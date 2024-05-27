"Последние выборы перед мировой войной": Британию готовят биться с Россией (The Telegraph UK, Великобритания)

Британские солдаты во время военного парада в честь Дня Независимости в Киеве.

The Telegraph: оборону назвали главным приоритетом всеобщих выборов в Британии

Главной темой грядущих выборов в Британии должна стать оборона, пишет The Telegraph. Россия и ее союзники могут подорвать превосходство Запада на мировой арене, утверждает автор статьи. Лондон должен быть готов противостоять им.

Кон Кафлин

Мир не был столь опасным со времен “разгара” холодной войны, поэтому жизненно важно, чтобы во главе угла на предстоящих всеобщих выборах встали оборона и оснащение наших вооруженных сил и сил безопасности для решения предстоящих задач.

Пожалуй, столь острой ситуация не была с начала 1960-х годов, когда Карибский кризис поднял вполне реальную перспективу ядерной войны между США и Советским Союзом.

Теракты против США 11 сентября 2001 года произошли вскоре после второй убедительной победы Тони Блэра (в июне того же года) и несомненно сказались на глобальной безопасности, даже если основное внимание впоследствии сосредоточилось на борьбе с джихадистскими группировками вроде той же “Аль-Каиды” (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ).

Из-за участия Великобритании во вторжении в Ирак было сломано немало копий — особенно из-за того, как именно Тони Блэр оправдал свержение иракского диктатора Саддама Хусейна. Но это не помешало Блэру одержать еще одну победу — уже на выборах 2005 года.

Советского Союза больше нет, да и опасность, исходящая от исламистов, возможно, поутихла, однако вместо них появились новые глобальные угрозы. В результате Великобритания и ее союзники сегодня столкнулись с множеством проблем, чреватых полномасштабной войной.

Начавшаяся в 2022 году российская спецоперация на Украине стала крупнейшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой, однако стремление президента Владимира Путина воплотить в жизнь имперские амбиции Москвы сулит вполне реальную перспективу конфликта между ядерной Россией и блоком НАТО.

Формирующийся альянс России с другими авторитарными режимами, такими как Китай, Иран и Северная Корея, означает, что давнее превосходство Запада в мировых делах сталкивается с величайшей угрозойсо времен холодной войны. В то же время стремление Китая бросить вызов США как бесспорной мировой сверхдержаве наверняка обострит территориальные споры в Тихоокеанском регионе — особенно из-за Тайваня. Наконец, еще один потенциальный источник конфликта — решимость Ирана расширить свою сферу влияния на Ближнем Востоке.

Все эти события — непосредственные задачи для британских военных и разведки. Дальнейшая военная поддержка Украины жизненно важна, если мы хотим, чтобы Киев одержал победу против России. При этом вдохновленная Ираном агрессия на Ближнем Востоке уже привела к участию британских военных самолетов в операциях по защите Израиля и обезвреживанию повстанцев-хуситов в Йемене. Любые поползновения Китая в сторону вторжения на Тайвань наверняка приведут к военному ответу США, который поддержит Великобритания.

Все это убедительные причины, почему основные политические партии должны крепить оборону, — и то, как именно они намерены это делать, должно стать ключевым моментом их предвыборных манифестов.

Риши Сунак, судя по всему, осознал всю важность этого вопроса, когда во вчерашнем объявлении о новых выборах особо подчеркнул обещание правительства поднять расходы на оборону до 2,5 процента ВВП к концу десятилетия. Этот шаг обеспечит нашим вооруженным силам дополнительные 75 миллиардов фунтов стерлингов.

Рассуждая о новообретенном энтузиазме консерваторовпо поводу увеличения расходов на оборону, разумеется, нужно помнить об их результатах за предыдущие 14лет, когда долгая череда сокращений расходов подорвала боеготовность всех трех родов войск.

Но даже несмотря на это, стремление Сунака увеличить оборонные расходы дает Тори явное преимущество перед лейбористами, которые, вопреки недавним попыткам теневого министра обороны Джона Хили упрочить позиции партии в области национальной безопасности, никак не займут четкой позиции по этому вопросу. С одной стороны, лейбористы обещают поддержать бюджет в размере 2,5% ВВП, с другой — требуют конкретного плана расходов для достижения этой цели.

Как и у консерваторов, прошлые заслуги лейбористов на поприще военных расходов особого доверия не вызывают, хотя Хили неустанно напоминает избирателям, что в последний раз оборонный бюджет достигал отметки в 2,5% ВВП аж в 2010 году, когда у власти были как раз лейбористы.

Может это и так, но скупость Гордона Брауна в поддержке заморских военных интервенций, на которые был столь падок Тони Блэр, привела к тому, что консерваторы унаследовали зияющую черную дыру в 38 миллиардов фунтов стерлингов в бюджете Министерства обороны. Этот дефицит и стал катализатором последующих радикальных сокращений.

Что же до других претендентов, то интуитивное сопротивление либерал-демократов любым военным интервенциям за границей превратит их в обузу в борьбе с автократическими режимами вроде российского. Давняя же кампания Шотландской национальной партии за отказ от ядерного сдерживания и вовсе грозит подорвать обороноспособность Великобритании против враждебных государств вроде той же России.

Поэтому на предстоящих выборах жизненно важно, чтобы избиратели уделили военной политике основных партий внимания не меньше, чем другим ключевым вопросам, будь то здравоохранение и образование. Если защита государства — основная обязанность любого правительства, то именно она должна стать главным приоритетом на следующих выборах.