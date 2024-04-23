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Военное обозрение

Южнокорейский генштаб рассказал об очередном испытании КНДР «сверхмощной» баллистической ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

КНДР провела очередное испытание своих ракет – баллистической и зенитной. Об этом сообщил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, получив соответствующую информацию от разведки.

По утверждению южнокорейского генштаба, КНДР испытала «сверхмощную» баллистическую ракету, а также новую зенитную ракету. Эти испытания стали очередными в недавней серии пусков ракет КНДР. Сейчас Пхеньян активно работает над увеличением и совершенствованием своего военного потенциала, что вызывает закономерное беспокойство у Сеула.

Власти КНДР не раз заявляли, что испытания ракет и наращивание военной мощи происходят на фоне провокационных действий Южной Кореи и США. Пхеньян вынужден реагировать на данные угрозы так, как может, поскольку без совершенствования своего военного потенциала повышаются риски угроз со стороны южного соседа.

Разумеется, у Сеула – противоположная позиция. Южнокорейские власти обвиняют КНДР в эскалации ситуации на Корейском полуострове. Соответствующий информационный фон создает и южнокорейская пресса, которая разглагольствует о «провокациях» Пхеньяна, включая запуск спутника и испытания ракет.

По утверждению южнокорейской военной разведки, КНДР собирается запустить второй спутник-шпион. Однако пока нет никаких оснований считать, что этот запуск состоится в ближайшее время. Тем более, не очень понятно, почему Северная Корея должна себя ограничивать в военных возможностях на фоне стремительной милитаризации Южной Кореи и откровенно враждебной позиции США.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
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