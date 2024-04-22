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Военное обозрение

«Деморализует противника»: в западной прессе прокомментировали резкий рост выпуска огнемётной системы ТОС-1А

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Источник изображения: topwar.ru

19 апреля 2024 года были опубликованы кадры визита министра обороны Сергея Шойгу на «Уралвагонзавод», являющийся одним из ключевых производителей боевых машин для российской армии. При этом было объявлено, что производство тяжелых огнеметных ракетных установок ТОС-1А «Солнцепек» увеличено на 250%.

Резкий рост выпуска является ответом на повышенный спрос на это мощное оружие со стороны российских вооруженных сил, активно применяющих его на Украине

- прокомментировали в издании Army Recognition увеличение объемов производства.

Как указывается, ТОС-1А, «известная своей разрушительной огневой мощью», является одним из основных компонентов артиллерийского арсенала ВС РФ и интенсивно используется с февраля 2022 года.

В процессе их эксплуатации на поле боя данные огнеметные системы получили ряд усовершенствований. Так, установка решетчатых экранов и комплекса РЭБ «Волнорез» направлена на защиту от ударов FPV-дронов и барражирующих боеприпасов. Данные средства поражения являются одной из основных угроз на современном поле боя и неоднократно наносили удары по ТОС-1А.

Как отмечается в издании, всего за время конфликта было потеряно 20 единиц техники. Однако увеличение их выпуска с лихвой компенсирует эту убыль. При этом новые машины будут отличаться повышенной живучестью за счет повышения дистанции огня с 6 до 10 км.

Запускаемые установкой термобарические ракеты, создавая экстремальные температуры до 3000°С, особенно эффективны против укрепленных позиций, живой силы и легкобронированной техники на открытой местности. ТОС-1А оказывает и психологическое воздействие на поле боя из-за своей способности наносить внезапный и значительный урон на обширной территории, что может деморализовать силы противника

- полагают в западной прессе.

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Россия
Украина
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Шойгу Сергей
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