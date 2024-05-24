В Роскосмосе заявили, что проект РФ и КНР по освоению Луны открыт для всех желающих

Он позволит получить бесценные результаты для всего мира, отметил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по перспективным программам и науке Александр Блошенко

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российско-китайский проект по освоению Луны открыт для всех желающих, он позволит получить бесценные результаты для всего мира, заявил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Освоение Луны - амбициозная задача - [она] не может быть решена одним государством, поскольку требует огромного финансового и человеческого ресурса. Особенностью российско-китайского проекта является то, что он открыт для всех желающих участников. Он позволит получить бесценные результаты для всего мира. Россия одновременно работает над дальнейшим покорением космоса, дальними полетами", - сказал он на встрече глав космических агентств стран - участниц БРИКС в Москве под председательством России.