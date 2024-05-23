Пентагон предположил, что РФ на прошлой неделе вывела на орбиту противоспутниковый аппарат

Как заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, аппарат якобы выведен на ту же орбиту, на которой находится правительственный спутник США

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Пентагон выступил с предположением, что Россия 16 мая вывела на околоземную орбиту аппарат, якобы способный нести противоспутниковое оружие.

"Мы следим за тем, что 16 мая <...> Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, вероятно, представляет собой противоспутниковое оружие, предположительно способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - утверждал на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, аппарат якобы выведен "на ту же орбиту, на которой находится правительственный спутник США", а его характеристики, по утверждению представителя Пентагона, совпадают с параметрами аппаратов, якобы выведенных РФ в период с 2019 по 2022 год.

Райдер отметил, что США "продолжают следить" за ситуацией и "несут ответственность за защиту и оборону космического пространства". Он добавил, что ему "не известно о каких-либо контактах" с российской стороной по этой теме.

В феврале правительство США, в том числе на уровне президента Джо Байдена, обвинило Россию, не предоставляя доказательств, в том, что Москва рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал 24 апреля, что Россия занимается разработкой спутникового оружия, несущего ядерный заряд.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент России Владимир Путин на встрече с бывшим в тот момент министром обороны Сергеем Шойгу подчеркивал, что Москва "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил в конце февраля, что появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. Существующих систем его доставки вполне достаточно, уточнил замминистра. По его словам, здесь нет "какого-то элемента произвольных решений, все идет от военной и военно-технической целесообразности".