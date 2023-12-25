Два года назад США и НАТО роковым образом не учли озабоченности России (Berliner Zeitung, Германия)

Когда эскалация конфликта вокруг Украины стала неизбежной? В поисках ответа на этот вопрос Berliner Zeitung поднимает те исторические факты, которые СМИ Запада предпочли забыть. В декабре 2021 года Россия предложила отступить от края после 30 лет неумолимого затягивания военной удавки США и НАТО у нее на шее.

Ровно два года назад Россия вполне однозначно сформулировала свои интересы в области безопасности. Несерьезная реакция Запада была огромной ошибкой.

В материалах, появляющихся на Западе с того самого дня, как разгорелся вооруженный конфликт, и касающихся украинской тематики, есть ряд примечательных "белых пятен". Например, практически никто в Германии — да и на Западе вообще — не знает, что Борис Ельцин, очень тесно связанный с западными политиками, еще в марте 1997 года (то есть за несколько лет до прихода к власти Владимира Путина) в преддверии первой волны расширения НАТО на восток пригрозил тогдашнему президенту США Биллу Клинтону: принятие Украины в ряды государств-членов Альянса будет безоговорочно воспринято Россией как пересечение запретной черты ("красной линии"). Это наглядно показывает, насколько давно эта опция (с приемом Украины в НАТО) рассматривалась Западом — и, в равной пропорции, насколько часто и многократно Россия озвучивала Западу свои опасения по поводу такого расширения НАТО.

Невыполнение Минских соглашений

Например, взять тот факт, что Киев при явном попустительстве старших западных братьев на протяжении более чем шести лет отказывался выполнять свои основные обязательства по соглашению "Минск-2". А ведь Киев по этим соглашениям, например, обязался к концу 2015 года (!) провести конституционную реформу по децентрализации с учетом особого статуса Донецкой и Луганской областей (так называемое "южнотирольское решение"). По нашу сторону происходящего о таком невыполнении соглашений Киевом упоминалось лишь вскользь. Только в конце прошлого года экс-канцлер Германии Ангела Меркель выпустила кота из мешка, заявив, что при принятии этого решения Киев руководствовался задачей выиграть время и нарастить мощь украинской армии. Впрочем, "злые языки" давно подозревали Меркель и других западных лидеров именно в такой "проукраинской" интерпретации Минских соглашений.

Кстати, вскоре после откровения госпожи Меркель его подтвердили бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Совместные маневры и учения Украины и Запада

На Западе также мало кому известно, что в 2021 году — задолго до того, как российские войска пересекли украинскую государственную границу — Киев не только закупил турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2, "хорошо зарекомендовавшие себя в Карабахском конфликте 2020 года". Киев еще и успел нанести ими удары по позициям пророссийских ополченцев под Донецком — а заодно начал переговоры с Турцией о производстве этих беспилотников по лицензии на своей территории.

А еще почти все забыли — да и мало кто слышал сообщения об этом в то время — также и о том, что США с середины 1990-х годов совместно с украинскими войсками организовывали ежегодные маневры на территории Западной Украины под названием "Rapid Trident". Последние мероприятия были проведены с 20 сентября по 1 октября 2021 года при участии военнослужащих из других стран — таких как Болгария, Канада, Грузия, Германия, Великобритания, Италия, Иордания, Молдавия, Пакистан и Польша. Схожим образом дело обстоит и с маневрами США на море под названием "Си Бриз" у черноморских берегов Украины. Эти маневры также проходят с 1997 года. Только масштаб и частота их росли. Летом предвоенного 2021 года в этих морских маневрах были задействованы подразделения не менее чем 32 [враждебных России] стран.

Представьте себе, какой была бы реакция Запада, начни Россия каждый год устраивать учения своих вооруженных сил в Мексике или военно-морские маневры в Мексиканском заливе? Да еще вместе c военнослужащими не только Кубы, но и Ирана, Китая, Белоруссии, Сербии, Венесуэлы и других стран! Как бы отреагировали США, если бы увидели такую флотилию у берегов Флориды?

