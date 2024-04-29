Норвегия передала Украине 13 млн. долларов на обслуживание ранее поставленных ОБТ Leopard-2A4

ЦАМТО, 27 апреля. Власти Норвегии передали Киеву 13 млн. долл. на обслуживание танков Leopard-2A4, которые норвежская сторона передала Киеву ранее.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Как следует из заявления министра, опубликованного на сайте правительства страны, Норвегия ранее передала "8 танков Leopard-2A4 и машины обеспечения".

"Учитывая необходимость ...ремонта и обслуживания пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 млн. норвежских крон (13 млн. долл.) на обслуживание и ремонт танков Leopard-2A4 в сервисном центре в Польше", – сообщил Б.Грам.

Как напоминает "РИА Новости", ранее норвежское Министерство обороны сообщало, что Норвегия за зиму передала Украине военную технику на сумму около 91 млн. долл. Как отмечается, помощь включала артиллерийские снаряды, противотанковые средства, минные тральщики и поддержку по техническому обслуживанию танков. Пожертвование артиллерийских снарядов этой зимой, как говорится в заявлении, имело ограниченный объем до присоединения Норвегии к чешской инициативе по поставке боеприпасов Украине.

Ранее Чешское ТВ со ссылкой на президента республики Петра Павела сообщало, что после вклада Норвегии финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины полностью обеспечено, а в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко в сообщении о сумме иностранной поддержки страны поблагодарил ряд стран, включая Норвегию, за помощь.

Также ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 млрд. крон (800 млн. долл.), из которых 11 млрд. крон (463 млн. долл.) составляла военная помощь, отмечает агентство.