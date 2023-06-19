Россия готова делиться опытом и компетенциями по спутникостроению со странами БРИКС

По словам гендиректора Роскосмоса, РФ обладает "практически всеми компонентам"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия готова делиться опытом и компетенциями в области спутникостроения с дружественными странами, входящими в БРИКС. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Россия обладает в той или иной степени развития практически всеми компонентами: у нас есть космодромы, широкая линейка ракетоносителей, <…> мы имеем достаточно развитые компетенции в области спутникостроения и готовы поделиться этими компетенциями с дружественными странами. Уникальное объединение БРИКС объединяет практически 40% населения всего земного шара - и мы знаем, что многие страны стремятся попасть в БРИКС. Все это заставляет подумать об этом, что мы могли бы поделиться этими компетенциями с другими странами", - сказал Борисов.