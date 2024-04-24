Politico: в Белом доме считают, что США смогут ускорить поставки оружия Украине к 9 мая

Газета отмечает, что поставить Киеву все вооружение в рамках нового пакета помощи к этой дате в любом случае не получится

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. В Белом доме убеждены, что Соединенные Штаты смогут ускорить поставки вооружений Украине к 9 мая. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга

По его словам, обеспечить в полном объеме поставку вооружений в рамках нового пакета помощи к этой дате, тем не менее, не удастся. "Все зависит от возможностей. Некоторые вещи поставить легче, чем другие, - приводит издание слова собеседника. - Какая-то помощь, например, артиллерийские снаряды, будет поступать, но для других вещей понадобится больше времени".

Газета уточняет, что боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS смогут быть доставлены на Украину относительно быстро, так как их количество невелико, однако поставки снарядов калибра 155 мм займут больше времени.

Чиновник также озвучил опасения по поводу возможного прорыва линии фронта российскими войсками. "Всегда существуют опасения, что линии фронта могут быть прорваны в любой момент, причиной этого могут быть проблемы с моральным духом", - отметил он.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.