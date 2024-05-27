Россия изменит границы на Балтике? Командор Дура комментирует неожиданное решение Путина (Fakt, Польша)

Эксперт Дура: корректировкой границ Россия решила отвлечь внимание от Украины

Москва специально устроила "всю эту суету" в Балтийском море, заявил Fakt военный эксперт Максимиллиан Дура. Планы России по корректировке морских границ ее соседи расценивают как угрозы. Путин ведет свою игру, убежден аналитик.

Внесенный во вторник (21 мая) Министерством обороны РФ проект постановления о корректировке морских границ России с Финляндией и Литвой в Балтийском море уже на следующий день был удален из базы законодательных актов Правительства РФ. В какую игру играет Владимир Путин? За комментариями мы обратились к военному эксперту Defence 24 Максимилиану Дуре (Maksymilian Dura).

"Русские пытаются любой ценой отвлечь внимание от Украины. Вероятно, они решили себя не компрометировать себя, поэтому отказались от этой затеи", — сказал нам военный.

Россия вновь шокирует, и идеи, которые приходят в голову лидеру этой страны, становятся все более "изысканными". На этот раз власти РФ без согласования с властями Финляндии и Литвы решили... изменить контур границы с этими государствами в Балтийском море. Проект просуществовал всего один день и был удален из правительственной базы законодательных актов. В чем тут дело?

Эксперт о планах России: хотеть не значит мочь

Согласно документу Минобороны, корректировка касалась бы морских границ в восточной части Финского залива, вблизи городов Балтийск и Зеленоградск Калининградской области, а также Балтийской (Вислинской) и Куршской косы. Авторы этого нововведения утверждали, что существующая линия этих границ, действующая с 1985 года, "не вполне соответствует актуальным географическим реалиям".

Издание Fakt связалось с военным экспертом портала Defence24 Максимилианом Дурой с просьбой прокомментировать эту информацию.

"Русские узурпируют право на регулирование территориальных вод. В 1940 году во время Финской войне они захватили несколько островов. По мнению русских, территориальные воды вокруг этих островов не соприкасаются с территориальными водами сухопутной России, то есть непрерывность так называемых внутренних вод отсутствует. Поэтому они хотят их состыковать. И они намерены сделать это за счет территориальных вод соседних государств. Да, русские хотят, но это не значит, что они могут", — оценил эксперт.

Путин хочет взбаламутить Балтийское море. Односторонняя декларация

Дура добавил, что это "односторонняя декларация". Как отмечает наш собеседник, такие споры тянутся годами, примером чего является хотя бы спор Польши с Данией и Германией. "Эти споры разрешаются на основании двустороннего соглашения. Пока такого соглашения нет, это территориальный спор. Имеется дипломатическая напряженность, естественно, без пушечной пальбы, но такие вещи случаются, Российская Федерация тут не исключение. Но дело в том, что Россия хочет все сделать в одностороннем порядке, без предварительных договоренностей", — объяснил Максимилиан Дура.

Отвечая на вопрос, в чем смысл таких действий России, он заявил, что "русские хотят любой ценой отвлечь внимание от Украины".

"Русские, похоже, думали, что у них все получится, но это нереально, тут всем все понятно. Вероятно, они решили себя не компрометировать себя, поэтому отказались от этой затеи. Однако не исключено, что они к ней вернутся, если почувствуют себя достаточно сильными, чтобы заставить оппонентов пойти им навстречу", — добавил он.

Суета в Балтийском море. На заднем плане НАТО и Украина

Дура обращает внимание на то, что на пути реализации этой идеи у России возникнет серьезная проблема, которая заключается в том, что Финляндия является государством-членом Североатлантического альянса. "Тогда это будет агрессия против Финляндии. То же самое касается Эстонии, у которой также есть небольшие острова, которые можно захватить. Таких угроз очень много, при этом у русских есть огромная проблема: у них недостаточно сил, чтобы напрямую атаковать НАТО обычным оружием".

"Пока что эти планы можно расценивать как угрозы, не имеющие никаких предпосылок для их реализации", — успокаивает эксперт.

В свою очередь, на постулированные Москвой изменения границ отреагировали власти Финляндии, Литвы и Германии, которые призвали Россию соблюдать международное право, в частности Конвенцию ООН по морскому праву. В соответствии с этой Конвенцией в состав территории государства на море (территориальных вод) входят внутренние воды, в том числе территории портов, а также территориальные воды, простирающееся на ширину 12 морских миль от так называемой исходной линии, и архипелаговые воды, обычно обозначаемые островными государствами, в том числе расположенными в Тихом океане и Карибском бассейне.

Автор: Павел Аугуфф (Paweł Auguff)