Экспорт растет: как США вооружают Украину

США за год поставили Украине вооружения на рекордную сумму

Агентство по военному сотрудничеству минобороны США обнародовало сводные официальные данные об американском экспорте в 2020 финансовом году, который завершился 30 сентября. Всего Вашингтон заключил соглашений на общую сумму более $50 млрд. При этом Украине США в 2020 году поставили военной продукции на сумму, почти в два раза превышающую аналогичный показатель за 2019 год.

Объем заключенных в 2020 финансовом году соглашений и полученных разрешений по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж составил $50,78 млрд, говорится в пресс-релизе агентства минобороны США по военному сотрудничеству.

Эта сумма включает в себя $44,79 млрд в виде прямых межправительственных соглашений с иностранными странами по линии зарубежных военных продаж, $3,3 млрд соглашений по линии прямого финансирования иностранных армий в виде военной помощи и $2,69 млрд соглашений - по укреплению военных возможностей партнеров.

Кроме того, в 2020 году Госдепартаментом США было выдано лицензий на экспорт оборонного имущества непосредственно американскими компаниям-производителям по линии прямых коммерческих продаж на общую сумму $124,3 млрд.

Таким образом, общий потенциальный объем американского оборонного экспорта в 2020 финансовом году по линии иностранных продаж и лицензий по прямым коммерческим продажам заявлен $175,08 млрд, что на 2,8 % большем, чем в 2019 финансовом году, когда эта декларируемая сумма составила $170,09 млрд.

Согласно прилагаемым статистическим данным, по странам наибольший объем соглашений в 2020 финансовом году приходился на Тайвань ($11,777 млрд), Польшу ($4,71 млрд), Марокко ($4,539 млрд), ОАЭ ($3,568 млрд), Индию ($3,364 млрд), Южную Корею ($2,124 млрд), Японию ($1,983 млрд), Австралию ($1,718 млрд), Сингапур ($1,292 млрд), Саудовскую Аравию ($1,175 млрд), Афганистан ($1,071 млрд) и Израиль ($1,058 млрд).

Можно также указать, что в 2020 году с Украиной США заключили соглашений на рекордную для этой страны сумму в $510,599 млн. Годом ранее эта сумма составляла чуть более $272 млн.

Конкретного перечня военной продукции, по поводу которой были заключены соглашения между Вашингтоном и Киевом, в докладе агентства не приводится, однако ранее заявлялось, что, среди прочего, Украина получила от США переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, снайперские винтовки Barret, автомобили HMMWV в бронированном и обычном исполнениях, контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36, AN/TPQ-49, гранатометы PSRL-1, радиостанции, приборы ночного видения, бронежилеты и т.д.

Так или иначе, год от года стоимость соглашений между США и Украиной о поставках вооружений, растет. В 2018 году этот показатель был на уровне $250,7 млн, в 2017-м - $207,7 млн, в 2016-м - $226,5 млн. При этом за все предыдущие годы, отмечается в докладе агентства Пентагона, Киеву было поставлено оборудования на сумму $179,2 млн.

Кроме того, военные поставки в 2020-м были и другим республикам постсоветского пространства: Литве ($136,5 млн), Грузии ($62,8 млн), Латвии ($38,1 млн), Молдавии ($11,5 млн), Туркмении ($1,3 млн), Казахстану ($1 млн), Эстонии ($610 тыс.), Азербайджану ($509 тыс.), Армении ($2 тыс.).

Возникает вопрос - поставленная Соединенными Штатами продукция Украине на сумму $510 млн - это много или мало.

Подобная сумма примерно соответствует закупкам (гипотетическим) четырех-пяти F-35, полутора F-22, равняется примерно 90% от цены обычной дизель-электрической подводной лодки, четверти стоимости стратегического бомбардировщика В-2, приобретению примерно 50 танков типа М1 «Абрамс» или «Леклерк» (один танковый полк по штату составляет 94 машины).

