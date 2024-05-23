Глава «Укрэнегро»: сегодняшняя ситуация в энергетике Украины пока ещё не худшая из возможных

Источник изображения: topwar.ru

Сегодняшняя ситуация в энергетике Украины пока еще не худшая из возможных. Гораздо хуже будет летом.

Такое заявление сделал в интервью украинским тележурналистам глава корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Я хотел бы всех порадовать, сказать, что сейчас в энергосистеме худшая ситуация из возможных

- заявил гендиректор энергетической структуры, добавив, что, к сожалению, это не так.

Он предполагает, что предстоящим летом отключения электроэнергии на Украине станут более масштабными, чем сейчас. Они будут происходить чаще и длиться дольше. Это объясняется тем, что грядущее лето обещает быть очень жарким, а российские удары по объектам энергетики, которые чиновник назвал главным фактором риска для украинской энергетики, в этот период продолжатся. Еще одним фактором, негативно влияющим на электроснабжение, могут стать плановые летние отключения на атомных электростанциях, где летом обычно проводятся профилактические работы.

Помимо этого, Кудрицкий спрогнозировал вероятный существенный рост цен на электроэнергию, которые стремятся сравниться с европейскими.

Источник изображения: topwar.ru

Незадолго до этого глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что отключения электричества на территории Украины должны распределяться справедливо и равномерно. По его мнению, соблюдение данного принципа крайне важно. Шмыгаль также признал, что власти страны не способны обеспечить электроснабжением всех потребителей даже с помощью закупок электроэнергии за рубежом.