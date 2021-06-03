Gazeta Polska Codziennie (Польша): переориентация союзов

Запад переживает кризис идентичности, что сказывается на надежности Североатлантического Альянса. В таких условиях в Польше решили искать союзы, которые реально укрепят ее безопасность, и налаживать отношения со странами, остающимися с Москвой в состоянии конфликта. Перспективу увидели в военном сотрудничестве с Турцией и с Украиной.

Становящаяся все более сложной геополитическая обстановка склоняет оценить реальность военно-политических союзов, которые мы заключали в последнее двадцатилетие. С востока к нашим границам все ближе подступает опасность, а переформатирование стратегии новой американской администрации и усугубляющееся бессилие европейских стран перед лицом любых вызовов заставляет задуматься, можем ли мы рассчитывать на желание и способность прежних союзников оказать нам помощь в кризисной ситуации. Раз ситуация выглядит так, следует поискать более реальные союзы.

Реальность союзов измеряется силой, а также близостью союзника: нужно иметь не только общих врагов, но и общие интересы. Именно поэтому в 1920 году Пилсудский сделал ставку на Украину Петлюры, причем оба умелых политика отнюдь не рассчитывали на поддержку Запада, который уже примеривался пожертвовать нами, соблазненный перспективой обретения доступа к бескрайнему "русскому рынку". В критической ситуации нам помогли поставками оружия близкие в географическом и духовном плане венгры, которые успели узнать, что такое коммунизм на примере кровавого террора Венгерской советской республики, которую с трудом (кстати, при содействии соседней Румынии) удалось подавить в 1919 году. Вполне естественно, что после краха проекта независимой Украины Вторая Польская Республика решила развивать дружеские отношения именно с Венгрией и Румынией, а также с Латвией и Эстонией, в защите которых от советского вторжения Польша сыграла важную роль. Изъяном этих союзов была слабость партнеров, поэтому маршалу и его преемникам приходилось проводить политику балансирования между враждебно настроенными к нам Германией и Россией.

Два столпа: НАТО и центральноевропейская взаимопомощь

Сегодняшние рассуждения горе-историков о том, что в 1939 году нам следовало выступить вместе с Гитлером против Сталина, свидетельствуют как минимум об их наивности. Кроме того, творцы этой альтернативной истории, точно так же, как авторы коммунистической псевдоисторической науки, винят во всех бедах Юзефа Бека (Józef Beck) с его внешней политикой, лишь бы не обвинять настоящих агрессоров: Германию и СССР.

Налаживание связей с давним союзником, Францией, и мощной Великобританией, а также получение от них гарантий перед лицом требований Гитлера, было, несомненно, верным шагом в контексте произошедшего с согласия Запада раздела Чехословакии, а также позднейшей судьбы Венгрии и Румынии, которые под давлением обстоятельств выбрали нахваливаемый недоучками из "школы Зыховича" (Piotr Zychowicz) (польский публицист, автор книг об истории XX века, - прим.пер.) вариант присоединения к немецкому лагерю. Никто не мог предвидеть, что появится секретное соглашение между Берлином и Москвой, а западные союзники будут недальновидно бездействовать, что обернулось против них самих.

После Ялты, когда наши западные партнеры цинично и легкомысленно отдали и нас, и бывших союзников Гитлера под власть СССР, польские мыслители, сосредоточенные вокруг парижского журнала "Культура", сформулировали концепцию нового Междуморья, опорой которого должно было стать сотрудничество Польши с освобожденными из-под советского ярма соседними государствами, прежде всего с Украиной. Сам Ежи Гедройц (Jerzy Giedroyc) в моем фильме о союзе Пилсудский - Петлюра ("Сложное братство", 1998 год) придал этой идее крайнюю форму, заявив, что "существование свободной независимой Украины для Польши важнее членства в НАТО". Между тем именно судьба Украины, которая, поверив, как и мы, в западные гарантии, отказалась от ядерного оружия, а в итоге стала жертвой российской агрессии, должна продемонстрировать нам, что отсутствие членства в Альянсе дает лишь гарантию нападения воссоздающейся империи.

