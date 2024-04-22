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Победителем президентских выборов в Сенегале, состоявшихся около месяца назад, стал Бассиру Диомайе Файе, набравший 54,28% голосов. С его избранием первым лицом страны началась новая глава в истории Сенегала.

Бассиру Диомайе Фэй стал самым молодым президентом Западной Африки с 1960 года, причём президентство оформил всего через три недели после освобождения из тюрьмы. Как пишет западная пресса, его главная цель — системные изменения. Однако начать свою деятельность новый сенегальский лидер хочет с существенного снижения влияния Франции, что вызвало напряжённость в Париже, теряющем влияние на Африканском континенте.

Кроме этого, в планах, озвученных новоизбранным президентом, стоит улучшение отношений с Россией и Китаем. В связи с этим, Сенегал в ближайшие месяцы может пережить политические изменения.

Новому президенту Бассиру Диомайе Фэй поступили поздравления от глав многих государств. Прежде всего, заслуживают внимания те, которые из Китая, потому что они были гораздо более бурными, чем обычно. Пекин заинтересован в сотрудничестве с Дакаром, поскольку видит в этой западноафриканской стране огромный инвестиционный потенциал.

Совершенно в противоположном настроении оказалась Франция, где сразу же возникли опасения по поводу будущей политики Сенегала в отношении Парижа. Уже после первых выступлений стало ясно, что Б.Фэй не намерен прислушиваться к мнению президента Э.Макрона, и французские войска вскоре могут существенно сократить свое присутствие в стране или даже покинуть ее.

Новый президент Сенегала сразу же указал на то, что проблемы континента являются наиболее важными и что необходимо вернуться к переговорам в регионе с государствами Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер для создания широкого контура безопасности без Франции. При этом президент Сенегала отметил, что во всех этих странах наблюдаются положительные результаты плотного сотрудничества с Россией.

В тюрьму Бассиру Диомайе Фэй был в своё время отправлен по обвинению в клевете и распространении ложной информации. Он назвал это политическим заказом.