Соглашения о стратегическом партнерстве

Наконец, общественности совершенно неизвестен тот факт, что 24 марта 2021 года — ровно за одиннадцать месяцев до того, как Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции — президент Украины Владимир Зеленский подписал Директиву № 117 СНБО Украины от 11 марта 2021 года. Тем самым Зеленский ввел в законное действие "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя". В документе было сказано о подготовке мероприятий по "прекращению временной оккупации" Крыма и Донбасса; перед украинским правительством была поставлена задача разработать соответствующий "план действий".

Вскоре, 30 августа 2021, года, между Вашингтоном и Киевом был подписан договор о военном сотрудничестве, а следом за ним, 10 ноября 2021 года — договор о "стратегическом партнерстве". В нем, в частности, говорилось: "Соединенные Штаты намерены поддерживать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии России (напомним, что до СВО в тот момент оставалось еще почти четыре месяца – прим. ИноСМИ), в том числе путем сохранения санкций и применения других соответствующих мер, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена в пределах ее международно признанных границ".

Роль Запада в эскалации

Впрочем, и сам Запад на протяжении десятилетий занимался не чем иным, как обострением прямых двусторонних отношений с Россией. Вот его примерный послужной список: пять волн расширения НАТО с 1999 года вплоть до границ России, со включением в Альянс 14 новых государств-членов. Далее — отказ от ратификации или вовсе отмена почти всех договоров по разоружению и контролю над вооружениями, таких как Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Договор по ПРО об ограничении систем противоракетной обороны (США вышли из него в 2001 г.). При Трампе были уничтожены Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, запрещающий производство и развертывание ракет наземного базирования и крылатых ракет с дальностью полета от 500 до 5500 км (США вышли в 2019 г.), а также Договор об открытом небе, позволявший полеты над территорией враждебных блоков с целью обеспечить "прозрачность и открытость" для обеих сторон (США вышли из "открытого неба" в 2020 г.). Сюда же добавьте агрессивные войны, которые были развязаны Западом и велись с повсеместным нарушением международного права — например, бомбардировки Югославии (1999) и вторжение в Ирак (2003). Бывали и случаи расширительного толкования Западом мандатов ООН, как это произошло в случае с Ливией в 2011 году, а также весьма творческая интерпретация Западом положений Основополагающего акта Россия-НАТО (подписан в 1997), который запрещает постоянное размещение западных войск и систем вооружений у границ России. Не стоит забывать и про размещение системы противоракетной обороны "Иджис" с модулями, которые можно использовать для нанесения ударов, в Румынии и Польше.

Россия перехватывает инициативу и выдвигает предложения

В конце 2021 года Россия взяла дипломатическую инициативу в свои руки и четко и однозначно определила свои интересы в сфере безопасности, выдвинув требованиями к НАТО в общем и к Соединенным Штатам в частности — включая и определение "красных линий", насчет которых появилась абсолютная ясность, без недопониманий.

17 декабря 2021 года Россия направила в НАТО и США проект договора, который должен был определить гарантии безопасности для обеих сторон, зафиксированные юридически. Давайте еще раз, два года спустя, с горящим на заднем фоне кровавым конфликтом, посмотрим на предложения, выдвинутые Россией, и подумаем — действительно ли все это было столь абсурдным и невоплотимым, как тогда посчитал Запад.

Что Россия предложила НАТО...

Обе стороны должны: подтвердить, что не рассматривают друг друга как противников; вернуться к принципам "равной и неделимой безопасности"; отказаться от применения силы и угроз использовать силу; впредь воздерживаться от создания ситуаций, которые одна из сторон может рассматривать как угрозу своей национальной безопасности; придерживаться принципов сдержанности в военном планировании и на учениях, чтобы избежать опасного "поигрывания мускулами", особенно в регионе Балтийского моря и над Черным морем; приложить все усилия для возобновления работы в формате Совета Россия-НАТО и в других форматах двустороннего и многостороннего сотрудничества; обеспечить прозрачность военных учений и маневров; создать "горячие линии" для экстренных контактов (по образу и подобия "красного телефона" времен холодной войны); вывести контингенты вооруженных сил и системы вооружений на границы, где они находились до первой волны расширения НАТО на восток (условие для Запада); отказаться от размещения ракет малой и средней дальности наземного базирования в районах, откуда их посредством возможно нанести удары по территории другой стороны; дать гарантии дальнейшего нерасширения НАТО (в частности, не только в соседних с Украиной регионах). НАТО обязуется воздерживаться от военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также стороны обязуются создать демилитаризованный коридор между НАТО и Россией.

