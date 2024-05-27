"Будет плохо". В Чехии убеждены: Европа не переживет поражение Украины (Lidovky, Чехия)

Lidovky: в Чехии заявили о катастрофе в Европе в случае поражения Украины

Еще недавно разговоры о поражении ВСУ в Европе считались недопустимой поддержкой врага, но сегодня такой исход стал вполне реален, пишет Lidovky. Сценариев украинского краха много. Все зависит от намерений России. Ясно одно: Европе будет плохо.

Год назад мы не могли дождаться весеннего наступления украинской армии. теперь ситуация изменилась. Россия воспряла и, как паровой каток, ринулась вперед. Разговоры о том, что произошло бы, если бы Украина проиграла в этом конфликте, еще недавно воспринимались как недопустимая поддержка врага. Но теперь такой вариант реален и опасен.

Если рассмотреть на карте изменения на фронте, то увидишь эдакие зубы, которые прорезала там российская армия. Это подготовка к более масштабным тактическим операциям.

Так чешский доброволец с позывным Павел описывает то, что мы сегодня видим на картах боев под Купянском и к западу от Авдеевки. "Из каждого "выступа" можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки", — говорит он.

Русские продвигаются благодаря малым завоеваниям в несколько сотен метров в день там, где равнинная местность удобна для продвижения. Кроме того, они открыли второй фронт к востоку от Харькова, где через границу подошли к городу Волчанск.

Обратите внимание на то, что они никогда не заходят слишком далеко, хотя и могли бы, потому что, по свидетельствам бойцов, неизменной фронтовой линии на востоке страны после определенного периода стабильного фронта больше не существует. Русские извлекли уроки из ошибок первых недель и месяцев вооруженного конфликта и не хотят попадать в ловушки и наживать проблемы с логистикой.

Война дронов

"Это война дронов и управляемых крупнотоннажных бомб", — говорит Валерий Оболенцев, член харьковской территориальной обороны, который преподает в местном университете основы безопасности.

Я обратился к восьми солдатам, воюющим на Украине. Все расценивают нынешнюю помощь союзников и, прежде всего, американский пакет в размере 61 миллиарда долларов как инъекцию, которая поможет в ближайшее время, но в целом ситуацию на фронте не изменит.

Кроме того, задержка слишком затянулась. "Это привело к истощению наших лучших бригад, и, к сожалению, и к тому, что русские будут продвигаться", — сказал по этому поводу доброволец Павел.

Столь долгожданная американская помощь содержит в своей первой части за миллиард долларов в основном те вещи, которые нужны непосредственно на фронте. Выделить стоит ПТРК "Джавелин" и артиллерийские снаряды разных калибров, однако Пентагон должен их прежде закупить. Процесс только запущен.

"Оружие, скорее всего, не дойдет до Украины еще несколько лет", — написал не так давно сайт "Политико", и то же мнение выразило агентство АР.

Селеста Уолландер, которая отвечает в Пентагоне за политику в отношении Украины и России, во время согласования пакета заявила изданию "Нью-Йорк таймс", что 48 из 61 миллиарда долларов получат поставщики из 40 стран для производства оружия, которое затем будет отправлено на Украину или пополнит запасы Пентагона.

Получается, что 80% пакета Киев получит либо с опозданием, либо в худшем случае они пойдут на то оружие, которое США уже предоставили из своих запасов.

Уже сейчас Соединенные Штаты Америки стараются развеять опасения, вызванные отчасти и излишней разговорчивостью собственных руководителей. Госсекретарь Энтони Блинкен отправился в Киев и заверил президента Владимира Зеленского, что помощь уже в пути.

В свою очередь, Европейский Союз готов помочь 50 миллиардами евро, которые, однако, предназначены только для экономики воюющей страны. Германия увеличила свою помощь до восьми миллиардов евро, и Великобритания с ее 12 миллиардами долларов тоже является видным спонсором.

Но как бы там ни было, ситуация прояснится, когда оружие прибудет туда, где Украина в нем нуждается. Ей предстоят два трудных месяца: Украине придется сдерживать натиск теми силами, которые у нее есть в распоряжении сейчас. Неприятелю это известно, и он старается воспользоваться этим.

