сходство с Т-14 заключается в том, что машина должна весить всего 55 тонн, что возможно благодаря использованию дистанционной башни, которая не требует такой большой пассивной защиты. Предполагается, что машина получит комплекс активной защиту (APS) с четырьмя эффекторами в каждой из двух съемных ПУ, установленных над любой из щек башни. Они дополняются 16 дымовыми гранатометами, восемь из которых установлены по обе стороны башни.

Масштабная модель южнокорейской концепции NG MBT

ОБТ Ближнего Востока

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сравнению со многими странами имеет набольший опыт ведения маневренных боевых действий высокой интенсивности и постоянно совершенствует свое семейство ОБТ «Меркава» (Merkava). Тем не менее, до сих пор Израиль, похоже, готов продолжать модернизацию своих существующих ОБТ. Последний вариант, «Меркава» Mk4 «Barak», вскоре вступит в строй. Свои будущие усилия ЦАХАЛ планирует сосредоточить на разработке боевых средств семейства «Кармель» (Carmel, подробнее).

«Кармель» представляет собой гораздо более легкое семейство машин, которое, по сути, основывается на варианте боевой машины пехоты (БМП). Хотя отсутствие планов по проектированию будущего танка может показаться рискованным шагом, эксперты отмечают, что другие страны пошли дальше Израиля. Так, Корпус морской пехоты США (USMC) уже в 2021 году деактивировал свой последний ОБТ M1A1 «Абрамс» (Abrams).

ОБТ Merkava Mk4 Barak

Турция, в основном, сосредоточилась на развитии потенциала для внутреннего производства современной конструкции основного боевого танка. В этом ключе компания Otokar разработала ОБТ «Алтай» (Altay). Тем не менее, в конечном итоге, контракт на производство получил турецкий производитель BMC, который имеет опыт работы с колесными, а не с гусеничными боевыми машинами.

Несмотря на то, что Анкара стремится к созданию современной машины, планируется, что конструкция «Алтая» со временем начнет включать в себя все больше функций будущего поколения. В частности, вариант «Алтай T3», запланированным на 2024 год, планируется оснастить RWS. Поэтому вполне вероятно, что со временем опыт Турции в этой машине может в конечном итоге материализоваться в настоящую конструкцию ОБТ следующего поколения.

Altay ОБТ нынешнего поколения

Некоторые итоги

По оценкам специалистов, сегодня основные боевые танки находятся под давлением чрезвычайно смертоносного и высокоточного оружие зачастую способного превзойти пассивную защиту. Тем не менее, ОБТ продолжают развиваться различными способами, чтобы справиться с этими новыми вызовами.

В первую очередь, основное вооружение будущих образцов ОБТ, как правило, станет больше, чем 120 или 125 мм современных танков, с предполагаемым калибром 130 или 140 мм. В то время как оно обеспечит повышенную летальность при попадании в цель, компромисс заключается в том, что можно нести меньше выстрелов, и для них потребуется автомат заряжание, поскольку более крупные боеприпасы слишком тяжелы для заряжающего.

Что касается мобильности, торсионная подвеска уступает место гидропневматической, обеспечивая более комфортную езду для экипажа и более устойчивую платформу для стрельбы из пушки. Если в настоящее время композитные резиновые гусеницы еще не достигли того уровня, когда они могут надежно выдерживать вес ОБТ, такие производители, как Soucy, работают над достижением этого.

Возможно, самым интересным является то, что после десятилетий роста веса конструкции танков тенденция, наконец, начинает меняться в другую сторону. При этом, пассивная броня постепенно уступает место пассивным и активным системам обороны (soft-kill и hard-kill), а также управлению излучениями. Кроме того, с достижением зрелости других технологий, таких как беспилотные турели или композитные резиновые гусеницы (CRT), они предоставят инженерам возможность создавать более легкие конструкции, сохраняя при этом высокую общую защищенность.

Проблемы все еще остаются, смертоносность современного оружия по-прежнему значительно превосходит пассивную защиту, и многие из новых подсистем, прилагаемых к боевой технике, увеличили их требования к мощности, требуя, чтобы большинство современных конструкций оснащались вспомогательной силовой установкой или решениями для накопления энергии, позволяющими танку для экономии топлива продолжать работу при выключенном главном двигателе.

Несмотря на проблемы, связанные с современным полем боя, основные боевые танки, похоже, останутся важным компонентом современных вооруженных сил и в будущем.

По материалам ресурса euro-sd.comТелеграм!!!