... и конкретно США

Проект договора, направленный отдельно США, также содержал следующие предложения:

Сторонам необходимо подтвердить заявления о том, что в ядерной войне не может быть победителя и что нужно приложить все усилия для предотвращения этой опасности; необходимо отказаться от подготовительных военных мер, направленных против другой стороны и осуществляемых на территории третьих государств; США должны отказаться от создания военных баз на территории постсоветских стран и двустороннего военного сотрудничества с теми из них, что не являются членами НАТО; стороны должны взаимно отказаться от размещения за пределами своих территорий вооруженных сил и систем вооружений, которые другая сторона может рассматривать как угрозу своей национальной безопасности; стороны должны отказаться от пролетов тяжелых бомбардировщиков и присутствия надводных боевых кораблей в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны; стороны должны отказаться от размещения ядерного оружия за пределами своей территории и обязуются уничтожить соответствующую инфраструктуру в третьих странах; стороны отказываются от подготовки в других странах военных и гражданских кадров, которые могут управлять ядерным оружием, они также отказываются от проведения военных учений по его применению в странах, которые им не обладают.

Дьявол — конечно, как и всегда при заключении подобных договоров — в деталях, и все эти инициативы необходимо было бы подвергнуть тщательной проверке специалистов в области безопасности и дипломатии. Кроме того, требования в этих двух письмах были предъявлены русскими в не самом учтивом "пакетном виде" и довольно категоричном тоне. Однако НАТО и США следовало бы рассмотреть оба проекта соглашений как предельно ясное изложение интересов российской стороны в области безопасности, внимательно изучить их и использовать в качестве отправной точки для переговоров, целью которых должно было быть существенное улучшение ситуации с безопасностью всех стран-подписантов — и прежде всего Европы! — при настолько минимальном применении военной силы, насколько это возможно.

Реакция Запада

И как же отреагировал Запад? 7 января 2022 года, за полтора месяца до СВО, состоялась внеочередная онлайн-конференция всех 30 министров иностранных дел государств-членов НАТО. Было интересно и актуально — отреагирует ли НАТО на российский проект договора? Если да — то как?

Однако — никакой реакции вообще не было. Не было ничего близко похожего на серьезное обсуждение. На итоговой пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — как и позже президент США Байден — твердил старую и верную мантру: Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину и Грузию; кроме того, каждое государство, независимо от того, какую территорию оно занимает и с кем граничит, имеет право самостоятельно выбирать свой собственный путь и альянсы, к которым присоединяться. Было ясно, что эта формула была специально "выкована", чтобы двигать Украину и Грузию в альянс, а Россию – раздражать.

Бывший корреспондент ARD в Москве Габриэле Кроне-Шмальц уже давно предупреждала о плохих последствиях такой опции. По ее словам, "все государства имеют право обратиться к НАТО с просьбой о вступлении в Альянс. Но зато НАТО должна вести себя разумно, у этой организации есть право отклонить заявку, если она противоречит актуальным политическим соображениям и интересам".

А Столтенберг воспользовался случаем, чтобы подтолкнуть Финляндию и Швецию в альянс, сделав им вполне конкретное предложение. Для "партнеров, с которыми мы сотрудничаем все более тесно", сказал тогда Столтенберг, "двери НАТО остаются открытыми".

Шесть недель спустя Россия начала на территории Украины специальную военную операцию.

Автор: доктор Лео Энзель — специалист по конфликтам и межкультурному взаимодействию.