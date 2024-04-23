По данным газеты, неблагоприятная ситуация в 47-й механизированной бригаде ВСУ является "зеркалом слабости" украинской армии перед лицом российского господства на фронте

МАДРИД, 22 апреля. /ТАСС/. Польза от переданных Киеву Западом танков Leopard в настоящий момент является никчемной, учитывая российское господство в воздухе. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы.

"Польза Leopard на фронте сейчас является нулевой", - отметил в беседе с изданием человек под вымышленным именем Феникс, который работает на украинскую разведку и высшее командование на Покровском фронте. "Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте и мое заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской", - добавил он.

Как пишет издание со ссылкой на опрошенных военных, нынешняя неблагоприятная ситуация в 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) является "зеркалом слабости" украинской армии перед лицом российского господства на фронте. Отмечается, что у Киева заметно меньше боевых машин пехоты, россияне также численно превосходят украинских солдат. Издание обращает внимание на небывалую ротацию в бригаде, учитывая смену четырех командиров за последний год.

"Если мы обращаем так много внимания на 47-ю бригаду, то это потому, что она известна, но ее проблемы воспроизводятся и в остальной армии", - заявил бывший офицер подразделения по имени Александр. Как пишет El País, общими проблемами в ВСУ являются нехватка арсенала и новобранцев. Хотя закон о мобилизации позволит призвать на службу новых солдат, они будут неопытными в то время, когда российские военные накопили опыт и вооружение, пишет газета со ссылкой на источники. По их мнению, лишь украинский парк беспилотников замедляет продвижение РФ.

Обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу 6 марта назвал Украину "кладбищем танков" в свете уничтожения в зоне конфликта предоставленной Киеву западной бронетехники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 2 апреля, что ВСУ с января потеряли более 80 тыс. человек и 14 тыс. единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин.