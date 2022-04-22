Западные "эксперты" оправдали расширение НАТО

Расширение НАТО было ошибкой?

Было ли расширение НАТО ошибкой? На этот вопрос попытались ответить подобранные журналом Foreign Affairs эксперты, в том числе сотрудники Атлантического совета. Неудивительно, что они оправдали экспансию альянса.

Редакция Foreign Affairs недавно опубликовала серию статей о НАТО, о решении продолжить ее расширение и о последствиях такого расширения для европейской и общемировой безопасности. В дополнение к этим статьям мы решили опросить широкий круг экспертов, чтобы узнать их точку зрения. Как и в ходе предыдущих опросов, мы обратились к десяткам авторитетных специалистов, обладающих обширной информацией и знаниями по этому вопросу, а также к экспертам широкого профиля. Участников попросили ответить, согласны они или нет с утверждением, что расширение НАТО было ошибкой, а также отметить степень уверенности в своем ответе. Их мнения приведены ниже.

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Алекс Правда (Alex Pravda), старший научный сотрудник Оксфордской школы глобальных и региональных исследований

Если бы НАТО была распущена в 1992-1993 годах, а на ее месте создана новая организация евроатлантической безопасности с США и Россией в качестве ведущих соучредителей, это свело бы к минимуму вероятность российского недовольства и любые попытки воссоздать сферу контроля. Многие представители научного сообщества открыто поддерживают эту точку зрения, заявляя, что это был самый безопасный курс. Однако верх взяло высокомерие и бюрократическая сила инерции НАТО.

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Эндрю Басевич (Andrew Bacevich), президент Института ответственного государственного управления им. Куинси

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Чарльз Купчан (Charles Kupchan), старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, профессор международных отношений Школы дипломатической службы им. Уолша Джорджтаунского университета

Расширение НАТО и создание нового порядка безопасности после холодной войны с концентрацией западной мощи против России было грубейшей ошибкой. Стратегическое благоразумие требовало участия России в создании равновесия. Соединенным Штатам надо было придерживаться программы "Партнерство во имя мира". Это более гибкий механизм безопасности, позволяющий всем европейским государствам сотрудничать с НАТО без официального расширения альянса и проведения новых разделительных линий. Расширение НАТО надо было осуществлять только в том случае, если бы Россия продемонстрировала агрессивные намерения.

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Кристофер Пребл (Christopher Preble), содиректор инициативы "Новое американское взаимодействие", Атлантический совет

Окончание холодной войны и распад Советского Союза должны были проложить путь к созданию новой архитектуры европейской безопасности. Вместо этого правительство США стало настаивать на расширении НАТО, противодействовать стратегической автономии Европы и мешать оптимальному распределению трансатлантической ответственности.

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Джон Миршаймер (John J. Mearsheimer), заслуженный профессор политологии Чикагского университета

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Джошуа Шифринсон (Joshua Shifrinson), доцент международных отношений Бостонского университета

Если цели США заключались в демонстрации силы, в сведении к минимуму вероятности российской агрессии в будущем, в ориентации стран Центральной и Восточной Европы на Запад, то альтернатив расширению НАТО было немало. Но то, как происходило расширение НАТО — с ограниченным анализом того, как обеспечить безопасность странам Центральной и Восточной Европы, и в условиях вполне понятного противодействия России — практически гарантировало возникновение проблем в будущем.

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Майкл Мандельбаум (Michael Mandelbaum), почетный профессор Школы передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса

Расширение НАТО изменило отношение россиян с прозападного на антизападное и создало ту политическую атмосферу, которой воспользовался Путин для осуществления своей агрессии.

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Надежда Арбатова, профессор и заведующая отделом европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений им. Примакова Российской академии наук

Происходящая на Украине трагедия является беспрецедентной в новейшей истории Европы. Хотя в ООН и на других форумах в этой трагедии винят Россию, у нынешнего кризиса долгая предыстория, в которую немалый вклад внесла НАТО. Знаменитые слова "это хуже преступления, это ошибка" в полной мере применимы к расширению альянса, которое привело к далеко идущим последствиям.

