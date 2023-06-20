В США объяснили, зачем Шойгу поехал в Омск

Недавно Сергей Шойгу посетил "Омсктрансмаш" и проверил, как выполняется гособоронзаказ, пишет MWM. В статье объясняется, почему этот завод так важен и почему, по утверждению автора материала, танки для использования в боевых действиях на Украине здесь не производят.

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 июня посетил завод "Омсктрансмаш" и проверил, как выполняется гособоронзаказ. Предприятие в Омской области "специализируется на производстве танков и тяжелых огнеметных систем", отметили в ведомстве. Шойгу подчеркнул важность дальнейшего расширения российских мощностей по производству танков и тяжелых огнеметных систем на базе шасси Т-72, а также сообщил руководству объекта, что гособоронзаказ должен быть выполнен строго в установленные сроки. Министр также подчеркнул, что особое внимание должно уделяться защите экипажа — его слова согласуются с повышением уровня бронезащиты на новых поколениях российских танков, введенных в строй со второй половины 2022 года. Шойгу также проверил состояние техники, готовой к отправке в передовые части. На сегодняшний день танковый завод "Омсктрансмаш" — самое большое военно-промышленное предприятие региона и одно из крупнейших в России, поэтому визит министра обороны в каком-то смысле можно считать неизбежным.

В годы холодной войны "Омсктрансмаш" был одним из пяти основных танковых производств в Советском Союзе и входил в тройку лидеров наряду с "Уралвагонзаводом" и заводом имени Малышева в Харькове, ныне на территории Украины. На протяжении большей части холодной войны завод делал танки Т-54/55 и в 70-х стал их последним изготовителем — исключительно на экспорт. После этого он был переоборудован для производства гораздо более сложного танка Т-80 — безусловно самого дорогого и мощного в истории СССР. "Омсктрансмаш", одно из крупнейших танковых предприятий в мире, оставался единственным производителем Т-80 до 1988 года, когда завод имени Малышева также переключился с изготовления Т-64 на Т-80. Там, однако, сосредоточились главным образом на дизельной версии Т-80 с более низкими производственными и эксплуатационными затратами, тогда как "Омсктрансмаш" производил оригинальный, пусть и менее рентабельный вариант с газотурбинным двигателем, превосходной мобильностью и всепогодными характеристиками. Производственный скачок с Т-55 на Т-80 был разительным: эти танки не просто находились на противоположных концах спектра по стоимости и сложности, дело в том, что Т-55 строился исключительно на экспорт, тогда как Т-80 — наоборот, исключительно для внутренних нужд.

После распада Советского Союза на Т-80 поступали лишь считанные заказы: у резко сокращающейся российской армии танков и так оказалось в избытке, и она распродавала бронетехнику всем желающим — от Южной Кореи до Кипра. Завод имени Малышева унаследовала Украина, и бóльшая часть ее танков, как завершенных, так и в состоянии частичной готовности, ушла на выполнение пакистанского заказа на 320 Т-80, сделанного в 1996 году, при этом собственная производственная мощность завода впоследствии сократилась практически до нуля. Хотя Т-80 был самым мощным танком Советского Союза, а последний вариант Т-80УК 1991 года был одним из претендентов на звание самого боеспособного танка в мире по общим боевым характеристикам, из-за гораздо более высоких производственных и эксплуатационных расходов как российская армия, так и подавляющее большинство иностранных клиентов предпочли гораздо более дешевый (и, возможно, более экономичный) Т-72. Последний его вариант Т-72БУ впоследствии был переименован в Т-90 и поставлялся как Министерству обороны России, так и за границу, а более позднюю и совершенную модификацию начала 2000-х Т-90А ждал даже большой экспортный успех.

После распада СССР "Омсктрансмаш" стал одним из успешнейших российских заводов, переориентировавшихся на гражданское производство. Параллельно на предприятии осуществляли ремонт советской техники и предлагали новые пакеты модернизации для Т-55 и Т-80. По программе "Черный орел" была разработана передовая модификация Т-80 с функциями следующего поколения, включая необитаемую башню. Однако она не вызвала интереса ни внутри страны, ни за рубежом, и судьба производства танков на предприятии была предрешена. В начале 2000-х компания объявила о банкротстве, а ее мощности, связанные с танками, были переданы "Уралвагонзаводу". Благодаря экспортным заказам на Т-90 (в основном из Индии и Алжира) "Уралвагонзавод" оставался самым активным танковым заводом в мире — и единственным на территории бывшего СССР, производящим эту бронетехнику по сей день. Несмотря на это, до 2019 года, пока в строй не вступили первые Т-90М, усовершенствованные Т-80 по-прежнему считались самыми боеспособными в российских бронетанковых частях.

Сообщается, что в 2010-х российская армия всерьез задумывалась о полном выводе Т-80 из эксплуатации и значительном сокращении общего парка — в пользу расконсервации большего количества Т-72 из-за более низких эксплуатационных расходов. В итоге Т-80 удалось избежать списания в первую очередь благодаря успешной работе в экстремальных погодных условиях за счет газотурбинного двигателя — с ним он стал оптимальным вариантом бронетехники для обширных арктических регионов страны. Таким образом, хотя Россия, как сообщается, нарастила производство танков до более 1000 единиц в год для боевых действий на Украине, считается, что "Омсктрансмаш" не сыграет в этом никакой роли. Однако на объекте по-прежнему будут проходить модернизацию и ремонт тысячи единиц боевой техники, включая танки и мобильные артиллерийские орудия для нынешнего конфликте. Кроме того, завод займется переделкой шасси Т-72 в тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, пользующиеся особым спросом благодаря уникальным возможностям.