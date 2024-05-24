Борисов заявил, что орбитальная группировка БРИКС превысила 1,2 тыс. космических аппаратов

Генеральный директор Роскосмоса также выступил с инициативой создания международной системы обеспечения безопасности космической деятельности

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. С учетом присоединения к БРИКС новых государств суммарный состав национальных орбитальных группировок стран объединения превысил 1,2 тыс. космических аппаратов. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, его слова привели в госкорпорации.

"23 мая в Москве состоялась встреча глав космических агентств стран - участниц объединения БРИКС под председательством России. В мероприятии также принял участие шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков. В приветственном слове генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что с учетом присоединения к БРИКС новых государств суммарный состав национальных орбитальных группировок стран объединения превысил 1 200 космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Международная система обеспечения безопасности космической деятельности

Отмечается, что на пленарной сессии "Текущие и перспективные проекты БРИКС" Борисов выступил с инициативой создания международной системы обеспечения безопасности космической деятельности, которая будет строиться на базе открытой информационной платформы - программного комплекса для обмена информацией и мониторинга ситуации в околоземном пространстве.

"Открытая платформа будет своего рода информационным хабом Млечного пути по обмену данными о ситуации в ближнем и дальнем космосе, включая предупреждения об опасных сближениях космических объектов для недопущения столкновений", - добавили в Роскосмосе, отметив, что доступ к системе будет открытым для любого участника, вне зависимости от компетенций и технических возможностей, целей и сроков сотрудничества.

Модуль БРИКС на РОС

В ходе мероприятия глава Роскосмоса также предложил партнерам сотрудничество в области пилотируемой космонавтики. Он отметил возможности создания в составе Российской орбитальной станции (РОС) как модулей для стран БРИКС, так и целевого модуля объединения БРИКС для совместной пилотируемой космической программы. "Сотрудничество предполагает проведение экспериментов для научных и прикладных исследований, а также полный цикл подготовки космонавтов стран БРИКС", - уточнили в госкорпорации.

Проект заявления о недопущении размещения оружия в космосе

Там добавили, что участники встречи рассмотрели проект совместного заявления глав космических агентств объединения, призывающий мировое сообщество предпринять все усилия по недопущению размещения в космосе оружия любого типа и воздерживаться от деятельности, несущей риски причинения ущерба космической среде и долгосрочной устойчивости космической деятельности, в том числе и от использования гражданской космической инфраструктуры в незаявленных целях.