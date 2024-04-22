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ТАСС

В Airbus заявили, что для применения ракет Taurus на Украине немецкие военные не нужны

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Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350

Глава оборонной компании Михаэль Шёльхорн также раскритиковал темпы повышения обороноспособности ФРГ

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Глава оборонной компании Airbus Defence and Space (подразделение Airbus) Михаэль Шёльхорн подверг сомнению оценку канцлера ФРГ Олафа Шольца, согласно которой для возможного применения на Украине крылатых ракет Taurus в случае их передачи Киеву необходимо присутствие там военных специалистов Бундесвера.

"Если бы было желание поставить [ракеты], то нашли бы технологические решения для применения Taurus на Украине без германского участия", - заявил Шёльхорн в интервью журналу Der Spiegel. По его мнению, Шольц обосновывает невозможность передачи ракет Киеву с политической стороны проблемы. "Однако я могу понять политические аргументы", - добавил глава подразделения Airbus.

Шёльхорн также раскритиковал темпы повышения обороноспособности ФРГ. По его мнению, реализация заявленных правительством мер "до сегодняшнего дня недостаточна". "Мы делаем слишком мало, мы слишком медленные. В головах многих людей переломный момент еще не наступил", - отметил он. "Тот, кто серьезно относится к переломному моменту, должен объявить оборону главным приоритетом и устойчиво повышать расходы на оборону, а также производство в собственной стране или в Европе", - считает Шёльхорн. О "переломном моменте" заявлял Шольц в связи с конфликтом на Украине.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет намного больше - до 500 км. Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
SCALP
Компании
Airbus
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