Во-первых, решение о расширении НАТО стало первым нарушением статус-кво, сложившегося после распада биполярного мира. Исключительная парадоксальность ситуации в том, что это решение было принято в пору расцвета отношений между Россией и Западом. Во-вторых, расширение НАТО скомпрометировало стратегию расширения ЕС, поскольку оно стало неписаным предварительным условием для членства в ЕС. В-третьих, оно подорвало доверие России к НАТО и к Западу, поскольку военная операция НАТО в Югославии в 1999 году была первым действием расширенной НАТО, нарушавшим все до единого положения Основополагающего акта от 1997 года. В-четвертых, расширение создало новое противоречие между правом государств свободно выбирать альянсы безопасности и правом других стран выступать против такого расширения, если они видели в нем угрозу своей национальной безопасности.

И последнее, по очереди, но не по значению. Поскольку Запад пренебрег интересами безопасности России, это убедило Кремль, что слова — будь это речь Путина в Мюнхене (2007 г.), проект договора о европейской безопасности Медведева (2010 г.) — не окажут никакого воздействия на стратегию Запада. Значение имеет только жесткая сила.

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Раджан Менон (Rajan Menon), директор программы "Большая стратегия" аналитического центра Defense Priorities; профессор международных отношений в Школе Пауэлла Городского колледжа Нью-Йорка

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Ричард Беттс (Richard K. Betts), профессор исследований войны и мира Колумбийского университета; старший научный сотрудник Совета по международным отношениям

Было неразумно пинать Россию, когда та лежала на земле. Мы должны были знать, что она непременно поднимется...

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Стивен Уолт (Stephen Walt), профессор международных отношений Гарвардского университета

СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 7

Энн-Мэри Слотер (Anne-Marie Slaughter), директор аналитического центра "Новая Америка"

Расширение НАТО было стратегической ошибкой касательно наших отношений с Россией. Но это было правильное решение в плане стабилизации ряда стран Центральной и Восточной Европы, когда мы с ужасом наблюдали за процессом распада Югославии. Некоторым странам понадобилось более 10 лет для экономического объединения с ЕС, а их правительствам был нужен знаковый сигнал о вступлении в демократический клуб. Но мы могли приложить гораздо больше усилий для создания настоящей архитектуры безопасности для Европы и Евразии, которая также помогла бы в формировании новых экономических отношений. Мы должны отказаться от проведения и перекройки границ ХХ века с его разногласиями и противоречиями.

СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 6

Дэниел Трейсман (Daniel Treisman), профессор политологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

Ошибка заключалась не столько в расширении НАТО, сколько в отказе от включения России в новую архитектуру безопасности и в систему взаимовыгодных отношений за рамками НАТО. За исключением СНВ-3, все соглашения в сфере контроля вооружений, такие как Договор о ПРО, прекратили свое существование. А те коммерческие отношения, что остались и развивались, — экспорт энергоресурсов в Европу, состояния олигархов и их инвестиции на Западе — привели к тому, что западные страны попали в зависимость от России, и Кремль эту зависимость может эксплуатировать. Вне зависимости от того, надо было расширять НАТО или не надо, наша политика притворства, в рамках которой мы делали вид, будто Украина и Грузия на верном пути к вступлению, хотя это было не так, была уникальным по своей порочности подходом.

СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 7

Элизабет Боргвардт (Elizabeth Borgwardt), доцент истории и права Вашингтонского университета в Сент-Луисе; соредактор книги "Переосмысливая большую американскую стратегию" (Rethinking American Grand Strategy)

СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Эмма Эшфорд (Emma Ashford), старший научный сотрудник Атлантического совета

С точки зрения США и стран-членов НАТО, расширение альянса после холодной войны не было стратегической ошибкой. Несомненно, расширение дало определенные преимущества, скажем, бывшие члены Варшавского договора ясно увидели путь к вступлению в западные институты. В то же время расширение НАТО усилило напряженность в отношениях с Россией и закрепило антагонистический подход к европейской безопасности. Это подорвало безопасность самого альянса и способствовало возникновению сегодняшнего конфликта на Украине. Нам был нужен более осторожный и взвешенный подход к европейской безопасности после окончания холодной войны. Например, ныне не действующее Партнерство во имя мира вполне могло привести к созданию всеобъемлющей и более эффективной системы европейской безопасности.

СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Мелвин Лефлер (Melvyn P. Leffler), заслуженный профессор Виргинского университета

СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Сергей Радченко (Sergey Radchenko), заслуженный профессор Школы передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса

Самым крупным провалом системы, сложившейся после холодной войны, стало то, что Запад не сумел привязать к себе Россию. А еще это был первый и главный провал России. Русским не хватило дальновидности, упорства и рвения, чтобы порвать с наследием империализма и авторитаризма. Но и Запад тоже не нашел для России достаточно места в соответствующих экономических и военных структурах, позволив ей дрейфовать в одиночестве с ядовитым грузом исторических обид и недовольств. Сейчас задача состоит в том, чтобы заглянуть в будущее и приступить к формированию планов для другой России в составе Европы. 1990-е годы станут важным уроком и дадут подсказки о том, как построить недискриминационный и всеохватывающий мировой порядок. Мы не должны переоценивать степень своего влияния на Россию, равно как и наши возможности по перестройке ее политической культуры. Но мы также не должны списывать Россию со счетов. Запад должен признать, что отношение России к нему строится в основном на ее уверенности (верной или ошибочной) в том, что он стремится к ее уничтожению. Мы должны постараться изменить это представление. Практический шаг в этом направлении — дождаться, когда Путин со своими бредовыми фантазиями уйдет со сцены. А когда это произойдет (а это произойдет непременно), мы должны будем предложить России реальный путь к сближению с Западом на уважительных условиях. Мы обязаны по-новому взглянуть на Россию, и помочь России по-новому взглянуть на себя.

СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 7

Стивен Бидл (Stephen Biddle), профессор международных отношений и связей с общественностью Колумбийского университета; старший научный сотрудник Совета по международным отношениям

СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 7

Стивен Вертхайм (Stephen Wertheim), старший научный сотрудник программы "Американское государственное управление" Фонда Карнеги

Европа целая, свободная и мирная — это была правильная концепция того, что должно было случиться после окончания холодной войны. Расширение НАТО было неверным инструментом.Расширение вызвало враждебное отношение России по той же причине, по какой оно решило проблемы безопасности восточноевропейских государств. НАТО являлась военным альянсом, а Россия была для нее наиболее вероятным противником. Как бы это расширение ни повлияло на Россию, оно стало стратегической ошибкой для США. В обмен на обязательство защищать новых членов (нельзя исключать, что это обязательство Америке придется исполнять) Соединенные Штаты закрепились на позициях господствующей военной силы в Европе. Но эта сделка соответствовала предпочтениям американского руководства в ущерб американским интересам. Одержав верх над единственной державой, способной захватить весь континент, США следовало сократить свои силы и приветствовать, а не отвергать попытки европейцев обеспечить оборону континента собственными силами. Прошло 30 лет, а Европа по-прежнему слишком зависима, чтобы защититься от агрессивной России. А Соединенные Штаты слишком сильно рискуют. Эти риски несоразмерны их стратегическим интересам и внутренним потребностям.

НЕЙТРАЛЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Александр Кули (Alexander Cooley), профессор политологии Барнард-колледжа при Колумбийском университете

В дебатах об истоках российского чувства незащищенности и милитаризма друг другу противостоят те, кто обвиняет НАТО в экспансионизме и посягательстве на российскую "сферу привилегий", и те, кто видит в воинственном противодействии Путина Западу результат его потребности в консолидации и легитимности собственной власти. На мой взгляд, эти два фактора динамично взаимодействуют. Когда у Путина усилились авторитарные тенденции, он все чаще стал видеть в НАТО угрозу, причем не только военного характера. Он видит в ней главный институт, связанный с западной системой государственного управления, с либерализмом и с мировым лидерством США. В то же время, после расширения НАТО в 2004 году этот альянс еще больше сконцентрировался на России как на вероятной угрозе, особенно для его новых членов. Война между Россией и Грузией в 2008 году и конфликт на Украине в 2014 году усилили эту точку зрения. НАТО и самовластие российского президента в последние десятилетия развивались, и это вело к появлению новых противоречий между ними.

НЕЙТРАЛЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Майкл Киммидж (Michael Kimmage), профессор истории Католического университета Америки

Расширение НАТО после окончания холодной войны во многом стало благом для Европы. Оно принесло мир и безопасность в те регионы, которые находились под властью Советов, и которым Москва продолжала угрожать.

Тем не менее расширение превратилось в самоцель, а механическое применение принципа открытых дверей ко всей Европе в лучшем случае не стало ответом на стратегические проблемы неприсоединившихся европейских стран. В худшем же политика открытых дверей дала слишком мало реальных обещаний и надежд Грузии и Украине, и не способствовала укреплению безопасности вне НАТО.

НЕЙТРАЛЬНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 5

Стейси Годдард (Stacie Goddard), профессор политологии Уэллсли-колледжа

Если мы говорим, что это решение было стратегической ошибкой, нам надо думать о доступных альтернативах. В данном случае была ли у США возможность не расширять НАТО? Пожалуй, была, и это Партнерство во имя мира. Но в 1990-е годы США были обеспокоены трудностями демократизации и этническими конфликтами в Восточной Европе, страны которой настойчиво требовали расширения архитектуры безопасности. Поэтому я считаю, что политика "нерасширения" была неработоспособной альтернативой.

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Андрей Колесников, старший научный сотрудник, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги

Продвижение НАТО на восток никогда не создавало угрозу России. Странам Восточной Европы это давало привязку к Европе. Другое дело, что расширение разжигало националистические настроения в России. А когда к власти пришел Путин, это способствовало его враждебному отношению к Западу, итогом чего стала "специальная операция".

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Антон Гризольд (Anton Grizold), профессор и заведующий кафедрой оборонных исследований Люблянского университета Словении

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Бенджамин Хаддад (Benjamin Haddad), старший директор Европейского центра при Атлантическом совете

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Кристофер Чиввис (Christopher S. Chivvis), старший научный сотрудник и директор программы американского государственного управления Фонда Карнеги

Расширение НАТО было оптимальным вариантом для управления европейской системой безопасности, возникшей в 1990-е годы после окончания холодной войны. Но потом расширение переключилось на автопилот и зашло слишком далеко.

НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Синтия Робертс (Cynthia Roberts), профессор колледжа Хантера Городского университета Нью-Йорка, старший научный сотрудник Института исследований войны и мира Колумбийского университета

Я придерживаюсь своей довоенной оценки: расширение НАТО помогло привязать страны Центральной и Восточной Европы после окончания холодной войны, однако при этом надо было также налаживать взаимодействие с Россией в вопросах безопасности. Однако, как я писала в прошлом году, данные альянсом в 2008 году обещания двум бывшим советским республикам поставили Украину в "положение неопределенности", а это был "стратегический просчет, поскольку НАТО сделала ставку на то, что Россия никогда не восстановит свои силы и не оспорит ее решения".

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 1

Дэниел Нексон (Daniel Nexon), профессор Школы дипломатической службы им. Уолша Джорджтаунского университета

Каким был бы мир без расширения НАТО? Может быть, Вышеградский альянс и Организация Договора о коллективной безопасности вели бы сейчас гонку вооружений, или Россия установила бы свое господство над большинством бывших членов Варшавского договора. Наверное, к настоящему времени расчленением Трансильвании завершилась бы венгерско-румынская война. Вооруженные силы ЕС защищали бы прибалтийские государства. Я этого не знаю, да и никто не знает. Мы не можем вернуться назад во времени и отменить многочисленные волны расширения, поэтому лучше всего оценивать эти дебаты реально, видя в них заменитель других споров.

НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Даниэла Пяткевич (Danielle Piatkiewicz), научный сотрудник Института европейской политики

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Фрэнсис Гэвин (Francis J. Gavin), заслуженный профессор, директор Центра международных отношений им. Киссинджера Школы передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса

Анализируя политику, важно оценивать вероятные альтернативные сценарии. Без расширения НАТО в Центральной Европе мог образоваться опасный вакуум силы. Такой вакуум не раз создавал угрозы в прошлом. Не будучи членами НАТО, Польша и другие страны могли попытаться создать собственное ядерное оружие. И как в таких обстоятельствах развивалась бы объединенная Германия, вызывавшая наибольшие опасения в начале 1990-х годов? Критики забывают, что после 1990 года НАТО изменила свои цели и структуру, а также существенно сократила свои вооруженные силы. Нет никакой гарантии, что России понравились бы другие схемы европейской безопасности, и что она не захотела бы вернуть бывшую империю и сферы влияния. И вопреки прогнозам, возродившаяся российская угроза подчеркнула единство НАТО и ее коллективные возможности в сфере безопасности.

НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Джанин Дэвидсон (Janine Davidson), президент Денверского государственного университета

Мне этот вопрос показался интересным, и я задумалась над ним. Однако ясно, что наши восточноевропейские коллеги были правы, постоянно предупреждая нас о вероятном усилении России и о ее амбициях. Это не мы / НАТО агрессивно продвигались на восток. Это восточноевропейские страны побежали на запад и стали колотить в дверь, чтобы их пустили. Они были правы.

