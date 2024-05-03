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Военное обозрение

В конгрессе США выразили озабоченность в связи с началом ходовых испытаний нового китайского авианосца «Фуцзянь»

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Источник изображения: topwar.ru

Корабль «Фуцзянь», бортовой номер «18», является третьим авианосцем Китая. «Фуцзянь» является первым авианосцем катапультного типа, спроектированным и построенным полностью самостоятельно Китаем, без, как утверждается, использования зарубежных комплектующих и инженерной поддержки. Он имеет прямую полетную палубу, оснащен электромагнитными катапультными и стопорными устройствами и имеет полное водоизмещение более 80 000 тонн.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

ВМС НОАК сообщает о начале ходовых испытаний корабля, который построен фактически в рекордные сроки. Несмотря на то, что авианосец ещё ожидает устранение проблем, которые могут быть выявлены на этапе ходовых испытаний, в Китае отмечают, что корабль может быть передан для эксплуатации в ВМС уже в середине лета этого года.

Источник изображения: topwar.ru

В США члены конгресса тем временем уже успели выразить озабоченность, заявив о «милитаризации Китая, угрожающей Индо-Тихоокеанскому региону».

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Страны
Китай
США
Проекты
Авианосец
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