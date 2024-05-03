Правительство Румынии утвердило меморандум о военном сотрудничестве с Молдавией в рамках международных организаций

Кишинев. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Румынии одобрило меморандум, который предусматривает военное сотрудничество с Молдавией в рамках международных организаций, сообщает румынское правительственное агентство Agerpres.

"Настоящим меморандумом в соглашение между правительством Румынии и правительством Республики Молдова о сотрудничестве в военной области вносятся изменения в смысле введения положения, согласно которому обе стороны будут поддерживать друг друга на условиях взаимности и на основе возможностей, во всех аспектах, связанных с подготовкой и участием в миссиях и операциях в рамках многонациональных коалиций под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС, в том числе с точки зрения материально-технического обеспечения, транспорта, телефонных и интернет-услуг, медицинского обеспечения и эвакуации в чрезвычайных ситуациях", - говорится в документе.

Кроме того, поддержка и услуги будут предоставляться на тех же условиях, что и для собственного персонала, участвующего в миссиях или операциях, проводимых за пределами территорий государств двух сторон.