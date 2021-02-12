Как заполучить чужое оружие

Законные трофеи, угнанная техника, шпионская добыча

В конце января российские издания обошла весть о похищении американцами из Ливии самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1». Военное приключение с «Панцирем» было обглодано журналистами и блогерами до самого мозжечка, поэтому останавливаться на одном этом факте не имеет смыла.

Просто надо уточнить, что никакого похищения в прямом смысле не было. «Панцирь» достался в качестве военного трофея войскам Правительства национального согласия Ливии. Поэтому военные могли делать с ним все, что угодно: продать, обменять, уничтожить, в том числе и передать третьей стороне..

В Тайване самолеты на вес золота

Похищение оружия часто отягощено изменой. Именно такое преступление совершил советский летчик Виктор Беленко. 6 сентября 1976 года он угнал самолет МиГ-25П со множеством секретной аппаратуры в Японию и передал его иностранным властям. За свое предательство он получил политическое убежище в США, а позже – американское гражданство. Украденный самолет после досконального изучения японскими и американскими специалистами Токио вернул Москве, выставив при этом счет в 40 тыс. долл. «за аэропортовые услуги». Москва, естественно, счет не оплатила.

Летчики из вполне благополучных с виду стран тоже угоняли самолеты. В 1963 году американец Роберто Рамос Микелена перелетел на Кубу на учебно-тренировочном самолете «Бичкрафт Ментор».

В 1964 году техник авиаслужбы ВМС Нидерландов Тео ван Эйк угнал патрульный самолет «Грумман Трекер» с авиабазы ВВС Великобритании на Мальте и долетел до Ливии. Транспортный самолет греческих ВВС C-47 летчик угнал с Мальты в Крым.

Три боевых самолета были угнаны из Южной Кореи в Северную. 19 августа 1981 года газета «Таймс» сообщила со ссылкой на командующего ВВС НОАК Чжан Тинфа, что за 32 года из Тайваня в Китай угнали 40 самолетов. Соответственно из Китая самолеты угоняли в Тайвань. За годы холодной войны Тайвань выдал в качестве вознаграждения летчикам-перебежчикам из Китая более 2,5 т золота в слитках.

Этот ряд инцидентов можно продолжать. Всего более 30 государств теряли своих летчиков, бежавших в поисках лучшей жизни в другие страны. При этом не все самолеты и вертолеты были возвращены по принадлежности.

В декабре 2004 года Министерство обороны Афганистана сообщило о попытках добиться возвращения пяти бомбардировщиков, восьми истребителей, двух транспортных самолетов, такого же количества учебных самолетов и девяти вертолетов, угнанных пилотами в другие страны. 19 воздушных судов, по имеющимся данным, находились в Пакистане, семь – в Узбекистане. После этого пакистанские представители подтвердили, что на различных авиабазах в стране до сих пор находятся шесть афганских вертолетов, восемь истребителей МиГ-21 и четыре истребителя-бомбардировщика Су-22, пилоты которых в 1983–1989 годах стали перебежчиками

Кстати, в любой стране за хищение оружия наступает уголовная ответственность. Статьей 226 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет – если, конечно, это преступление не отягощено изменой Родине.

Чей «Панцирь» достался американцам

Захваченный правительственными войсками «Панцирь» не представляет никакого интереса для специалистов, так как в руки им попал устаревший образец. Возможно даже, это один из тех самых «Панцирей-С1Э» (96К6, по терминологии НАТО SA-22), о которых я писал в «Независимой газете» от 17.08.07.

Александр Рыба (ныне торговый представитель РФ в Индии, а в то время генеральный конструктор и начальник конструкторского бюро приборостроения в Туле) рассказывал тогда, что его бюро имеет три экспортных заказа на систему. 50 комплексов купили Объединенные Арабские Эмираты.

