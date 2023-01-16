США пересекли очередную "красную линию" на Украине

Newsweek: США отказались от своих слов об Украине и приблизили третью мировую

США обещали не поставлять Киеву ЗРК Patriot, но отказались от своих слов, пишет Newsweek. Это уже далеко не первый случай. Но каждое подобное действие — пересечение "красной линии", которое испытывает терпение Москвы и приближает мир к третьей мировой войне.

Соединенные Штаты предпринимают все новые шаги, чтобы помочь Киеву в борьбе с Москвой, — шаги, которые, как они когда-то утверждали, не будут предпринимать. Украина получает ЗРК Patriot, а ее солдаты — бесплатное путешествие в Оклахому для обучения использованию этих систем.

Это необходимое и неизбежное действие, но прежде чем мы сделаем следующий шаг, важно принять во внимание, как мы попали в нынешнюю ситуацию, и как далеко мы готовы зайти на Украине.

Запад проявлял колебания на каждом этапе этого военного конфликта, и на то имелись веские причины. Когда Крым был потерян Украиной в 2014 году, реакцией США были санкции против Москвы и ее президента Владимира Путина. "Втихую" велась боевая подготовка украинских военных, и осуществлялись поставки "оборонительного" оружия, в том числе распиаренного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Почему делалось так мало? Из-за избыточной осторожности. Украина нравится Западу, но это невероятно коррумпированная страна с определенными амбициями на интеграцию в такие структуры, как НАТО. Но она также служила ареной беспорядков и столкновений между фанатичными про- и антироссийскими силами. Задолго до протестов на Майдане, начавшихся в 2014 году, поддерживаемый Кремлем Виктор Янукович стал президентом Украины в результате выборов, которые на международном уровне считались честными.

Янукович демонстрировал все признаки диктаторских амбиций и стремлений к союзу с Россией. После того, как его изгнали из Киева, открылись свидетельства того, что власть буквально свела его с ума. Одним из признаков этого "бешенства" стал личный зоопарк потенциального "великого лидера".

Последовавший за ним новый президент — шоколадный барон и прозападный "реформатор" Петр Порошенко — начал готовить документы для вступления Украины в Европейский Союз, но был отстранен народом на выборах 2019 г. Он получил всего 25% голосов — отчасти потому, что коррупция при нем практически не снизилась ни на йоту.

В прошлом США часто выбирали себе довольно плохих союзников, поэтому неудивительно, что Вашингтон не решался идти ва-банк на Украине.

Есть еще одна причина, по которой Америка и остальные страны Запада колебались с открытой помощью Киеву задолго до военной спецоперации, начавшейся 24 февраля прошлого года. Она заключается в том, что они опасались начала третьей мировой войны.

И это было правильно.

Тем не менее, когда Россия все же вошла на Украину, Запад был готов не только к традиционным санкциям. В страну хлынули потоки вооружений и боеприпасов. Началось масштабное обучение украинцев применению боевых систем. И это делалось с определенным успехом.

Что ж, как говорится, успех порождает успех. Чем лучше действовали ВСУ — и чем хуже Россия выглядела на поле боя, — тем более совершенное оружие США и их союзники были готовы поставить. Это и понятно. Нет смысла посылать оружие армии, которая не может эффективно применить его на поле боя.

Но каждый пакет вооружений был подобен варке лягушки в кастрюле на плите: Javelin и немного обучения их применению, военно-транспортные средства, старомодная пороховая артиллерия с сотнями тысяч снарядов, теперь уже известная система HIMARS, противоракетная система Patriot и инструктаж по ее использованию в Оклахоме, а также боевая машина пехоты M2 Bradley.

Отправка на Украину ЗРК Patriot была чертой, которую мы не хотели переходить еще пару месяцев назад. Но ее пересечение неудивительно, потому что до какого-то момента мы также не собирались отправлять украинцам и РСЗО HIMARS.

И вот на очереди танки.

В настоящее время мы не передаем Киеву танки из-за технических определений того, что можно считать танком, а не потому, что мы не хотим этого. БМП М2 вполне подходит под определение танка. Он большой, на гусеничном ходу, с хорошей бронезащитой, может даже стрелять ракетами. Он вмещает семь солдат и может доставлять их прямо на линию фронта. Мы отправляем на Украину не менее 50 таких машин. И немцы посылают туда подобную бронетехнику, и французы решили поставить украинцам мобильные истребители танков, АМХ-10RC.

