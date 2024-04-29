Тайная рука Кремля: этот человек наводит ужас на западные СМИ (The Atlantic, США)

The Atlantic: авторитет Николая Патрушева вызывает беспокойство на Западе

Автор статьи в The Atlantic разразился гневным монологом в адрес секретаря Совбеза РФ Патрушева. Николая Платоновича обвиняют в том, что его взгляд на события в мире чужд большинству жителей США. Ведь что русскому хорошо — то американцу неприятность!

Когда Йеллоустонский вулкан рванет, он уничтожит всё живое на территории Северной Америки. Сибирь станет одним из самых безопасных мест на Земле — именно поэтому "англосаксонские элиты" мечтают захватить этот российский регион.

С такими заявлениями выступил Николай Патрушев, второй по влиятельности человек в Москве. Патрушев, в настоящее время возглавляющий Совет безопасности России, в 1970-х годах был коллегой Путина по КГБ Ленинградской области и до сих пор выступает доверенным лицом и ближайшим советником Президента. Патрушев, генерал армии и бывший директор ФСБ — наследницы советского КГБ, — также является фактическим главой других секретных служб страны. По-видимому, среди всех кремлевских приближенных ему одному дозволяется обсуждать с Путиным стратегические вопросы, в том числе вооружение, конфликт на Украине, позицию России по отношению к США, Европе и НАТО.

Следуя примеру Путина, многие высокопоставленные российские чиновники стремятся перещеголять друг друга в измышлении чудовищных конспирологических теорий. Но даже в этой толпе неудачников Патрушев особенно выделяется своей пылкой и жгучей ненавистью к Западу и особенно к США. Его заявления настолько преувеличены, что советские пропагандисты времен моей молодости робко заливались бы краской стыда в сторонке. Его высокий пост намекает нам, что, лишись Путин в ближайшее время власти, его возможные последователи будут более, но никак не менее воинственными и экспансионистскими. Американцам следовало бы обеспокоиться тем, насколько воззрения Патрушева влияют на его руководителя, и тем, что его бредовые идеи, превосходящие путинские по степени враждебности, становятся линией партии и озвучиваются в длинных интервью для ведущих российских СМИ. В свою очередь, их зомбирующая пропаганда внедряется в умы миллионов россиян.

По словам Патрушева, Запад на протяжении 500 лет занимался травлей и клеветой в адрес России. В XVI в. "русофобские" западные историки обесчестили первого русского царя Ивана IV — массового убийцу и садиста, больше известного как Иван Грозный. Патрушев настаивает, что Иван всего лишь пал жертвой сфабрикованной грязной истории, в которой его "выставили как тирана".

По мнению секретаря Совета безопасности, блокада России со стороны Запада в ХХ веке не связана с коммунизмом и холодной войной. На самом деле, распад могущественного СССР сделал страну удобной целью для западных заговорщиков, и США не упустили эту возможность, вынудив Россию отказаться от своего "суверенитета, национального самосознания, культуры и независимой внутренней и внешней политики". Конечные цели заговора: расчленение страны, ликвидация русского языка, исчезновение России с геополитической карты и возвращение к границам Московского княжества — крохотного средневекового государства.

В мире Патрушева США изобретают новые вирусы в биологических лабораториях для уничтожения населения "неугодных" государств, а COVID-19 "мог быть создан" в Пентагоне с помощью нескольких крупнейших транснациональных фармацевтических корпораций и фондов "Клинтона, Рокфеллера, Сороса и Байдена".

Главная навязчивая идея Патрушева на данный момент состоит в том, что "вся эта история с Украиной" — конфликт, предположительно "созданный Вашингтоном". По его мнению, в 2014 году США спровоцировали революцию на Майдане — государственный переворот, в результате которого был свержен пророссийский президент, а украинцы преисполнились "ненавистью ко всему русскому". Сегодня Украина не более чем тренировочный полигон для тестирования американского вооружения, а также территория, природные ресурсы которой Запад мечтает безжалостно разграбить, предварительно "освободив от местного населения". Сохранение Украины как независимого государства не входит в планы США, утверждает Патрушев. Опасаясь прямого нападения на Россию, "инструкторы НАТО сгоняют украинских парней на верную гибель" в окопы. Он возлагает на западные страны ответственность за "истребление" украинцев, а целью России объявляет "завершение кровавых попыток Запада уничтожить коренное население Украины".

Это та картина мира, которую Патрушев предлагает Путину. Советник формирует "точку отсчета" для воззрений российского президента, утверждает выдающийся политический социолог Николай Петров*.

