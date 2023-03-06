Японии предрекли печальную участь: она станет "второй Украиной"

Политолог Чжэн: Япония — главный кандидат на звание "второй Украины" в Азии

США стремятся сформировать в Азии военный альянс, подобный НАТО, пишет китайский политолог Чжэн Юннянь в статье WeChat. Однако для этого им нужен конфликт колоссальной важности — например, "вторая Украина". Самый вероятный кандидат на эту роль — Япония, верный американский вассал, считает эксперт.

Чжэн Юннянь

Российско-украинский конфликт все еще продолжается, на Ближнем Востоке тоже наблюдаются беспорядки. Противоречия и конфликты, вызванные крахом международного порядка, возникают одно за другим. В 2023 году мир по-прежнему находится в хаосе. Недавно Израиль нанес удар беспилотниками по оборонному комплексу в Иране, и теперь службы безопасности страны готовятся к вероятным ответным ударам со стороны Тегерана.

Перед миром и развитием в Восточной Азии также встают все более серьезные вызовы. В августе прошлого года визит Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал большой переполох. Новоиспеченный спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, вступивший в должность с большим трудом, скорее всего, этой весной тоже посетит остров: сообщается, что Пентагон усердно работает над подготовкой к поездке Маккарти в Китайскую Республику. После завершения промежуточных выборов в конгресс некоторые его члены пытаются содействовать так называемому "возобновлению дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем".

Более того, Япония, как "ведущая пешка" Соединенных Штатов в Азии, активно "пляшет под дудку" Америки и других западных стран в вопросе Тайваньского пролива. В январе этого года премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил турне по ряду западных государств, в ходе которого раздувалась "теория военной угрозы Китая" и было подписано "Соглашение о взаимном доступе" с Соединенным Королевством, которое считается важнейшей договоренностью в области обороны между Великобританией и Японией за 120 лет. Во время визита в Вашингтон Фумио Кисида также поднял "украинский вопрос". 31 января, после встречи с премьер-министром Японии, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал совместное заявление, в котором говорится, что "агрессия" России против Украины и углубление военного сотрудничества Москвы с Пекином привели к созданию самой опасной и напряженной ситуации в мире со времен Второй мировой войны. По его мнению, исходя из кризиса, вызванного украинским конфликтом, то, что происходит в Европе сегодня, может произойти в Восточной Азии завтра. Столтенберг отметил, что, хотя "Китай не является нашим противником, мы должны понимать масштаб проблемы".

Отсюда вопрос: кто создает "Украину" в Азии? И в таком случае кто станет этой "Украиной"? Автор считает, что это нужно Америке для того, чтобы формализовать НАТО в Азии и сделать союзников в этом регионе более зависимыми от Вашингтона. При этом Япония является одной из "шахматных фигур" США для достижения этих целей и, похоже, становится главным "кандидатом" на роль азиатской "Украины". На самом деле большинство стран региона ищут свой способ выстроить отношения с Китаем, надеясь достичь баланса между миром и развитием.

Как отмечает автор, урок, который принес Азии украинский конфликт, заключается в том, что на Тайване не произойдет повторение этого сценария. Да и большинство стран региона не желают этой участи. Наиболее вероятно, что на роль "азиатской Украины" претендуют те государства, которые преследуют только собственную абсолютную безопасность и игнорируют интересы других.

Япония раздувает "теорию военной угрозы Китая"

15 января премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил визит в пять стран "Большой семерки" — Францию, Италию, Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты. В ходе этой поездки главным образом происходило раздувание так называемой "теории военной угрозы Китая", а международное сообщество призывалось к объединению усилий для предотвращения возникновения следующего конфликта, подобного украинскому.

Первым делом Фумио Кисида нацелился на Китай, уделив внимание участившимся попыткам Пекина в одностороннем порядке изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Он заявил, что Китай представляет угрозу безопасности для международного сообщества, в частности Восточной Азии. Во время визита в Лондон глава японского правительства совместно с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком подписали новое соглашение в области обороны — "Соглашение о взаимном доступе", позволяющее двум странам планировать и проводить более крупные и сложные военные учения и размещать войска на территории друг друга. Великобритания стала первой европейской страной, подписавшей такое с Японией. Таким образом, данный документ считается важнейшей договоренностью между двумя сторонами за более чем столетие.

