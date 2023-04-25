Вступление в ЕС и НАТО приведет Молдавию к окончательному расколу

"Печат": вступление Молдавии в ЕС и НАТО приведет к расколу страны

С начала конфликта на Украине жители Молдавии боятся, что он может перекинуться и на ее территорию, пишет "Печат". Хотя некоторые считают возможное вступление Молдавии в ЕС и НАТО спасением для страны, это, напротив, приведет к ее окончательному расколу, считает автор.

Йоко Вукович

С начала российско-украинского вооруженного конфликта жители Молдавии боятся, что он может перекинуться и на ее территорию, и это усиливает политическую нестабильность в этой самой бедной европейской стране.

В Молдавии, которая "из первых рядов" с тревогой наблюдает за вооруженным конфликтом на соседней Украине, не скрывают опасений, что этот кризис может распространиться и на ее территорию. Ведь Молдавия давно является одной из напряженных точек европейского востока из-за самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, тяготеющей к Российской Федерации. С 1990 года это образование не признает центральную власть в Кишиневе, которая сегодня полностью развернулась в сторону Запада. Хотя и Российская Федерация не признала независимость Приднестровья, в этом регионе по-прежнему остаются около 1700 ее военнослужащих в качестве гарантов мира, восстановленного после непродолжительного конфликта молдавских сил и сепаратистов в 1992 году.

Существуют разные мнения насчет того, какими могли бы быть причины для дестабилизации Молдавии или даже для превращения ее в новое поле боя. Прозападная власть в Кишиневе упорно твердит об опасности российского нападения, хотя Москва опровергает эти опасения. А в сепаратистском Приднестровье, которое протянулось вдоль границы с Украиной, боятся удара из этой страны. Еще в самом начале российско-украинского вооруженного конфликта Киев призвал Кишинев напасть на Приднестровье и присоединиться к украинским силам в борьбе против Российской Федерации. Наблюдая за развитием событий под Бахмутом и слушая заявления о скором новом наступлении Киева и Москвы, обе стороны в разделенной Молдавии продолжают "живописать" свои сценарии возможных ударов извне, обвиняя друг друга при этом в служении иностранным субъектам (России или Североатлантическому альянсу). Все это делает молдавскую политическую арену еще более нестабильной.

Угрозы и преувеличения

С начала весны президент Молдавии Майя Санту, отличающаяся ярко выраженной прозападной позицией, беспрестанно твердит о "российской опасности", которая грозит ее стране. Санту, которая стоит у власти в Молдавии с 2020 года, говорит об угрозе, несмотря на весьма сомнительные доказательства ее опасений. Так, например, еще зимой она обвинила Москву в том, что та планировала подорвать молдавский конституционный порядок при содействии граждан Российской Федерации, Сербии, Белоруссии и Черногории. Напомню, что в день, когда прозвучало это параноидальное заявление, из Молдавии выслали группу футбольных фанатов клуба "Партизан", которые приехали из Сербии на матч с молдавским "Шерифом" в рамках европейской лиги. Также тогда выслали несколько черногорских боксеров, прибывших в Кишинев на соревнования. Объяснений таких строгих мер не последовало, даже когда глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич потребовал их от молдавских властей.

Страх Молдавии перед русскими старательно раздувают власти в Киеве, которые часто предупреждают свою западную соседку, что она "следующая подвергнется российской агрессии". Президент Владимир Зеленский сказал недавно, что разведывательные службы Украины разоблачили российский план по уничтожению Молдавии, и подобные сообщения также публикуют западные СМИ. Так, Washington Post написал, что российская ФСБ готовится свергнуть нынешнюю проевроатлантистскую власть в Молдавии и заменить ее на лидера оппозиционного и пророссийского движения "Шор". Уверенность в возможности российского переворота только усилилась после недавнего решения Владимира Путина отменить указ, подкрепляющий полный суверенитет Молдавии. Москва обосновала этот шаг коренными изменениями в международных отношениях и необходимостью отстаивать национальные интересы. Молдавский прозападный политический корпус считает, что Москва не отказалась от своих претензий к Молдавии, и в этой связи вспоминает давнее заявление Владимира Путина о том, что Российская Федерация будет защищать русских во всех бывших советских республиках.