ТАСС тогда же сообщил, что на вооружение ПВО Сирии поступят 50 комплексов (по данным из других источников, речь шла о 34–36 комплексах). Просочилась также информация, что из 36 комплексов «Панцирь-С1Э», поставляемых в Сирию, 10 окажутся у Ирана. Член Совета по внешней и оборонной политике Виталий Шлыков назвал это «дурацкими слухами». Ранее, в марте 2006 года, в ходе визита в Алжир Владимира Путина был подписан крупный пакет контрактов общей стоимостью около 8 млрд долл. В него вошли, в частности, 38 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1Э».

Словом, история появления «Панциря» у Ливийской национальной армии (ЛНА), которую поддерживают ОАЭ, слишком запутана, чтобы что-то утверждать однозначно. То, что «Панцирь» поставлялся в ОАЭ на базе грузовиков MAN SX 8x8 немецкого производства, еще ничего не доказывает. Главное, у ЛНА оказался далеко не новый «Панцирь», который и был потерян в прошлом году в ходе наступления на Триполи.

На военном параде в Триполи 20 мая 2020 года «Панцирь», как слона, возили по улицам столицы под ликующие крики толпы, а через три дня отправили в Америку. Но прежде чем попасть в США, он, несомненно, был тщательно исследован турецкими и немецкими специалистами. Ничего интересного для себя они не нашли. Самая секретная часть российских «Панцирей» – система идентификации «свой–чужой» – никогда не входила в состав экспортных поставок вооружения.

Обоюдный интерес

История с «похищением» ЗРПК тривиальна. США и раньше добывали любыми путями образцы вооружений и военной техники потенциального противника. Американское интернет-издание Drive рассказало, например, как в мае 1988 года силы специальных операций, в том числе подразделение элитного 160-го авиационного полка спецназа армии США, в ходе операции «Гора надежды – III» (Operation Mount Hope III) добыли и вывезли из северного Чада советский вертолет Ми-25 Hind D (экспортное обозначение для Ми-24), который состоял на вооружении воевавшей в Чаде ливийской армии.

Да что там один вертолет! На секретном аэродроме в Неваде в годы холодной войны базировалась 4477-я испытательная эскадрилья, в которой было 26 самолетов МиГ-21 и МиГ-23, собранных правдами и неправдами по всему миру. Уже в наше время, после того как гриф секретности сняли, она стала известна под названием «Красные орлы» (Red Eagles).

Кстати, на секретных складах Министерства обороны РФ до сих пор в огромных количествах хранится трофейное оружие не только Третьего рейха, но даже кайзеровской Германии! В январе 2019 года на один из таких складов во Владимирской области допустили журналистов, чтобы показать запасы трофейного стрелкового оружия гитлеровской Германии. Потом оно было переплавлено, а полученный металл использовался для строительства главного военного храма Вооруженных сил РФ.

У добываемых разведкой образцов оружия и специальной техники НАТО иная судьба. Собранные на полях сражений в Африке и на Ближнем Востоке, они попадали прежде всего в закрытые НИИ. Лишь небольшую часть можно увидеть в музеях авиационной и бронетанковой техники.

За некоторыми образцами новейшего оружия велась специальная охота. Например, добытый нашими разведчиками переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер» попал не в музей, а прямиком в специализированный научно-исследовательский институт.

Когда возникла острая необходимость получить новое оружие, за него была обещана денежная премия и Золотая Звезда Героя. В конце 1986 – начале 1987 года сразу несколько «Стингеров» добыли в боях разведгруппы Воздушно-десантных войск и Главного разведывательного управления. Все участники операций были достойны геройского звания – от солдат до старших офицеров. Но поскольку в каждой операции участвовали десятки людей, командование не смогло решить, кто из них самый героический Герой.

Многие из тех разведчиков уже в наше время стали Героями Российской Федерации. Для истории сохранились имена главных участников охоты за «Стингером»: Владимира Ковтуна, Василия Чебоксарова, Евгения Сергеева из 186-го отдельного отряда спецназа 22-й отдельной бригады спецназначения ГРУ.