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 7

Джозеф Най (Joseph S. Nye), почетный и заслуженный профессор Гарвардского университета, бывший декан Школы государственного управления им. Кеннеди

НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Кимберли Мартен (Kimberly Marten), профессор политологии Барнард-колледжа при Колумбийском университете

Расширение НАТО помогло в какой-то степени обеспечить стабильность и дало надежду Центральной Европе в период большой неопределенности в 1990-х и начале 2000-х годов, когда распалась Югославия и Советский Союз, а на континенте началась межэтническая война. Сотрудничество между странами и военное взаимодействие также способствовало усилению позиций США в мире. Кроме того, это наверняка было необходимо для расширения ЕС, которое еще больше укрепило стабильность и благополучие большей части Европы.

Маловероятно, что географическое расширение НАТО было главной причиной российского недовольства Западом. Скорее всего, недовольство было вызвано оперативным расширением натовских авиаударов в Косове, вторжением США в Ирак, когда Вашингтон проигнорировал российское вето в Совете Безопасности ООН, а также односторонним выходом США из Договора по ПРО.

Не конфликт с Западом привел Путина к власти, но Путин воспользовался этим конфликтом и усилил его в собственных внутриполитических целях.

НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Кайрон Скиннер (Kiron Skinner), профессор международных отношений и политики Университета Карнеги — Меллона

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Марек Мадей (Marek Madej), доцент международных отношений Варшавского университета

Я гражданин Польши, которая вступила в альянс в 1999 году и выиграла от процесса расширения. Так что моя личная и национальная точка зрения такова. Считать расширение НАТО стратегической ошибкой просто неоправданно, особенно в нынешней международной обстановке, когда Россия начала военную операцию на Украине. Однако я убежден, что расширение дало положительные результаты более старым членам этой организации и самой НАТО. Я не уверен, что НАТО пережила бы собственный успех в холодной войне и реалии 90-х без расширения. На мой взгляд, знаменитые слова "НАТО должна выйти за пределы своей зоны ответственности, а иначе она прекратит свое существование" означали не только новые функции и задачи (например, урегулирование кризисов, операции по стабилизации и т. д.), но и географические изменения. Расширение не только помогло демократизации и стабилизации Центральной Европы (включая Западные Балканы, Болгарию, Румынию и прибалтийские страны). Оно расширило зону мира и стабильности, продвинув ее из Западной Европы далеко на восток. А еще расширение укрепило легитимность НАТО и сделало эту организацию (которая по сути дела является западной, а не общеевропейской) центральной опорой европейской безопасности. Оно дало западным странам (европейским и американским) шанс выстроить европейскую безопасность в соответствии со своими предпочтениями и ценностями, и сделать это лучше любой другой альтернативы. (Важно и то, что решения, влияющие на Европу в целом, принимаются в Североатлантическом совете только членами альянса, благодаря чему европейская система безопасности опирается на НАТО.) Я не уверен, что Соединенные Штаты и Западная Европа захотели бы сохранить военный альянс в неизменном виде, если бы в него не могли вступать новые члены, учитывая расходы на его содержание, особенно американские. Распустить НАТО в 90-е годы — это было вполне реально. А расширение, стабилизация и распространение демократии стали теми вопросами, которые дали альянсу "новые основания для существования". Расширение в определенной мере помогло сохранить его базовую функцию "страховки" на плохие времена и инструмента коллективной обороны в мирное время, когда было трудно найти внешние угрозы, оправдывающие расходы на организацию коллективной обороны, и объяснить эти расходы, особенно гражданам США. Конечно, новые члены не очень сильно укрепили военный потенциал НАТО, но политические выгоды были существенные, поэтому расширение в любом случае оказалось выгодным для НАТО. И наконец, возрождение империализма в России было вызвано не расширением НАТО. Причиной стало стремление России господствовать в восточной части Европы (или даже во всей Европе). А это стремление не было вызвано страхом перед продвижением НАТО на восток, перед окружением натовскими базами и давлением на Россию. Здесь налицо гораздо более давние традиции, берущие начало в царской России. Это идеи Третьего Рима и так далее. Если принять во внимание эти обстоятельства, а также богатые природные ресурсы России, ее ядерный потенциал, постсоветскую ностальгию, давние традиции самовластия и экспансионизма, то шансы на восстановление России после периода разрухи, начавшегося сразу после холодной войны, а также на формирование довольно эффективного авторитарного режима, который сможет проводить напористую (а то и откровенно агрессивную) политику по отношению к Западу, были весьма высоки. В этом случае вакуум безопасности в Центральной Европе между зоной НАТО и Россией не выполнял бы роль буферной зоны. Россия постепенно вернула бы эти страны под свой контроль, и НАТО (которая была меньше, чем сегодня) была бы вынуждена вступить в конфронтацию с недружественным блоком стран под управлением России или с Российской империей.

