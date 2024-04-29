Пентагон отказался комментировать данные об отводе танков Abrams с поля боя на Украине

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США отказалось комментировать сведения об отводе американских танков Abrams с поля боя на Украине из-за их уязвимости перед ударными беспилотными летательными аппаратами.

"Я уступлю возможность украинцам самим говорить о том, как они применяют свои танки Abrams", - сказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Вопрос об отводе этой бронетехники был ему задан на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Украине, прошедшего в виртуальном формате.

При этом американский военачальник заострил внимание на активном применении FPV-дронов как россиянами, так и украинцами. По его словам, речь идет об "инновации, произошедшей в ходе данного конфликта за счет этого [ударного] средства". "<...> Мы все способны учиться на этом, делать выводы, как можем адаптироваться в ходе конфликта", - признал Браун. Он заверил, что уделяет большое внимание ускорению внедрения инноваций в ВС США.

Накануне информационное агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников передало, что ВС Украины перестали использовать танки Abrams, поставленные Соединенными Штатами, из-за их уязвимости перед российскими дронами. Отмечается, что Вашингтон взаимодействует с Киевом для разработки новой тактики после того, как ситуация на поле боя "существенно изменилась" из-за активного использования ВС России беспилотников. Украинские военные не в состоянии защитить эти танки, их быстро обнаруживают дроны, говорилось в публикации.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Россия за последние два месяца вывела из строя пять танков Abrams. Уточнялось, что с начала этого года еще как минимум три машины получили небольшие повреждения.