В глазах Москвы все эти инсинуации — не более чем неудачная попытка властей в Кишиневе отвлечь внимание от собственных социальных проблем, из-за которых участились протесты недовольных молдавских граждан. Кроме того, в Москве полагают, что Кишинев таким образом хочет снискать еще большую благосклонность Запада, от финансовой помощи которого зависит все сильнее. Высшие руководители Российской Федерации много раз опровергали предположения о том, что Россия может напасть на Молдавию. При этом глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что Запад давно готовит Молдавию к роли "новой Украины", и что Молдавия отказывается вместе с ООН, ОБСЕ, Соединенными Штатами Америки, Россией и Приднестровьем продолжать работу над решением приднестровской проблемы.

В Приднестровье боятся, что кризис перекинется на них, еще с самого начала российско-украинского вооруженного конфликта, когда загадочные взрывы сотрясли этот регион. Сепаратистская пророссийская власть обвинила в инциденте "засланных" украинцев, хотя Владимир Зеленский назвал виновными спецслужбы Российской Федерации. Большинство жителей этого региона до сих пор думают, что их безопасности и миру могут угрожать только украинцы, чьи большие военные силы сконцентрированы вблизи Приднестровья. Они объясняют свои опасения тем, что на приднестровских военных объектах по-прежнему хранится огромное количество советского оружия и боеприпасов, которые украинцам сейчас очень пригодились бы. Хотя официальные лица в Тирасполе, центре сепаратистского региона, призывают народ не поддаваться панике, факт в том, что недавно началась трехмесячная военная подготовка мужчин младше 55 лет. Это, разумеется, вызывает беспокойство.

Проблемы есть без вооруженного конфликта

Анализируя ситуацию в Молдавии, которая считается самой бедной страной в Европе, многие приходят к выводу, что нынешняя кишиневская власть, как и приднестровские сепаратисты, хочет воспользоваться российско-украинским вооруженным конфликтом для скорейшего достижения своих ключевых целей. Правительство хочет приблизить вступление Молдавии в Европейский союз и добиться максимальной помощи от Запада, а Приднестровье, по-видимому, хочет получить столь долгожданное признание от Российской Федерации. Молдавия вместе с Украиной получила статус государства-кандидата в члены Европейского союза прошлым летом. Этому, несомненно, способствовал и российско-украинский вооруженный конфликт, который заставил Запад, объявив эти две бывшие советские республики кандидатами, как можно больше "удалить" их от Москвы.

В Молдавии, где проживает около 3,6 миллионов граждан, множатся экономические проблемы и растет бедность. Все это преимущественно последствия прошлогоднего решения Российской Федерации вдвое сократить Молдавии поставки газа, от которого она крайне зависима. Покупать энергоносители, с другой стороны, очень дорого, даже у Румынии, которая симпатизирует нынешним правящим политическим силам в Кишиневе, которые, кстати, этой весной объявили румынский язык государственным. Демонстранты, недовольные правительством, все чаще выкрикивают: "Пусть придут русские!", что поднимает рейтинг пророссийской партии "Шор" и все больше тревожит власти. Поэтому в прошлом месяцев президент Молдавии Майя Санду, по ее собственной инициативе, встретилась в Варшаве с Джозефом Байденом, который прибыл в Польшу на встречу с лидерами государств восточного крыла Североатлантического альянса. На встрече Майя Санду попросила у Соединенных Штатов Америки расширенную помощь для Молдавии, которая, как заявила президент, хочет оставаться "частью свободного мира", а также "воплотить свою мечту" о вступлении в Европейский союз. На своей странице в социальной сети Майя Санду написала, что пригласила президента Соединенных Штатов Америки как можно скорее приехать в Кишинев, но не уточнила, что Джо Байден ей на это ответил.

В некоторых западных СМИ вовсю высказываются предположения о том, что Приднестровье, где "полно оружия", может прибегнуть к силе ради смены власти в Кишиневе. Украина уже предложила Молдавии помощь "в случае, если русские и сепаратисты спровоцируют конфликт". Deutsche Welle* написала, что Германия несколько недель назад отправила Молдавии несколько единиц бронетехники. Поскольку молдавская армия очень плохо вооружена, все чаще звучит идея о том, что стране следует отказаться от военного нейтралитета, прописанного в конституции. Есть и противоположное мнение. Хотя многие считают возможное вступление Молдавии в Европейский союз и НАТО спасением для страны, есть опасения, что это возмутит многих молдаван, а также Российскую Федерацию и приведет если не к "повторению украинского сценария", то уж точно к окончательному расколу Молдавии.

*данная организация выполняет функции иностранного агента.