Проблемы с идентичностью союзников по НАТО

Это не зависит от того, в каком состоянии находится сам Альянс. Как вступление в него Польши в 1999 году, так и переломное реальное укрепление восточного фланга в 2016 г. имели место, когда на посту президентов в США находились демократы, занимавшие исключительно мягкую позицию в отношении Кремля. Казалось логичным ожидать, что преемник благосклонно настроенного к нам Трампа сохранит основы глобальной политики просто ради интересов самих США. Однако факт поддержки демократами ультралевых сил, разрушающих фундамент государства, уже ранее намекал, что интересы отодвигаются на второй план, а на первый выходит безумная идеология, которую продвигают некие внешние силы. Первое полугодие президентства Байдена привело к расшатыванию традиционных принципов американской политики, в том числе военной. Это настолько встревожило представителей армейских кругов, что они опубликовали драматичное открытое письмо, о котором я рассказывал в своей предыдущей статье.

Аналогичное письмо французских генералов демонстрирует нам, что кризис единичности стал явлением, охватившим весь Запад и несущим угрозу безопасности Польши, ведь оно касается наших союзников по НАТО, несомненно, отражаясь на эффективности всей организации. Это становится особенно актуальным в контексте бездумного курса на "перезагрузку" отношений с Россией, символом которого стал отказ США от политики противодействия "Северному потоку - 2". Он очевидным образом ведет к тому, что Путин действует все более дерзко, как ярко продемонстрировал угон самолета в исполнении полностью подчиняющегося ему главы белорусского режима. В ближайшее время мы можем ожидать как окончательного поглощения Белоруссии Россией, так и интенсификации боевых действий на Украине или даже нападения на слабое звено Альянса, скорее всего, Эстонию, для прощупывания, насколько решительно тот будет защищать своего члена в соответствии с Пятой статьей Вашингтонского договора. Что сделают в такой ситуации Соединенные Штаты, фактический лидер НАТО?..

Турецкие дроны для Украины и Польши, или союз трех

Логично было бы искать союзы, реально служащие нашей безопасности вне рамок прежних гарантий, ведь с теми, как мы знаем, бывает по-разному. Появившаяся в 2015 году "Инициатива трех морей", которая объединяет страны нашего региона, еще не успела обрести военный компонент, но, как показывает история с шахтой "Турув", лояльность ее членов вызывает большие сомнения, раз немцы, наши натовские "союзники", преследуя свои интересы, смогли так легко манипулировать чехами.

Остается налаживать тесные контакты со странами, которые уже конфликтуют с Россией. Визит польского президента в Турцию и подписание договоров об углубленном военном сотрудничестве указывают на попытку сменить вектор. Ожидающиеся в ближайшее время поставки турецких дронов "Байрактар" имеют большое значение в контексте укрепления нашей системы обороны. Они продемонстрировали свои возможности в войне, которую Азербайджан вел за оккупированный Арменией Нагорный Карабах, и буквально сокрушили российскую противовоздушную оборону, полностью нивелировав перевес противника в артиллерии и танках. Договор включает широкие офсетные обязательства, и следует добавить, что аналогичный Турция заключила также с Украиной. Таким образом вырисовывается реальный тактический союз наших трех государств, а, напомню, Анкара располагает второй по размеру после американской армией в НАТО.

По иронии судьбы, это происходит накануне 400-й годовщины Хотинской битвы. В 1612 году Польша и "Украина" того времени, то есть кавалерия под командованием великого гетмана литовского Яна Ходкевича и значительные силы казацкого атамана Сагайдачного разбили на границе с Молдавией вдвое превышающую их по силам турецкую захватническую армию, которой командовал сам султан Осман II. Говоря о многовековой польско-российской дружбе, президент Эрдоган наверняка имел в виду не это событие. Да и пусть, лучше, не забывая чтить победу, вспоминать о действительно благоприятной для нас, всегда имевшей антироссийскую направленность политике Турции, которая принимала польских беженцев после очередных восстаний и Мицкевича, планировавшего создать в Стамбуле Польский легион для борьбы с Россией. Сейчас в Турции в рамках натовской миссии находится польский контингент, за Молдавию и Украину мы больше не воюем, так что давайте нам быстрее ваши дроны!

Ежи Любах (Jerzy Lubach)