В последние недели мы наблюдаем массированную авиационную кампанию против украинских городов и разных целей. В результате ударов ракетами и беспилотниками по украинскому тылу повреждены энергетическая инфраструктура и транспортные узлы, а в таких городах, как Харьков, провоцируется страх среди населения. Что касается территорий, прилегающих к фронту, то там применяются крупнотоннажные авиационные бомбы, которыми уничтожается все что только можно.

Воздушные бои

Противовоздушная обороны после периода некоторой стабилизации снова перешла в фазу, когда ее недостает. Во время недавнего визита американского Госсекретаря Владимир Зеленский попросил две новые батареи комплексов "Пэтриот" для Харькова, где они остро необходимы ввиду близости границы.

По оценкам украинских властей, в общей сложности страна нуждается в 25 соединениях с комплексами "Пэтриот", и в каждом от шести до восьми батарей, то есть около 175 батарей. Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине чрезвычайно необходимы семь батарей, а по имеющимся данным, Украина располагает только тремя боеспособными батареями.

Одна защищает Киев, а две другие применяются по необходимости. Согласно американскому Институту изучения войны баллистические ракеты обезвреживаются с 46-процентной эффективностью, а крылатые ракеты и дроны — с 75-процентной.

На Украине есть не только "Пэтриоты", хотя бойцы считают эти комплексы лучшими в своем роде. Кроме них, Украина располагает норвежским NASAMS, немецким IRIS-T и французско-итальянским SAMP/T. Одно только разнообразие систем пугает любого военного специалиста, потому что каждый требует своей логистики и отдельного курса обучения боевых расчетов.

Но на Украине так со всем: и с танками, и с БМП, и с гаубицами… При этом каждая бригада и батальон стараются обеспечить себе максимум самостоятельно, а "дистанционную поддержку" оказывают эксперты из разных армий либо на расстоянии, либо, как стало известно от некоторых политиков, прямо на месте. Это типичная импровизация по-украински, но это работает.

Однако проблема в том, что ПВО недостает там, где она необходима в данный момент. Например, на фронте протяженностью сотни километров и на границе с Россией, где российские самолеты зачастую могут беспрепятственно приближаться к линии фронта и сбрасывать крупнотоннажные управляемые бомбы.

По сравнению с ракетами и иранскими "Шахидами" они весьма дешевы и, как и малые дроны, являются феноменом последних месяцев вооруженного конфликта. Русские сбросили уже более девяти тысяч таких бомб, и на земле те устраивают ад, помогая им продвигаться. Адекватных средств борьбы с такими бомбами у Украины нет.

Отдельный разговор — авиация, которая у Украины куда слабее, чем у России. Особенно в среде солдат можно услышать много жалоб, и в основном все с нетерпением ждут самолетов F-16, которые, как некоторым кажется, могут изменить ситуацию на фронте.

Но нет, этого не случится. На создание воздушных сил порой уходят годы, и думать об этом нужно было еще до начала конфликта.

Первые летчики уже проходят обучение и закончить его планируют летом. Но основная масса придет, в том числе из-за проблем с английским языком, через год и позже. Обучение летчика, как и передового авиационного наводчика, — одно из самых трудных дел, и немало времени требуется также на то, чтобы переучить людей пользоваться новой техникой.

Но, главное, 20 или 40 F-16 нынешнюю ситуацию не улучшат. Стране нужен более широкий спектр военно-воздушных сил с истребителями и вертолетами для прямой поддержки соединений на фронте. Нужны и транспортные самолеты для быстрой переброски людей и оружия.

Сами украинцы воюют храбро, но проблема в том, что воюют не все. Прошли те времена, когда в первые дни вооруженного конфликта добровольцы бегали по военкоматам, а те отказывали им в отправке на фронт.

Количество людей, желающих служить, сегодня резко уменьшилось, если не сказать, сократилось до нуля. Согласно февральскому опросу, всего 35% из 400 мужчин призывного возраста готовы служить в случае, если их призовут.

"Внутри страны людские ресурсы почти исчерпаны, и Украина не выполнила самое главное свое задание — не справилась с мобилизацией. Русские управляются с ней на пять, и каждый месяц на нас валятся новые противники, новые солдаты. Их система полностью отработана, а у нас по сравнению с ними не решены базовые вопросы, такие как мобилизация", — говорит доброволец Павел.

