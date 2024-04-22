«Деморализует противника»: в западной прессе прокомментировали резкий рост выпуска огнемётной системы ТОС-1А

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19 апреля 2024 года были опубликованы кадры визита министра обороны Сергея Шойгу на «Уралвагонзавод», являющийся одним из ключевых производителей боевых машин для российской армии. При этом было объявлено, что производство тяжелых огнеметных ракетных установок ТОС-1А «Солнцепек» увеличено на 250%.
- прокомментировали в издании Army Recognition увеличение объемов производства.
Как указывается, ТОС-1А, «известная своей разрушительной огневой мощью», является одним из основных компонентов артиллерийского арсенала ВС РФ и интенсивно используется с февраля 2022 года.
В процессе их эксплуатации на поле боя данные огнеметные системы получили ряд усовершенствований. Так, установка решетчатых экранов и комплекса РЭБ «Волнорез» направлена на защиту от ударов FPV-дронов и барражирующих боеприпасов. Данные средства поражения являются одной из основных угроз на современном поле боя и неоднократно наносили удары по ТОС-1А.
Как отмечается в издании, всего за время конфликта было потеряно 20 единиц техники. Однако увеличение их выпуска с лихвой компенсирует эту убыль. При этом новые машины будут отличаться повышенной живучестью за счет повышения дистанции огня с 6 до 10 км.
- полагают в западной прессе.