Войти
ТАСС

Пентагон предположил, что РФ на прошлой неделе вывела на орбиту противоспутниковый аппарат

348
0
0
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Как заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, аппарат якобы выведен на ту же орбиту, на которой находится правительственный спутник США

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Пентагон выступил с предположением, что Россия 16 мая вывела на околоземную орбиту аппарат, якобы способный нести противоспутниковое оружие.

"Мы следим за тем, что 16 мая <...> Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, вероятно, представляет собой противоспутниковое оружие, предположительно способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - утверждал на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, аппарат якобы выведен "на ту же орбиту, на которой находится правительственный спутник США", а его характеристики, по утверждению представителя Пентагона, совпадают с параметрами аппаратов, якобы выведенных РФ в период с 2019 по 2022 год.

Райдер отметил, что США "продолжают следить" за ситуацией и "несут ответственность за защиту и оборону космического пространства". Он добавил, что ему "не известно о каких-либо контактах" с российской стороной по этой теме.

В феврале правительство США, в том числе на уровне президента Джо Байдена, обвинило Россию, не предоставляя доказательств, в том, что Москва рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал 24 апреля, что Россия занимается разработкой спутникового оружия, несущего ядерный заряд.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент России Владимир Путин на встрече с бывшим в тот момент министром обороны Сергеем Шойгу подчеркивал, что Москва "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил в конце февраля, что появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. Существующих систем его доставки вполне достаточно, уточнил замминистра. По его словам, здесь нет "какого-то элемента произвольных решений, все идет от военной и военно-технической целесообразности". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
10.11.2017
Приоритеты российских вооружённых сил (Al-Ahed News Website, Ливан)
18.09.2017
Последний бой хозяина Белого дома
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
04.06.2013
С-300 как духовная скрепа
23.01.2013
На пороге эпохи потрясений
14.01.2013
«Дрожите, буржуи, кирдык вам»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 09:17
  • 1524
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 06:06
  • 0
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 04:57
  • 1285
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 03:46
  • 1
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину
  • 23.05 01:30
  • 0
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 22.05 21:26
  • 5
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 20:19
  • 2
Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами
  • 22.05 19:38
  • 0
Еще раз о роли танков на поле боя - в связи с новациями в российском танкостроении
  • 22.05 18:28
  • 0
О необходимости для России создания ПТРК 3-го поколения.
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)