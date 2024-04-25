Новый пакет помощи Киеву станет инвестицией в оборонную промышленность США (Yeni Safak, Турция)

YŞ: новый пакет помощи Украине станет инвестицией в оборонную промышленность США

США рассматривают помощь Украине как инвестиции в свою оборонную промышленность, пишет YŞ. значительная часть средств вернется крупным американским оружейным компаниям. Расчеты инвестиций и занятости на людской крови леденят душу, отмечает автор статьи.

Абдулла Мурадоглу (Abdullah Muradoğlu)

Администрация Байдена, несмотря на серьезную реакцию как со стороны простых американцев, так и со стороны электората Демократической партии, продолжает безостановочно оказывать безоговорочную военную помощь Израилю. Более того, эта помощь также осуществляется вопреки ограничениям, предусмотренным американским законодательством.

Сенат США одобрил законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, но в Палате представителей документ был отложен из-за противодействия республиканцев. Спикер Палаты представителей, контролируемой республиканцами с небольшим перевесом, Майк Джонсон (Mike Johnson) ранее заявил, что не будет выносить законопроект на голосование.

Республиканцы обвиняли администрацию Байдена в том, что она пытается передать Украине деньги, которые следует потратить на предотвращение пересечения мигрантами границы с Мексикой. Поэтому они хотели, чтобы помощь Израилю была оформлена отдельным законопроектом. Поскольку администрация Байдена и руководство демократов в Конгрессе не соглашались с разделением пакета на части, разногласия между двумя партиями продолжались. В конечном итоге спикер Палаты представителей Майк Джонсон, невзирая на противодействие твердых сторонников Трампа, договорился с демократами и, разделив законопроект на части, вынес его на голосование. Принятые Палатой представителей законопроекты по Израилю, Украине и Тайваню будут единым документом вынесены на голосование в Сенате, а затем, после подписания президентом США Байденом, вступят в силу.

Законопроект, предусматривающий выделение Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов, был принят при сотрудничестве республиканцев и демократов. В то время как 112 республиканцев сказали документу "нет", число проголосовавших за него членов Республиканской партии составило 101. Таким образом, большинство республиканцев не поддержало этот проект. Пакет законопроектов, голосование по которому ожидается сегодня в Сенате, вызвал раскол и среди сенаторов-республиканцев. Один из сенаторов-трампистов Джей Ди Вэнс (J. D. Vance) в статье, опубликованной в газете New York Times, настаивал на том, что помощь Украине не должна продолжаться. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham), один из антироссийских ястребов, раскритиковал Вэнса в телепередаче. А один воинственно настроенный республиканец назвал "отбросами" своих однопартийцев, сказавших "нет" документу.

Спикер Палаты представителей – республиканец Майк Джонсон, защищая законопроект о помощи Украине, – заявил: "Я предпочел бы послать в зоны боевых действий за рубежом пули, а не наших мальчиков". Сенатор Грэм высказал аналогичное мнение, отметив: "Если вы хотите, чтобы американские солдаты оставались вне вооруженного конфликта с Россией, помогите Украине. Если войдут в страну НАТО, мы вступим в конфликт". Эти заявления являются признанием того, что США ведут "прокси-войну" с Россией на Украине. Эта политика США описывается как "продолжение борьбы с Россией до последнего украинского солдата".

Также звучали заявления о том, что помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов следует рассматривать как "инвестиции" и "занятость" для американской оборонной промышленности. В этих заявлениях отмечалось, что значительная часть средств, выделяемых в качестве помощи, вернется крупным оружейным компаниям. Расчеты инвестиций и занятости на людской крови, конечно, леденят душу. Какое государство может обесценить человеческую жизнь до такой степени, чтобы ее можно было обменять на коммерческие интересы!

Похожий раскол произошел среди демократов в вопросе о помощи Израилю. Значительная часть левых демократов в Палате представителей заявляет, что, пока массовые убийства в секторе Газа продолжаются, военная помощь Израилю должна прекратиться. Это требование также находит широкую поддержку среди молодых демократов, которые составляют наиболее активную и восторженную часть сторонников Демократической партии на выборах.

58 депутатов, в том числе 37 демократов, сказали "нет" законопроекту о помощи Израилю. Это важная цифра, которая показывает, что двухпартийный консенсус о безоговорочной поддержке Израиля дал трещину. Это беспрецедентное количество, которое ранее не наблюдалось в ходе голосований по Израилю. Оно указывает на тенденцию к ослаблению безоговорочной поддержки Израиля в американском обществе, среди электората Демократической партии и узкого сегмента республиканцев. При этом израильское лобби хочет остановить эту тенденцию.

Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC) буквально вливает деньги в произраильских кандидатов на ноябрьских выборах в США. AIPAC засучив рукава работает над тем, чтобы далекие от Израиля демократы проиграли праймериз. Левые демократы, критикующие безоговорочную поддержку Израиля, конкурируют на праймериз с произраильскими кандидатами от демократов, финансируемыми AIPAC.