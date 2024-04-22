Китайский беспилотник WZ-7 замечен у Филиппин накануне поставки на острова индийских ракет BrahMos

Источник изображения: topwar.ru

Принадлежащий НОАК китайский высотный разведывательный беспилотник WZ-7 Soaring Dragon («Парящий дракон») был замечен у Филиппин накануне поставки на острова индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos. Дрон, имеющий узнаваемую характерную форму крыла, пролетал над акваторией Южно-Китайского моря к северо-западу от Филиппинского архипелага.

Беспилотник случайно заметил корреспондент местного СМИ GMA News Раффи Тима, когда делал репортаж о рыбаках.

БПЛА WZ-7 Soaring Dragon выполняет функции наблюдения и рекогносцировки, а также может применяться для наведения противокорабельных баллистических и крылатых ракет на морские цели. Дрон способен развивать крейсерскую скорость 750 километров в час при максимальной дальности полета до семи тысяч километров.

Источник изображения: topwar.ru

Журналисты индийской газеты The EurAsian Times считают неслучайным совпадением тот факт, что китайский дрон появился одновременно с доставкой на Филиппины транспортными самолетами ВВС Индии крылатых ракет BrahMos. К тому же это происходит незадолго до начала совместных американо-филиппинских военных учений Balikatan 2024.

Крылатые ракеты BrahMos являются продуктом сотрудничества индийской и российской оборонных отраслей. Они способны преодолевать до 290 километров со скоростью, втрое превышающей скорость звука.

Также следует упомянуть, что Пекин выражал недовольство развертыванием армией США на острове Лусон на севере Филиппин ракетного комплекса Typhon, которое произошло ранее в этом месяце. Комплекс способен осуществлять пуски крылатых ракет Tomahawk и многоцелевых ракет SM-6 по наземным и морским целям на расстояние до 1600 километров.