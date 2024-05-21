Китай ввел санкции против "дочки" Boeing за поставки военной продукции Тайваню

Сборочный процесс Boeing 787 Dreamliner на одном из предприятий корпорации.

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство торговли Китая ввело санкции против Boeing Defense, Space and Security - оборонно-космического подразделения американской Boeing Co. (SPB: BA), а также компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics (SPB: GD) Land Systems за поставки военной продукции Тайваню, передает Associated Press.

Все структуры помещены в список ненадежных, что влечет за собой запрет на дальнейшие инвестиции в КНР.

Кроме того, их высшему руководству запрещен въезд в страну.

В апреле китайские власти заморозили активы General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, а в 2022 году под санкции подпал глава Boeing Defense, Space and Security Тед Колберт.