Разумеется, подобное вооружение и военная техника вряд ли когда-либо будет поставлено на Украину, просто в этом случае целесообразно оценить соответствующие ценовые категории. Таким образом, в целом $510 млн - это не очень много. Но тут для Москвы важны неблагоприятные тенденции - военно-техническое сотрудничество по линии Вашингтон - Киев нарастает с каждым годом.

Как считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, данные цифры не нужно воспринимать как фактический объем американского оборонного экспорта ни по фактическим поставкам, ни по новой контрактации.

Сводные данные о выдаваемом Государственным департаментом США объеме лицензий по линии прямых коммерческих продаж представляют собой агрегатированный объем лицензий той или иной компании, рассчитанной на поставки на долгие годы, или не обязательно реализуемой контрактации и поставок.

Что касается сводных данных агентства по военному сотрудничеству США по линии иностранных продаж, напоминает Руслан Пухов, то они, в основном, получаются суммированием выпущенных официальных уведомлений за финансовый год о планируемых к заключению соглашениях по данной линии.

Сами уведомления агентства минобороны США вовсе не являются контрактами и вовсе не означают, что контракт будет заключен,

сообщает Руслан Пухов. Фактически агентство в своей годовой отчетности не слишком корректно подсчитывает цифры объемов заключенных соглашений на основе подготовленных предварительных соглашений, а не непосредственно подписанных контрактов, что систематически ведет к серьезным завышениям общих сумм.

Кроме того, в ряде случаев агентство и вовсе указывает в своей отчетности поставки, впоследствии реализуемые по линии коммерческих сделок (как это было с приобретением Южной Кореей истребителей F-15K у корпорации Boeing). Характерно, что данные по иностранным поставкам разнятся от источника к источнику даже в официальных американских публикациях и имеют тенденцию к корректировке в более поздних официальных публикациях самого агентства минобороны США по военному сотрудничеству.

Так, например, в 2016 году США заявили о заключенных соглашениях на сумму $77,463 млрд, тогда как в реальности фактические поставки военного оборудования были куда скромнее - чуть меньше $30,6 млрд.

По оценкам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, общий объем фактических поставок военного имущества США за рубеж в 2020 финансовом году находился в районе $45-50 млрд, что, впрочем, обеспечивает США лидирующее положение на мировом оборонном рынке.

Публикуемые же Пентагоном данные о стоимостных параметрах специмущества и услуг должны рассматриваться, скорее, как агрегированный портфель контрактов по военно-техническому сотрудничеству США с иностранными государствами.

При этом, в целом, в мире год от года растет объем продаж вооружения, о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). В частности, в 2019 году 25 крупнейших компаний продали военной продукции на $361 млрд, что на 8,5% больше, чем в 2018 году. При этом $166 млрд из этой суммы пришлось на поставки пятью лидерами списка (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics).

Всего в топ-25 крупнейших компаний мира по объему продаж вооружения входит 12 американских предприятий, на которые приходится 61% от общего объема продаж.

Также можно отметить, что продажи оружейных компаний КНР растут, в то время как российских - падают, согласно докладу SIPRI.

В топ-25 входят четыре китайские компании. Три из них входят в первую десятку: Aviation Industry Corporation of China (AVIC, 6-е место), China Electronics Technology Group Corporation (CETC, 8-е место) и China North Industries Group Corporation (NORINCO, 9-е место). Совокупная выручка этих компаний, включая China South Industries Group Corporation (CSGC, 24-е место), выросла на 4,8% в период с 2018 по 2019 год. В докладе Стокгольмского института отмечается, что китайские оружейные компании получают большую выгоду от программ военной модернизации Народно-освободительной армии Китая. Общая доля китайских компаний в 2019 году составляла 16%.

Выручка двух российских компаний, входящих в топ-25 - «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация» - за тот же период снизилась на общую сумму $634 млн. Третья российская компания - «Объединенная авиастроительная корпорация» - потеряла $1,3 млрд от продаж и выбыла из топ-25 в 2019 году. На российские предприятия в представленном рейтинге приходилось лишь 3,9% от общего объема продаж.

Михаил Ходаренок