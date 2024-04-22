Польский аналитик назвал основные проблемы оборонной промышленности страны на примере реализации проекта танков K2PL

Источник изображения: topwar.ru

Военная промышленность Польши нуждается в значительной поддержке со стороны государства, особенно в условиях наличия планов по модернизации и перевооружению национальной армии. Об этом в польском издании Defence24 пишет аналитик Якуб Паловски.

По утверждению автора материала, вооруженные силы Польши нуждаются в скорейшем запуске новых проектов по расширению возможностей военной промышленности. Но сейчас оборонно-промышленный комплекс страны сталкивается с целым рядом проблем.

Одна из самых важных проблем – финансовая. Так, потребности военно-промышленного комплекса страны оцениваются в несколько миллиардов злотых. Но пока деньги получили лишь два предприятия - Huta Stalowa Wola и ZM Bumar-Łabędy. Без финансирования остались ключевые предприятия по производству ракет и боеприпасов вроде Mesko. Нет денег и у Познаньского военного автомобильного завода.

Естественно, при недостаточном финансировании не может быть речи и о закупках нового оборудования, следовательно – и о повышении производительности труда. Якуб Паловски разбирает ситуацию на примере реализации проекта танков K2PL, осуществляемого совместно с Республикой Корея.

Ключевыми проблемами автор статьи называет отсутствие вплоть до настоящего времени четких технических требований к танку со стороны Войска Польского; отсутствие инвестиций в инфраструктуру военной промышленности; неопределенность с целевым количеством танков, которое могло бы закупить министерство национальной обороны страны. Не учитываются и дополнительные затраты на закупки танков для польской армии.

Очень важно, чтобы предприятия ВПК смогли производить именно «полонизированную» версию танка. Этот танк должен быть адаптирован к условиям Польши – ландшафтным, климатическим и так далее, поскольку Южная Корея и Польша все же существенно отличаются в данном плане. Кроме того, Польше требуются танки с более мощными системами защиты, мультиспектральным камуфляжем, дистанционно управляемым модулем вооружения и возможностью использования «умных» боеприпасов.

Сейчас, отмечает автор, важнейшей задачей национальной армии является модернизация бронетанковых и механизированных войск страны. Позволить себе медлить на фоне украинского конфликта и риска конфронтации с Россией Польша не может.