Вашингтон стал последней и ключевой остановкой в турне Фумио Кисиды. В ходе встречи с премьер-министром Японии в Белом доме президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул, что страна будет твердо и в полной мере привержена американо-японскому альянсу — и, что более важно, защите союзницы. Подтверждая оборонные обязательства Вашингтона перед Токио, Байден даже подчеркнул готовность "применения всех возможностей, включая ядерное оружие". Во время своего визита в Вашингтон Фумио Кисида упомянул корректировки политики безопасности, которые он продвигал в декабре 2022 года, включая увеличение расходов на оборону и закупку американского вооружения, такого как ракеты "Томагавк". 16 декабря 2022 года японское правительство приняло три документа, включая новую версию "Стратегии национальной безопасности", которая предоставила стране "возможность контратаки" для нанесения ударов по ракетным базам противника. Это считается серьезным изменением в политике безопасности Японии после Второй мировой войны, демонстрирующим ключевую роль государства в укреплении собственной обороны и восполняющим пробелы, возникшие в результате многолетней нехватки инвестиций в военную отрасль.

До встречи глав правительств Америки и Японии министры иностранных дел и обороны двух стран провели диалог в формате "2+2" и объявили о том, что Соединенные Штаты будут защищать японские спутники, оснащать государство ракетами большой дальности и укреплять американский корпус морской пехоты, дислоцированный в Японии.

После встречи с Байденом Фумио Кисида выступил с речью в Школе передовых международных исследований при университете Джонса Хопкинса, где заявил о том, что Пекин является основной проблемой, стоящей перед Токио и Вашингтоном, а также подчеркнул, что "Япония, США и Европа должны были едины, выстраивая отношения с Китаем". "Международное сообщество переживает исторический поворотный момент. Свободный, открытый и стабильный международный порядок, поддержанию которого мы себя посвятили, сейчас находится в серьезной опасности", — отметил глава правительства Японии. "Видение международного порядка Пекином отличается от взглядов Токио и Вашингтона в некоторых отношениях, которые союзники никогда не смогут принять. Мы никогда не допустим никаких попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво силой, и мы усилим наше сдерживание".

Согласно заявлению Кисиды на пресс-конференции перед завершением визита в Соединенные Штаты, он сказал лидерам крупнейших западных стран, что Восточная Азия может стать следующей Украиной. "Ситуация вокруг Украины может повториться в Восточной Азии. Обстановка с безопасностью вокруг нашей страны становится заметно более серьезной, учитывая все более смелые попытки Китая в последние годы в одностороннем порядке изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также последовательные запуски баллистических ракет Северной Кореей", — отметил премьер-министр Японии.

Почему Америка и Япония хотят раскрутить концепцию "азиатской Украины"?

В последние годы подобная дипломатическая деятельность Японии стала обычной практикой. Фактически, после поражения во Второй мировой войне следование за США всегда было единственным выбором японской дипломатии, особенно ее политики в отношении Китая. Так называемая концепция "азиатской Украины" также не является новой, так как Вашингтон активно раскручивает ее. Но, вероятно, не было тщательно продумано то, что означает данная концепция для Токио.

Соединенным Штатам нужно, чтобы в Азии произошло повторение ситуации вокруг Украины, сложившейся в Европе. После начала конфликта Джо Байден заявил, что ситуация на Украине помогла достичь двух "единств", а именно единства между европейскими странами и единства между ЕС и США. Действительно, с начала конфликта Европа все больше сближалась с НАТО и становилась все более зависимой от Соединенных Штатов. В период правления Трампа в отношениях между Америкой и Европой наблюдалось отдаление, но сейчас США наконец добились своего.

Аналогичным образом Соединенным Штатам в Азии нужен конфликт, подобный украинскому. Это необходимо, чтобы достичь двух основных целей. Во-первых, формализация НАТО в Азии. Америка сформировала в АТР многочисленные двусторонние союзы с Японией и Южной Кореей, трехсторонний альянс с Великобританией и Австралией, Индо-Тихоокеанскую стратегию, созданную при участии Японии, Индии и Австралии, а также альянс "Пять глаз". Эти отношения также быстро развиваются. Например, Индо-Тихоокеанская стратегия, опубликованная администрацией Байдена в 2022 году, также включает Вьетнам и Сингапур. В то же время Вашингтон пытается преобразовать двусторонние союзы в многосторонние, примером является трехсторонний альянс между США, Японией и Южной Кореей. Но, что бы ни делала Америка, оформить НАТО в Азии невозможно без конфликта, подобного украинскому. Во-вторых, посредством создания "азиатской Украины" Соединенные Штаты могут реализовать единство со своими союзниками в этом регионе и сделать их более зависимыми от себя.

