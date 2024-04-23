The Financial Times: Союзники по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы они передали Киеву системы ПВО

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Согласно данным газеты Financial Times, партнёры из Евросоюза и Североатлантического альянса оказывают сильное давление на власти Испании и Греции, чтобы эти страны передали Украине свои системы ПВО.

В НАТО и ЕС считают, что средства ПВО этих двух стран более нужнее Киеву, нежели им самим, пишет издание. Стоит добавить, что в отличие от Испании у Греции есть чего опасаться, так как она находится в довольно натянутых отношениях с Турцией, хотя обе страны являются членами НАТО.

Источники газеты сообщают, что в ходе саммита лидеров Евросоюза, состоявшегося на прошлой неделе в Брюсселе, испанского и греческого премьеров Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса пытались убедить в необходимости передать Украине часть систем ПВО.

По данным Financial Times, у Мадрида и Афин на вооружении находится как минимум десять зенитных ракетных комплексов Patriot и ряд других систем ПВО. Есть у Греции и российские системы С-300, которые особенно хочет заполучить Киев. При этом отмечается, что подобные системы имеются и у Польши с Румынией, но на эти страны не оказывают особого давления, так как они имеют «более уязвимое расположение» на границе с Украиной.

Ожидается, что на Грецию и Испанию продолжат давить и на встрече в Люксембурге глав МИД и Минобороны стран ЕС.