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Военное обозрение

Financial Times: Проблемы с международной торговлей из-за ситуации в Красном море могут сохраниться до конца года

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Источник изображения: topwar.ru

Практически с началом наземной операции в секторе Газа начались и проблемы с судоходством в Красном море и Аденском заливе из-за действий йеменских хуситов.

Напряженная ситуация в регионе сохраняется уже седьмой месяц и, как пишет Financial Times, вряд ли она изменится к лучшему до конца 2024 года. Данную точку зрения подтвердил и глава датской судоходной компании Moller-Maersk Винсент Клерк.

Перебои в международной торговле из-за ситуации в Красном море продолжатся, как минимум, во второй половине года

- сказал Клерк, добавив, что у него нет оптимизма по поводу того, что в ближайшее время их корабли будут ходить через Суэцкий канал.

Глава компании Moller-Maersk заметил, что не видит пока признаков ослабления напряженности в регионе.

Стоит ещё раз напомнить, что сложившаяся там ситуация напрямую зависит от положения вокруг сектора Газа. Очевидно, что безопасное судоходство в Красном море будет восстановлено, если Израиль прекратит свою операцию в палестинском анклаве.

Есть и другой вариант, когда западные страны во главе с США перейдут от морского присутствия в регионе к наземной операции против хуситов Йемена. Однако на такие риски они вряд ли пойдут в нынешней геополитической ситуации.

Пока же торговым судам западных стран и Израиля придётся и дальше совершать крюк через мыс Доброй Надежды, т.е. в обход Африки, теряя миллионы долларов.

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Страны
Израиль
Йемен
США
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