Если рассматривать действия Токио в этом контексте, то нетрудно понять логику такого поведения. Можно сказать, что Япония в Азии является авангардом в формировании "азиатской Украины". Позиция страны особенно проявляется в тайваньском вопросе. Несмотря на поражение, Токио никогда не отказывался от менталитета бывшего колонизатора и рассматривал тайваньский вопрос как свою собственную проблему. Однако, кроме Японии, ни одна другая страна в этом регионе не желает воплощения украинского сценария на своей территории.

Однако Япония забыла подумать о более важном и глубоком вопросе — кто станет "азиатской Украиной"? Если она укажет на противоречия с Китаем, то, по ее мнению, "украинизация" ждет того, у кого есть споры с Пекином. Наиболее очевидными вариантами являются Вьетнам и Филиппины, потому что у этих двух государств есть разлады с Китаем по вопросу Южно-Китайского моря, в последние годы время от времени у них возникают некоторые разногласия. Но главная проблема заключается в том, что оба этих государства не желают становиться "азиатской Украиной". Китай — это не Россия, и он не будет разрешать споры со своими соседями "по-русски". Отношения Поднебесной с Вьетнамом и Филиппинами не прекращаются из-за морских споров. Что касается Южно-Китайского моря, то в настоящее время идет обсуждение Кодекса поведения сторон при контактах в том водном пространстве. Более того, торгово-экономические отношения Китая с этими двумя странами постоянно развиваются и углубляются.

Станет ли Тайвань "азиатской Украиной"?

На самом деле, большинство азиатских стран ищут азиатский способ выстраивания отношений с Китаем. В 2022 году на форуме в Шангри-Ла министр иностранных дел Индонезии четко заявил, что странам региона следует взаимодействовать с Китаем по-азиатски, а не по-американски. Кроме того, сам Пекин делает то же самое, стремясь к мирному сосуществованию и общему развитию с государствами Азии. Большинство из них, включая Китай, находятся на подъеме. Они должны приспособиться друг к другу и найти новые способы выстраивания отношений. Усилия всех сторон на такой основе на протяжении последних десятилетий способствовали миру в регионе. В последние несколько десятков лет, по сравнению с другими частями света, Азия считается самым быстрорастущим и самым мирным регионом в мире. Другими словами, ей удалось достичь баланса между миром и развитием. Именно поэтому ни одно азиатское государство не хочет возникновения конфликта, не говоря уже о кризисе, подобном украинскому.

В таком случае может ли Тайвань стать "азиатской Украиной"? Эта тема начала муссироваться Европой, США и Японией с момента обострения украинского конфликта. Некоторые американские политики различными способами развивали и улучшали отношения с Тайванем исходя из предпосылки того, что на острове возможно повторение украинского сценария. Япония, естественно, также находится в сговоре с Соединенными Штатами в отношении тайваньского вопроса. Действия Америки и Японии заставляют многих людей задуматься, хотят ли они защитить остров или сделать его "азиатской Украиной"?

В этом вопросе весь Запад сильно недооценил способности и мудрость Китая. Некоторые американские политические деятели, аналитические центры и исследовательские институты постоянно раздувают тайваньский вопрос, полагая, что в ближайшем будущем Китай применит силу для решения данного вопроса и воссоединения страны. Некоторые исследовательские институты сделали различные выводы для оценки последствий в случае, если Пекин нападет на Тайбэй. Учитывая, что Запад часто навязывает Пекину собственную поведенческую логику, такое мышление также весьма понятно.

Тайваньский вопрос действительно затрагивает проблему суверенитета Китая. Хотя у материкового Китая множество основных интересов, можно сказать, что Тайвань является их ядром. Следовательно, материковый Китай не хочет допустить независимости Тайваня. Если это произойдет, Пекин будет добиваться воссоединения любой ценой, включая применение силы. Однако как минимум потому, что Тайвань является частью Китая, у материкового Китая нет причин превращать остров в "азиатскую Украину". Для Пекина Тайбэй — это вопрос суверенитета, а не власти. Вслед за ускорением военной модернизации материкового Китая и его экономическим развитием возможность мирного урегулирования тайваньского вопроса растет, а не уменьшается. По этой причине Америка и Япония, видя, что время не на их стороне, стремятся поскорее сделать из Тайваня "азиатскую Украину". Но ясно, что материковый Китай обладает способностями и сознанием, чтобы избежать украинизации Тайваня. В 2022 году визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси в Китайскую Республику создал серьезный кризис в Тайваньском проливе. Однако Пекин не только избежал прямого конфликта с Вашингтоном, но и использовал этот кризис для достижения собственных целей в отношении тайваньского вопроса.