Широко обсуждаемый закон о мобилизации вступил в силу недавно. В последний момент из него исключили такие вещи, как право на демобилизацию после определенного срока службы и суровые наказания для уклонистов.

Предыдущий командующий Валерий Залужный требовал для армии полмиллиона новобранцев, а его преемник Алекандр Сырский сократил эту цифру до 150 тысяч. Интересно также наблюдать, как по обе стороны снижаются требования к людской силе.

Если вначале для отправки на фронт людей отбирали, то сегодня в ряде случаев туда отправляют в наказание. Подразделения из бывших заключенных есть и в российской армии, где этот способ вербовки уже стал традицией (вспомните знаменитые штрафные батальоны времен Второй мировой войны).

Военные розовые очки

Когда в конце марта Россия, ошеломленная стойким украинским сопротивлением и тем, что северных регионах и под Киевом российских солдат никто не приветствовал, вывела свои войска, пошли разговоры о России как о слабом и примитивном неприятеле, который сдастся через несколько месяцев.

Интернет наводнили шутки про российских солдат, которые тащат стиральные машинки, но в этой эйфории как-то забылось, что Россия рекордно быстро восстановилась от потерь, что у нее большой людской потенциал, что СВО там по-прежнему пользуется народной поддержкой, а государство переходит на военную экономику. И все это, несмотря на первоначальные потери.

"Сейчас российская армия на 15% больше, чем была в начале конфликта", — сказал в начале апреля командующий силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи. "Весь последний год Россия производила боеприпасы, ракеты, танки и бронетранспортеры быстрее, чем когда-нибудь прежде в современной истории, даже во времена холодной войны", — заявил, в свою очередь, Госсекретарь США Энтони Блинкен.

По американским оценкам, уже сейчас с российской стороны воюют 470 тысяч человек, и Москва планирует увеличить армию еще на полтора миллиона человек. Это примерно на треть или даже вдвое больше, чем у Украины.

О реальном положении дел осенью прошлого года откровенно заговорил командующий украинскими войсками Валерий Залужный, но Владимир Зеленский за это отстранил его от командования и отправил служить послом в Великобритании, чтобы Залужный не мог конкурировать с ним в украинской политике. Но, что парадоксально, буквально через пару дней президент под влиянием растущего давления со стороны России и истощающихся денежных потоков начал говорить союзникам то же самое.

Он даже допустил вероятность поражения в случае, если его страна не получит помощь, что до сих пор было совершенно невообразимо. "Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет", — сказал Владимир Зеленский на видеоконференции благотворительной платформы United24.

Институт изучения войны еще видит реальные шансы переломить ход вооруженного конфликта и провести успешное украинское наступление, если союзники поспешат с помощью, а Украина найдет в себе достаточно сил. Однако надеяться на подобное можно только в следующем году. Поэтому следует рационально задуматься обо всех вариантах дальнейшего развития событий, то есть и о победе, и о поражении.

В последнее время вариант полного поражения вместе с оккупацией страны Россией из-за того, что Украина держала фронт, почти не рассматривался. Да и даже говорить об этом на фоне всеобщих усилий, прилагаемых для поддержки атакованной страны, было неприемлемо. Теперь же ввиду растущего натиска противника эта идея вернулась к жизни, и лучше рассмотреть ее всесторонне.

Владимир Путин настаивает на том, что цели его специальной военной операции, как он называет войну на Украине, не изменились. Это пресловутые "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

Это может подразумевать и оккупацию всей Украины, для русских очень трудную, потому что в некоторых регионах Россия столкнулась бы с сопротивлением народа, вооруженным отпором, вероятно, еще более ожесточенным, чем в 1944 году, когда Украинская повстанческая армия* создавала советской власти проблемы вплоть до начала 50-х годов.

Вариант оккупации

Но, согласно американским источникам, Россия на этот случай уже готовит репрессивный оккупационный аппарат. Она действовала бы по принципу кнута и пряника, как на оккупированных сейчас территориях, где жителям навязываются российские паспорта (если не согласишься, то станешь гражданином второго сорта без возможности легально трудоустроиться и получить социальные пособия).