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 6

Мэтт Дасс (Matt Duss), советник сенатора Берни Сандерса по вопросам внешней политики

Коллективная безопасность — это важный принцип, особенно во взаимосвязанном мире. Военные альянсы типа НАТО являются важными инструментами коллективной безопасности при условии, что союзники и противники ведут себя менее рискованно и провокационно. Расширение НАТО вряд ли было ошибкой, но как предупреждали в то время многие американские и российские официальные лица, проводилось оно таким образом, что русские увидели в этом провокацию. Надо было срочно обратить внимание на такое негативное восприятие и сделать гораздо больше в этом направлении. Может, ничего бы и не изменилось, потому что исторические претензии и недовольства Путина блоком НАТО не ограничиваются. Но даже маленький шанс предотвратить те ужасы, которые мы наблюдаем сегодня, стоил того, чтобы приложить усилия.

НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 6

Натали Точчи (Nathalie Tocci), директор Института иностранных дел Италии

Раньше я думала, что расширение НАТО является ошибкой, и что мы могли бы сделать больше, чтобы снять обеспокоенность России проблемами безопасности. Но военная операция на Украине изменила мою точку зрения. Может, я ошибалась, и существует диаметрально противоположное и более убедительное объяснение? Может, это история о том, почему определенные страны так сильно хотят стать членами НАТО, и дело вовсе не в ее расширении? Может, восприятие угроз и понимание намерений Кремля у них было намного сильнее, чем у меня? Напала бы Россия на Украину, будь она членом НАТО? У меня нет определенных ответов на эти вопросы, но этот конфликт потряс меня, и я отказалась от своих убеждений.

НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 6

Рэйчел Риццо (Rachel Rizzo), внештатный старший научный сотрудник Европейского центра при Атлантическом совете

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой этап расширения НАТО мы обсуждаем. Я считаю стратегической ошибкой данное в 2008 году обещание, что альянс со временем включит в свой состав Грузию и Украину. Российская военная операция 2022 года началась не из-за расширения НАТО, но будет справедливо сказать, что такая политика все же сыграла в этом определенную роль. Если вернуться в 1990-е годы, то доводы против немедленного расширения НАТО после окончания холодной войны строились на посылке о том, что такая политика является причиной медленного, но устойчивого ухудшения отношений между Россией и Западом в целом. Если бы НАТО не расширялась, говорят авторы такой аргументации, отношения между Россией, Европой и США со временем стали бы дружественными и строились на базе сотрудничества. Стороны не вступили бы в конфронтацию, которую мы наблюдаем сегодня. Думаю, это ложное допущение. В то же время мы должны посмотреть, что сделала НАТО для трансатлантических отношений. Она их укрепила, она усилила европейские силы сдерживания и обороны. То, что Россия не испытывает на прочность положение устава альянса о коллективной обороне, доказывает, что оно работает, а расширение НАТО того стоило.

НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller), лектор Института международных исследований им. Фримана Спольи Стэнфордского университета и его Центра международной безопасности и сотрудничества. Бывший заместитель генерального секретаря НАТО

Мы приложили максимум усилий, чтобы Россия осталась нашим партнером в вопросах европейской безопасности. России, а может быть, Путину не понравились наши предложения.

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Рой Эллисон (Roy Allison), директор Центра российских и евразийских исследований Оксфордского университета

Политический курс России после 1996 года привел к тому, что страны Центральной и Восточной Европы, а также прибалтийские государства с их историческим опытом посчитали, что без твердых гарантий их "возвращение в Европу" окажется под угрозой. В то время такие гарантии могла предоставить только НАТО, но не ЕС или ОБСЕ. Нынешние события подтверждают правильность таких опасений.

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Стивен Сестанович (Stephen Sestanovich), профессор дипломатии Школы международных и государственных дел Колумбийского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям

Если бы это был единственный элемент политики в отношении России, то это было бы ошибкой. Но были и другие усилия. Это сопровождалось огромным сокращением американского военного присутствия в Европе, заключением многочисленных соглашений в области контроля вооружений, ограничением численности натовских сил в Восточной Европе, совместными миротворческими операциями на Балканах и регулярным проявлением интереса к улучшению двусторонних отношений.

НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Стивен Пайфер (Steven Pifer), адъюнкт-профессор Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Александр Вершбоу (Alexander Vershbow), заслуженный научный сотрудник Атлантического совета, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, бывший посол США в России

Расширение укрепило безопасность и демократию в Центральной и Восточной Европе и исправило несправедливости Ялты...

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Алина Полякова (Alina Polyakova), президент и генеральный директор Центра анализа европейской политики

Членство в НАТО — это единственная причина, почему Россия не напала на прибалтийские государства и на другие страны Центральной и Восточной Европы. Стратегической ошибкой был отказ от ускоренного приема Украины, Молдавии и Грузии.

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Энн де Тингай (Anne de Tinguy), почетный профессор Национального института восточных языков и культур, Франция

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Барри Павел (Barry Pavel), старший вице-президент и директор Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете

Расширение НАТО стало процессом, благодаря которому государства-единомышленники, разделявшие ценности членов альянса и соответствовавшие определенным критериям, приняли самостоятельное решение подать заявку на официальное вступление. Заявки всех новых членов после окончания холодной войны были приняты и ратифицированы демократически избранными парламентами всех стран-членов НАТО. Следовательно, у членов альянса реальные общие интересы и ценности. Самостоятельное решение о вступлении в альянс закреплено нормами международного права, которые предусматривают, что каждое государство имеет право принимать разумные меры для обеспечения собственной обороны. Во время расширения условия безопасности в Европе в основном были весьма благоприятные по сравнению с периодом холодной войны. А после терактов 11 сентября даже Владимир Путин заявил, что не видит никаких проблем в расширении альянса. Но за последние 14 лет Путин уже четыре раза нападал на суверенные соседние страны и частично оккупировал их территории. Поэтому те страны, которые вступили в НАТО после окончания холодной войны, счастливы, что поступили таким образом. Несмотря на высказывания и пропаганду Путина о НАТО и ее расширении, он на самом деле не ощущает никакой угрозы натовского вторжения в Россию, потому что такое предположение абсурдно само по себе. Путин использует расширение НАТО, чтобы развеять свои собственные мощные страхи. Это страх перед утратой собственной, личной власти (ведь он продолжает красть миллиарды долларов у государства) в результате демократической революции в России. Путин боится, что если Украина продолжит свой путь и превратится в процветающую, ориентированную на Запад демократию, россияне посмотрят на свою соседку, увидят, какими свободами и благами пользуются украинцы, и постараются сделать то же самое в собственной стране.

Расширение НАТО не имеет никакого отношения к стремлению Путина остаться коррумпированным диктатором России.

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Чарли Салониус-Пастернак (Charly Salonius-Pasternak), научный сотрудник Финского института международных отношений

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Крис Миллер (Chris Miller), доцент Флетчеровской школы при Университете Тафтса

Обеспечение мира и стабильности на большей части Центральной и Восточной Европы стало историческим достижением, которое никто не гарантировал. Отчасти благодаря решению о приеме этих стран в НАТО они живут в обстановке мира и процветания, которая беспрецедентна в их новейшей истории. Расширение НАТО действительно сыграло свою роль в формировании реваншизма в России, но внутренние факторы были намного важнее.

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Констанц Штельценмюллер (Constanze Stelzenmüller), специалист по Германии и трансатлантическим отношениям, Институт Брукингса

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Кристина Флореа (Cristina Florea), доцент истории Корнелльского университета

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Дэниел Фрид (Daniel Fried), заслуженный член Атлантического совета

Я был одним из архитекторов этой политики в администрациях Клинтона и Буша...

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Иво Даалдер (Ivo Daalder), президент Чикагского совета по международным делам

Расширение НАТО соответствовало чаяниям народов, которые сбросили иго советского владычества, чтобы обрести свободу и безопасность. Спросите народы Польши, прибалтийских государств, Румынии и других стран, считают ли они членство в НАТО стратегической ошибкой.

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Яна Пульерин (Jana Puglierin), старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям

Продвижение НАТО (и ЕС) в восточном направлении стабилизировало и демократизировало Центральную и Восточную Европу...