Вооружение и технику захватывали не только на поле боя. Знакомый контр-адмирал в отставке, проходивший в годы холодной войны службу в военной разведке под «крышей» внешнеторгового представительства, рассказал мне о случае из своей практики. Под носом у двух контрразведывательных служб – Директората безопасности обороны (Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense) и полицейской службы Территориального надзора (La Surveillance du Territoire) он вывез на сухогрузе в СССР многотонный контейнер с особо ценным секретным оборудованием. О содержании груза капитан судна, само собой, даже не догадывался.

Трофеями, добытыми в бою, делились с нами друзья. В 1958 году, в разгар Второго Тайваньского кризиса, в котором участвовали КНР, поддерживаемая СССР, и Китайская Республика (Тайвань), поддерживаемая США, состоялось первое применение американских управляемых ракет «воздух–воздух» под названием «Сайдвайндер» (Sidewinder), или «Рогатый гремучник». Одну из неразорвавшихся ракет Пекин передал Москве.

«К нам в НИИ-2 (ныне Государственный НИИ авиационных систем) привезли разбитую ракету. Мы ее разгадывали, как шараду. В ней мы нашли очень изящные решения… Мы ее воспроизвели, адаптировали и поставили на вооружение. Она сыграла большую роль в развитии ракет других видов, например противотанковых, некоторых управляемых зенитных ракет. То есть этот трофей оказался очень полезным для нас», – рассказал академик Евгений Федосов в статье, опубликованной в 2017 году в № 3 журнала «Радиоэлектронные технологии».

В НИИ-2 изучали и другой трофей – американскую ракету «Воробей» (Sparrow). Даже сделали ее советский аналог, но в серию ракета не пошла. К тому времени была создана своя Х-23, которая превзошла «Воробья» по всем параметрам.

Надо верить в удачу

В наше время коллекции оружия в российских военных музеях, и не только в них, систематически пополняются. По информации сирийских СМИ, как минимум два американских «Томагавка», запущенных рано утром 7 апреля 2017 года с эсминцев «Росс» и «Портер» по сирийской авиабазе Эш-Шайрат, были переданы Москве. Не из числа ли они тех 36 крылатых ракет, которые «сбились с курса» и бесследно исчезли в песках Сирии? Если ракеты последней модификации, то несомненно представляют интерес для специалистов.

Похищение особо охраняемого вооружения или специальной техники – весьма непростое занятие. Не всегда оно остается тайной. 15 декабря 2016 года разразился скандал. Американское исследовательское судно «Боудич» (названное в честь математика Натаниэля Боудича, автора популярной книги «Новый американский практический навигатор») не обнаружило одного из двух своих автономных подводных аппаратов, оставленных в бухте Субик у берегов острова Лусон на Филиппинах, в 100 км к северо-западу от Манилы. Пентагон заявил, что АПА был похищен аварийно-спасательным судном проекта 922 ВМС НОАК, и потребовал вернуть аппарат обратно.

Ни для кого не секрет, что судно «Боудич» – разведывательный корабль, выполняющий задачи в интересах Пентагона. Этот шпион успел изрядно всем насолить. 24 марта 2001 года он столкнулся с китайским фрегатом в Желтом море близ Южной Кореи и был вынужден уйти. Позже вернулся с вооруженным эскортом. В том же марте Индия протестовала против деятельности «Боудича», обнаружив его в 30 морских милях от Никобарских островов.

В октябре 2001-го Южная Корея выразила протест, обнаружив «Боудича» в 26 милях от южнокорейского побережья. В сентябре 2002-го его гоняли китайские патрульные катера и самолеты. В мае 2003-го он столкнулся с китайским рыболовным судном. В 2013-м вел разведку недалеко от порта Таклобан.

Несмотря на то что и в бухте Субик подводные аппараты были оставлены отнюдь не ради науки, 20 декабря их пришлось вернуть. Эсминец «Мастин» обнаружил пропажу в международных водах примерно в 50 милях (92 км) к северо-западу от филиппинской базы ВМС США Субик-Бей. «После дружественных консультаций между китайской и американской сторонами передача беспилотника была благополучно завершена в полдень», – процитировало Би-би-си заявление оборонного ведомства КНР.

Владимир Гундаров

Владимир Александрович Гундаров – военный обозреватель.