Оккупационные силы немедленно арестовали бы проукраински настроенных граждан, активистов, представителей мира искусства, журналистов…

Можно ожидать, что Россия постарается провоцировать народные бунты для делегитимизации Владимира Зеленского, который из-за вооруженного конфликта не обновляет свой мандат на выборах. Протесты могут носить как пророссийский, так и националистический характер — врагу все сгодится.

Лидеров подобных выступлений нередко рассматриваются как будущие лидеры поддерживаемой оккупантами местной власти, даже если раньше они не были лояльны к России. Примером может послужить президент вассальной Киргизии Садыр Жапаров, который сел в свое кресло, буквально только выйдя из тюрьмы, или глава Херсонской области Владимир Сальдо, который сначала мелькал на пророссийских демонстрациях.

Контролировать столь обширные территории России было бы трудно, но и преимущества того стоили бы. Россия получила бы под свой контроль обширную украинскую оборонную промышленность и сельское хозяйство.

Тем самым Москва смогла бы серьезно укрепить потенциал вооруженных сил. По-видимому, начался бы призыв украинцев в российскую армию. Россия стояла бы на границах НАТО (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния) и была бы готова повторить свой поход на Берлин. Да, в современной России звучат такие призывы, хотя пока и не из Кремля.

Также Россия наладила бы непосредственную связь с сепаратистским Приднестровьем. У Молдавии, где проживает многочисленное русское и пророссийское меньшинство (тюркские гагаузы), осталось бы три варианта: либо отказаться от своей проевропейской ориентации и стать вассальным государством, позволить захватить себя русскими или добровольно согласиться на оккупацию войсками Румынии.

Кстати, этот вариант в Бухаресте уже рассматривается, но из-за смешанного населения в Молдавии это превратило бы ее в очередной потенциальный очаг конфликта Российской Федерации с НАТО.

Для Европы полная оккупация Украины означала бы катастрофу и серьезную угрозу всему ее существованию. Европе пришлось бы немедленно принять еще несколько миллионов беженцев — на этот раз семей в полном составе, включая мужчин, потому что никто никому не мешал бы бежать, как сейчас делают украинские пограничные службы.

Практически немедленно начались бы пограничные конфликты в Польше, где из-за непримиримого характера западных украинцев распространились бы украинские повстанческие группы, для которых польская территория служила бы укрытием.

Конфронтации было бы не избежать, и устранение повстанцев стало бы для России удобным поводом, и в результате некоторые отдаленные члены НАТО, возможно, отказались бы лезть в конфликт и помогать оказавшейся под ударом Польше. Вступать в конфликт с ядерной державой не хочет никто.

Оккупация Харькова?

Оккупация всей Украины для России наиболее выгодна, но это не значит, что Москва будет к ней стремиться. Можно ожидать, что если бы ситуация развивалась в этом направлении, то Европа встрепенулась бы и сделала то, что прежде делать отказывалась, в том числе, например, отправила бы свои войска на Украину. Но и другие варианты весьма вероятны.

Командующий украинскими войсками Александр Сырский отметил, что в последнее время его разведка сообщает о сосредоточении и перегруппировке российских войск под Харьковом.

Планы взять второй по величине украинский город допустил в интервью Sputnik и "Комсомольской правде" российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который сказал, что Харьков играет важную роль в идее Владимира Путина создать санитарную зону для защиты российских приграничных областей.

Это может означать желание захватить часть Украины, скажем только ту, где проживает в основном русскоговорящее население, то есть примерно по линии Харьков — Днепр — Одесса, а может, протянуть коридор до Приднестровья.

Остальную Украину, Россия, по-видимому, бросила бы на произвол судьбы, а через пару лет подготовилась бы и пошла бы дальше. Этот вариант также предполагает захват значительной части украинского промышленного потенциала, прежде всего, в Харькове, Днепре, Запорожье и Кривом Роге.

Но если бы русским удалось пробить коридор к Приднестровью, Украина оказалась бы отрезанной от Черного моря и лишилась бы возможности экспортировать собственную продукцию (если бы ей в урезанном виде еще осталось что экспортировать).

