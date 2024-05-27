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ЦАМТО

Lockheed Martin приступила к летным испытаниям первого истребителя F-35A, предназначенного для ВВС Бельгии

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 24 мая. На предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) начались летные испытания первого многоцелевого истребителя F-35A "Лайтнинг-2" (р.н. FL-003), предназначенного для ВВС Бельгии.

В настоящее время на той или иной стадии производства находятся 8 самолетов ВВС Бельгии. В отличие от F-35A ВВС Нидерландов, сборка всех "бельгийских" истребителей будет выполнена в США. При этом с предприятия в Камери (Италия) будут поставлены только центральные и внешние части крыла.

Как планируется, первые четыре "бельгийских" F-35A будут отправлены на авиабазу "Льюк" (шт.Аризона), где будут использоваться для обучения пилотов и технических специалистов на фоне задержек с обновлением программного обеспечения. Они войдут в состав 312-й истребительной эскадрильи 56-го истребительного авиакрыла. Эскадрилья была расформирована в 1991 году, но вновь восстановлена 1 июня 2023 года в качестве учебного подразделения F-35A, в основном для обучения личного состава ВВС Бельгии.

Остальные 30 самолетов будут базироваться на авиабазах "Кляйне Брогель" и "Флоренн" в Бельгии. Первый F-35A прибудет на авиабазу "Флоренн" в 2025 году, а на "Кляйне Брогель" – в 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Бельгии в марте 2017 года приступило к закупке новых боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 гг.

В январе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35A, а также другого оборудования и услуг на сумму до 6,53 млрд. долл.

В октябре 2018 года по итогам тендера правительство Бельгии приняло решение о закупке F-35A "Лайтнинг-2". Начальный контракт стоимостью 22,902 млн. долл. на поддержку производства самолетов F-35A для ВВС Бельгии командование авиационных систем ВМС США заключило с Lockheed Martin Aeronautics 31 марта 2020 года. Предполагается, что общие расходы на закупку истребителей составят 5,1 млрд. долл. На подготовку двух авиабаз ВВС Бельгии для эксплуатации F-35A планируется выделить еще около 300 млн. евро.

Выкатка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для ВВС Бельгии, состоялась на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) в декабре 2023 года. Тем не менее, из-за проблем с интеграцией пакета модернизации TR-3 (Technology Refresher 3) передача истребителей пока не выполнена.

Предварительно, достижение парком F-35A ВВС Бельгии начальной готовности к боевому применению с возможностью проведения ограниченных экспедиционных операций, запланировано на середину 2027 года, а полная готовность (FOC) – на конец 2030 года, когда поставки будут завершены.

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Страны
Бельгия
Италия
Нидерланды
США
Продукция
F-16
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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