Япония стоит в первых рядах при формировании НАТО в Азии

Если Вьетнам, Филиппины и другие страны не хотят идти по пути развития ситуации, подобной сложившейся на Украине, а материковый Китай не позволит сделать это на Тайване, то кто станет "азиатской Украиной"? Наиболее вероятно, что данная участь ждет именно такую страну, как Япония, — которая заботится только о своей так называемой абсолютной безопасности и игнорирует соображения безопасности других государств.

Нетрудно понять, что на протяжении длительного времени Япония испытывала чувство незащищенности и разочарования. Она была первой страной в Азии в период новой истории, осуществившей модернизацию, а также самой могущественным государством в регионе. Но жаль, что она пошла неверным путем — усвоила уроки западного империализма, приняла колониальный и империалистический образ мыслей и начала посягательство на азиатские страны. Впервые став великой державой, Япония была разбита мировыми антифашистскими силами. После Второй мировой войны страна достигла подъема во второй раз и стала крупнейшей экономикой в Азии. В 1980-х годах некоторые японские политики хотели сказать Америке "нет", но в конечном счете этого не случилось. Под давлением США Япония в очередной раз утратила статус великой державы. Ей сегодняшней, пострадавшей от серьезного старения населения и других факторов, нелегко подняться снова, поэтому она лежит пластом. Причем Токио не только комфортно чувствует себя в качестве вассала Вашингтона, но и ради так называемой безопасности стоит в первых рядах при формировании НАТО в Азии.

Япония также удовлетворяет потребности США. Соединенные Штаты оказались неспособны поддерживать свою гегемонию в мире из-за чрезмерного расширения империи. Выход Трампа из Организации Объединенных Наций и сокращение поддержки альянса не являются необоснованными, но и не соответствуют интересам американской элиты. Байден надеется заручиться поддержкой Европы и Японии для того, чтобы они несли издержки по поддержанию Америкой своей гегемонии.

Однако вопрос состоит в том, сможет ли Вашингтон реализовать этот план? Смогут ли союзники обрести безопасность? Ответ крайне неясен.

Ни одна азиатская страна не хочет повторения украинского сценария на своей территории

Украинский конфликт поставил Европу перед дилеммой. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер когда-то отметил, что для России ситуация, сложившаяся на Украине, является вопросом "выживания", в то время как для Соединенных Штатов — это просто очередная игра между другими странами. Им совсем не важно, кто победит и кто проиграет. Действительно, этот кризис, возможно, и не важен для Америки, но он тянет Европу вниз. Более того, если ЕС будет истощен, США также утратят свой статус мирового гегемона.

Известный французский ученый Эммануэль Тодд недавно указал, что Соединенные Штаты находятся в долгосрочной рецессии, их мировое влияние постепенно ослабевает. На этом фоне они решили оказывать большее влияние на "протектораты", сформировавшиеся после Второй мировой войны, то есть на ЕС и Японию. В этой связи крах европейской экономики полон больших рисков для самого Вашингтона. В случае истощения союзнических экономик Америка может столкнуться с опасностью и оказаться не в состоянии контролировать мировые финансы.

Для европейских стран украинский конфликт стал войной на истощение. Они борются за природные ресурсы и промышленные источники энергии. Никто не ожидал, что российская экономика сможет противостоять экономической силе НАТО. Если российская экономика будет долго сопротивляться санкциям и попытается обескровить экономику европейскую, то валютный контроль США над миром рухнет, и их возможность финансировать свой огромный торговый дефицит будет сведена почти к нулю. Поэтому этот конфликт стал вопросом выживания и для Америки.

Кроме того, Тодд подчеркнул, что, несмотря на частую публикацию западными СМИ информации о том, что Россия находится в изоляции, на самом деле это не так — целых 75% стран не последовали аргументации Запада.

Анализ Тодда имеет большое значение для азиатских стран, которые четко осознают, что по сути украинский конфликт — это полноценная опосредованная война между Западом и Россией. Как сказал Миршаймер, для Америки это всего лишь игра. Поскольку в жертву были принесены солдаты и граждане Украины, а не Соединенных Штатов, Вашингтон с радостью смотрит на то, что конфликт не утихает. Почему бы не развалить Россию, принеся в жертву интересы другого народа?

Именно поэтому ни одна азиатская страна не желает становиться "азиатской Украиной". Люди верят, что совместными усилиями государств региона и Китая можно не только избежать повторения украинского сценария, но и продолжить развивать отношения сотрудничества и достичь долгосрочного мира и процветания.

Элиты многих стран Азии приняли это во внимание. Разве японским элитам этого не ясно? Возможно, стоит позаимствовать цитату Ричарда Никсона: "Выдающееся послевоенное поколение Японии ушло навсегда".