Конфронтация с членом НАТО Румынией развернулась бы в полной мере, а вот с Польшей из-за оставшейся части Украины, которая стала бы своеобразной буферной зоной, столкновений практически не случалось бы. В таком случае Европу захлестнул бы поток беженцев, но не такой сильный, как в случае оккупации всей страны.

Проигрыш вничью

Время от времени говорят о варианте ничьей, то есть линия фронта замораживается и России оставляют то, что она захватила. Эта идея находит поддержку у части украинцев, хотя опросы общественного мнения показывают, что большинство населения страны против принципиальных уступок.

Как сообщает Институт изучения войны, эту идею поддерживают и некоторые американские руководители после того, как стало очевидно: долгожданный американский пакет помощи может максимум помочь остановить русских, но не победить в конфликте.

Так Россия получила бы то, чего давно добивалась, то есть сухопутный коридор в Крым. Проблема в том, что сейчас русские более активны на поле боя, а значит, занимают позицию, когда в бою могут получить больше, чем на переговорах. И они прекрасно это осознают. По-видимому, Украина потеряла бы больше, чем потеряла до сих пор.

Плюс в том, что люди перестали бы гибнуть на фронте и теоретически потом Украина могла бы стать полноценным членом Североатлантического альянса и получить от него все гарантии безопасности.

Однако Россия, скорее всего, ничего подобного на переговорах не допустила бы, потому что "демилитаризация" — одна из ее стратегических целей. Также НАТО не един в вопрос о членстве Киева. Такие государства, как Венгрия, Словакия, а может, и Турция, будут чинить препятствия.

В любом случае Россия получила бы время на передышку и могла бы подготовиться к новому удару. Но не будем забывать, что то же самое получили бы и Украина и ее союзники, которые могли бы подготовиться ничуть не хуже.

Но нечто подобное фатально закончилось бы для Владимира Зеленского, которого радиальная часть общественности просто смела бы. Его могла бы постигнуть та же участь, что и свергнутого десять лет назад и бежавшего Виктора Януковича.

С другой стороны, не исключено, что благодаря своим маркетинговым способностям он сумел бы договориться с народом. Но пережил бы он следующие выборы, которые ему пришлось бы провести после мирного решения, большой вопрос.

Нужно делать больше

Есть и вариант победы, но сейчас он неактуален. Чтобы говорить о нем, нужно значительно увеличить помощь Украине и передать ей по-настоящему современное оружие.

При нынешних ценах на вооружения, которые способны противостоять российским, речь идет об инвестициях, исчисляющихся не миллиардами евро или долларов, а сотнями миллиардов. То есть каждая страна должна согласиться отдавать Украине часть своего ВВП, скажем 0,15%, как предлагает Эстония.

Вместе с тем Запад ничего не может поделать с тем, что ему не удается применять санкции. В России продолжают производить ракеты, в том числе на те деньги, которые мы платим за газ и нефть. Если это не изменить, никакого перелома не будет. России можно усложнить жизнь в экономике, но только ценой более дорогих энергоносителей у нас в Европе, а мало кто из политиков готов так рисковать.

Чтобы переломить ситуацию, нужно отказаться от табу на применение западного оружия против целей в глубине России. Нарратив войны с НАТО там распространен уже настолько, что бессмысленно пытаться его опровергнуть. Украина должна, конечно, получать такого оружия больше.

Правда, спонсорам нужно дать возможность лучше контролировать эффективность расходования средств. Также стоит следить за тем, как Киев соблюдает демократические принципы и гуманитарное право на фронте в отношении мирного населения и военнопленных.

Нам, вероятно, следует выйти из зоны комфорта и задуматься над тем, сколько еще украинцы будут решать за нас проблему, а мы за это будем только платить. Скорее всего, рано или поздно отправить солдат на Украину все-таки придется.

Даже если Россия не дойдет до польской границы, она все равно, скорее всего, нападет на НАТО. Подходящих мест — масса: и в Скандинавии, и в Прибалтике, например, в области так называемого Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью.

Поэтому стараться любой ценой и при любом сценарии предотвратить поражение Украины — главное, что мы должны делать для собственной безопасности.

* запрещенная в РФ экстремистская организация, прим. ред.

Автор: Томаш Влах (Tomáš Vlach)