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Джеймс Голдгейер (James Goldgeier), приглашенный научный сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета

Поскольку Россия ведет неспровоцированную и жестокую военную операцию против Украины, становится предельно ясно, насколько важным было расширение НАТО для внешней политики США и для безопасности Европы. Расширение НАТО обеспечило безопасность и стабильность огромной части Европы (и дало больше шансов на расширение ЕС). Сплоченность НАТО перед лицом российской агрессии — это нечто выдающееся. Мы также должны понять, что расширение является процессом, а не одномоментным явлением. Такая политика породила трения в отношениях с Россией по всем направлениям, но неравномерно. Когда в 1999 году членами НАТО стали Польша, Венгрия и Чехия, война в Косово была намного важнее для отношений между США, НАТО и Россией. Когда в 2004 году в альянс вступили еще семь стран, война в Ираке и цветные революции были намного важнее для российско-американских отношений. Ошибка НАТО заключалась в том, что она в 2008 году сделала на саммите в Бухаресте заявление, суть которого сводилась к тому, что Украина и Грузия станут членами альянса. НАТО была к этому не готова, да и эти страны тоже. Их не поставили на путь вступления. Бухарестская декларация дала Путину основания сделать то, о чем он четко и недвусмысленно говорил, выражая свою уверенность, что Украина принадлежит России. Он не признает право Украины на существование в качестве независимого государства, и он боится, что эта страна станет успешной демократией прямо на границе России. На ранних этапах расширения Соединенные Штаты и НАТО пытались сотрудничать с Россией в решении ее проблем безопасности. Остается надеяться, что когда-нибудь мы сможем вернуться к этому разговору. Но расширение НАТО не является причиной того, что Путин хочет уничтожить Украину как независимое государство.

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Хорхе Бенитес (Jorge Benitez), внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета

Принятие в члены НАТО 14 бывших коммунистических государств и Восточной Германии было стратегическим и моральным успехом. Альянс поступил правильно, прислушавшись к миллионам европейцев, которые хотели присоединиться к западным демократиям, не желая давать Путину право вето на их будущее. Путинские угрозы в адрес Швеции и Финляндии, попытка государственного переворота в Черногории, нападение на Грузию и два вторжения на территорию Украины показывают, что он считает себя вправе властвовать над другими странами и применять против них силу. Все страны, вступившие в НАТО после холодной войны, чувствуют себя защищенными от российской агрессии. Нападения России на страны, не являющиеся членами альянса, показывают, что расширение НАТО было успешным шагом, увеличившим зону мира в Европе.

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Джуди Демпси (Judy Dempsey), редактор издания Strategic Europe, внештатный старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Лиана Фикс (Liana Fix), директор программы международных отношений фонда Кёрбера-Штифтунга

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 10

Лукаш Кулеса (Lukasz Kulesa), заместитель руководителя по исследовательской работе Польского института международных отношений

Российская операция против Украины самым трагическим образом подтверждает правильность расширения НАТО, которое дало большинству стран Центральной Европы гарантии коллективной обороны в соответствии со статьей 5 ее устава. Иначе и эти страны тоже наряду с Украиной могли пасть жертвами российского нападения. Россия использует "угрозу" натовского расширения в интересах пропаганды, очень удобно забывая, что в свое время дала согласие на военную сдержанность (Основополагающий акт от 1997 года) и расширение диалога (Совет Россия — НАТО). Такое сближение с Россией происходило одновременно с расширением НАТО.

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Мария Попова (Maria Popova), заведующая кафедрой и адъюнкт-профессор политологии Университета Макгилла

Расширение НАТО во многом способствовало укреплению европейской безопасности, и это не было ошибкой. Оно помогло демократическому развитию восточноевропейских государств, и сейчас является гарантией их суверенитета. Если бы НАТО не расширилась в конце холодной войны, сегодня большая часть Восточной Европы могла снова оказаться в огороженном высоким забором российском "дворе", откуда эти страны ушли в 1989-1991 годах, а безопасность всей Европы от этого была бы слабее. Сегодняшняя российская военная операция на Украине уходит корнями во внутреннюю политику России (исторический реваншизм и авторитарное перенапряжение сил), и она никак не связана с решением НАТО 15-летней давности принять в свой состав некоторые страны Восточной Европы.

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНА, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 8

Мария Снеговая (Maria Snegovaya), научный сотрудник Виргинского технологического университета, приглашенный научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований при Университете Джорджа Вашингтона, научный сотрудник Центра новой американской безопасности

Расширение НАТО — это фальшивый предлог, оправдывающий российскую военную операцию против соседей. Этот аргумент не соответствует времени расширения. Когда российское руководство было более прозападным, расширение НАТО не представляло никаких проблем. Проблема состоит в возрождении российского реваншизма и империализма, в попытках не допустить дальнейшей интеграции с Западом постсоветского пространства, которое является зоной стратегических интересов России.

АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 9

Сэмюэл Чарап (Samuel Charap), старший политолог исследовательского центра RAND