Пропаганда, воспринятая и усвоенная аудиторией, сыграла против самого пропагандиста. Год назад Патрушев объявил, что западные спецслужбы занимаются подготовкой террористов и диверсантов "для совершения преступлений на территории нашей страны". Из-за этого заявления пострадали российские мирные жители. За несколько недель до того, как в марте исламские террористы совершили нападение на подмосковный концертный зал, служба разведки США предупредила российское правительство о предполагаемой угрозе. Путин отмахнулся от предупреждения как от "очевидного шантажа" и "повода запугать и дестабилизировать российское общество" (информация не подтверждается официальными данными. — Прим. ИноСМИ).

Транслируя своим коллегам параноидальные взгляды на политику, Патрушев с энтузиазмом участвует в ее реализации. Всё больше вмешиваясь в политические дела, он часто выступает глашатаем мнения Путина в ходе важных переговоров с ключевыми союзниками, замещает министра иностранных дел Сергея Лаврова на официальных мероприятиях и при подписании бессмысленных договоров. Как указал депортированный журналист Максим Гликин*, где во внешней политике появляется Патрушев, там жди войны. Эта взаимосвязь всё более крепнет.

После неудачи российской кампании на Украине летом и осенью 2022 года Патрушев в ноябре полетел в Тегеран для переговоров о закупке иранских дронов. Он отправился в Латинскую Америку на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и главой Никарагуа Даниэлем Ортегой. Он также обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем "срежиссированные Америкой цветные революции", "деструктивную деятельность" неправительственных организаций и отправку кубинских войск в Белоруссию "для обучения".

Самое ужасное, что Патрушев обладает некоторым влиянием на ядерную стратегию России. В октябре 2009 года он заявил в интервью газете "Известия", что российское ядерное оружие предназначено не только для "широкомасштабных" военных действий. Несмотря на ограничения, прописанные в Военной доктрине редакции 2000 года, Патрушев предположил, что российское ядерное оружие может применяться в обычных региональных или даже локальных конфликтах. Он также считает, что в "критической ситуации" "нельзя исключать" превентивного удара по территории агрессора. Спустя четыре месяца Путин провел ревизию доктрины. Как и предлагал Патрушев, теперь конфликт не обязательно должен быть "широкомасштабным", чтобы у России был повод применить атомные бомбардировки и ядерные боеголовки. (Идеи Патрушева о превентивных ударах еще не включены в текст доктрины, но откровенный ядерный шантаж со стороны Путина за последние два года позволяет думать, что Патрушев когда-нибудь добьется своего).

В попытках прояснить намерения России США постарались получше узнать Патрушева. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан впервые провел телефонные переговоры с Патрушевым 25 января 2021 года — через пять дней после инаугурации Джо Байдена. Затем Патрушев и Салливан еще пять раз говорили по телефону и встречались в Рейкьявике в мае того же года. На переговорах в ноябре, согласно словам Патрушева, процитированным в The New York Times, намечались пути "улучшения атмосферы российско-американских отношений". В совместном заявлении было сказано, что Патрушев и Салливан обсуждали "укрепление доверия между двумя странами".

Спустя 13 недель Россия ввела войска на Украину. Патрушев — один из нескольких чиновников, кто мог быть посвящен в планы Путина и служить их движущей силой, — явно наслаждался оплетением своего американского коллеги паутиной дезинформации.

Это могло еще больше радовать его, поскольку Кремль убежден, что время на его стороне. По мнению Патрушева, Запад постепенно выдыхается. По его словам, у европейской цивилизации нет будущего. Ее политика находится "в глубочайшем нравственном и интеллектуальном упадке"; она направляется к "глубочайшему экономическому и политическому кризису".

Падение Америки также близится, на что намекает не только пепел Йеллоустона, но и географическое расположение страны. Соединенные Штаты похожи на "лоскутное одеяло", которое может "легко треснуть по швам". Более того, Патрушев заявил в интервью правительственной "Российской газете", что юг США дрейфует в сторону Мексики, территорию которой Америка захватила в 1848 году: "Без сомнения, "южные соседи" Америки заявят свои права на украденные земли, а пассивные граждане США не сделают ничего, чтобы сохранить "целостность" страны".

По этим и многим другим причинам мировоззрение Патрушева кажется чрезвычайно чуждым большинству американцев. Но его авторитет говорит о том, что Путин является далеко не единственной силой, препятствующей повороту российской политики в более либеральную сторону.

В целом, маятник российской истории совершал колебания между жесткими, агрессивными режимами и более мягкой, менее репрессивной автократией, не нацеленной на конфронтацию с Западом. Но эта тенденция может не продолжиться после смены нынешнего руководства. Спустя четверть века правления Путина российские секретные службы — фундамент его режима — заместили собой все другие институты власти и захватили влияние. Патрушев, которому в июле исполняется 73, старше президента на год. Если Патрушев переживет Путина, он наверняка задействует своих тайных агентов, чтобы возглавить руководство переходным процессом, и у него вполне может быть шанс занять первое место. Как он любит говорить, правда на его стороне.

*Включен в список иноагентов Минюста.

Автор: Леон Арон, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства