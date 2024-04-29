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ТАСС

Глава МИД Польши не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

БЕРЛИН, 28 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский не видит признаков того, что Россия готовится применить на Украине ядерное оружие.

"Нет никаких физических признаков того, что боеголовки были вывезены со склада. Мы бы знали заранее, если бы они это сделали", - заявил Сикорский в интервью газете Bild am Sonntag. Президент РФ Владимир Путин, по его утверждению, не может принимать решение о применении ядерного оружия единолично. "Это не то оружие, которое он может запустить одним нажатием кнопки. Существует обычная цепочка командования министерства обороны и генерального штаба для его развертывания", - отметил глава польского МИД, добавив, что в этом случае российскому лидеру необходимо было бы убедить генералов выполнить такой приказ.

Кроме того, российские войска, по мнению Сикорского, не готовы действовать в зоне, загрязненной ядерным оружием, поэтому пришлось бы заранее отвести их с линии фронта, что было бы замечено и использовано. "Это было бы политической катастрофой для Путина", - заявил министр иностранных дел Польши.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о том, что Россия якобы могла применить ядерное оружие на Украине, недостойными комментария "рассуждалками" в западных СМИ. До этого он отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участие не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины. 

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Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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