Мы сейчас говорим, что основной боевой танк M1 Abrams поставлять не будем. А почему? Может быть, вид этих американских машин, несущихся по Донбассу, слишком уж смахивает на провокацию?

(Есть сообщения, что Великобритания сейчас настаивает на том, чтобы танки были включены в помощь Украине).

Мы также все время говорили, что не будем "ставить американский сапог", то есть направлять наши войска на украинскую или российскую землю.

И как долго это продлится, если Киев начнет терпеть неудачи?

Ведь никто толком не знает, где начинаются "красные линии" у Москвы? Где начинается третья мировая война. На танках? На реальном вмешательстве наших войск?

Увидим ли мы, наконец, глобальную термоядерную войну?

Конечно, есть и другие пути. Если Украина начнет проигрывать, США могут усилить давление для урегулирования конфликта. Хотя, если Россия будет выигрывать, то кто знает, захочет ли она вести переговоры? Несомненно, есть вероятность того, что власть Путина падет, и этот военный конфликт закончится поражением русских.

Может быть.

Так не было ли ошибкой США следование по тому пути, которым они следовали? Не является ли он прямехоньким "хайвэем" в ад?

Я уже говорил и буду повторять, что в мире есть зло или, по крайней мере, тоталитаризм и злой умысел, и с ними надо бороться.

Как и в других войнах раньше, этот конфликт мы не выбирали. Не мы нанесли удар первыми. Но если Россия выиграет, потому что мы не будем сражаться, ее не устроит Украина. Мы создадим такой опасный прецедент бездействия, который еще больше дестабилизирует мир.

Посмотрите на Тайвань и Южно-Китайское море, посмотрите на Арктику, посмотрите на мир с сокращающимися ресурсами и постоянным глобальным потеплением.

Посмотрите на реальность и поймите, что защищать Украину — это то, что мы должны делать, даже если не хотим этого.

Но делать это мы должны с открытыми глазами.

Автор: Джейсон Филдс (Jason Fields)

Комментарии читателей:

M N

Зло в мире зависит от того, с какой стороны вы на него смотрите. Несогласие с чьей-то политикой не означает, что ваш оппонент — это воплощение зла. Я всегда смеюсь, когда некоторые в средствах массовой информации в нашей стране используют слово "зло" для описания других, которые действуют так же, как мы. Но они просто оказались на другой стороне баррикад по сравнению с нами!

Я чувствую, что этот Зеленский в конечном итоге продаст американские оружейные технологии, такие как ЗРК Patriot, Китаю или России, когда он проиграет конфликт, который ведет от имени НАТО, как он постоянно это повторяет. Остановите это бесполезное кровопролитие. Москва не может потерпеть здесь поражение. А если Россия будет совсем загнана в угол, она просто уничтожит Украину. Мирные переговоры, пожалуйста!

catothewiser

Хорошо известно, что Израиль продал Китаю ракетный комплекс Patriot, который был куплен на деньги американских налогоплательщиков и передан Тель-Авиву.

Преступный клан Байдена и его криминальная связь с Украиной должны быть разоблачены. Байден перенаправляет совершенно секретные документы через "мозговой центр", в значительной степени финансируемый Китаем, где Байден получал миллион в год за то, что ничего не делал, кроме как пускал свои старческие слюни.

США нигде никогда не улучшают ситуацию своими интервенциями. Только наоборот. Но самое главное, речь идет об ограблении американского народа для дальнейшего обогащения нашей элиты.

Red XIV в ответ catothewiser

Не существует такого понятия, как "преступный клан Байдена". И Байден никогда не получал ни цента от Китая. С другой стороны, Трамп — это тот, у кого есть секретные счета в китайских банках, и, будучи президентом Соединенных Штатов, он платил больше налогов Китаю, чем США.

aimless1700

Что бы ни говорили Обама и все эти демократы, Россия просто не может проиграть. У нее больше людей, ресурсов и ядерных арсеналов. И эскалацию конфликта устроить может именно она. А что касается Америки, то благодаря украинскому кризису много людей на Уолл-Стрит разбогатеют.

А вот Украине придется хуже. Она потеряет два поколения своего мужского населения.

nemesis omnibus malis

Правильно, товарищ!

Mark Sanchez

Действительно, хорошо сказано!