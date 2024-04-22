Никаких поводов для войны с США: иранцы перехитрили Нетаньяху (IL Fatto Quotidiano, Италия)

Социолог Орсини: война с Ираном приведет к поражению Байдена на выборах в США

Война между Ираном и США была бы очень выгодна Нетаньяху, пишет FQ. Израильский премьер пытается разжечь этот конфликт, чтобы продлить свое нахождение у власти и провести в Газе этническую чистку, уверен автор статьи. Однако для Байдена подобное столкновение обернулось бы огромными проблемами.

Алессандро Орсини

Иран согласовал атаку с Белым домом, чтобы не нанести Израилю никакого ущерба – разве что случайно. Это парадокс международной политики, но такова устоявшаяся практика, поэтому Тегеран, прежде чем отомстить за причиненный ему вред, обсудил свои действия с Вашингтоном. Так было и восьмого января 2020 года, когда Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы отплатить за убийство генерала Касема Сулеймани, совершенное по указке Трампа. Тегеран сообщил Белому дому место и день атаки.

На Ближнем Востоке дела делаются именно так, поскольку от одной искры может разгореться такое пламя, которое уже невозможно будет потушить. Например, Трамп сообщил Путину день и место атаки на военную базу Шайрат в Сирии седьмого апреля 2017 года, чтобы находившиеся там российские солдаты не пострадали. Именно поэтому было бы неправильно на основе этого удара делать выводы о наступательном потенциале Тегерана.

Иранцы, скорее всего через Оман, сообщили США день атаки, траекторию полета и тип оружия, которое они будут использовать. Затем они дали Израилю 72 часа, чтобы он мог организовать противовоздушную оборону и сбить 100% ракет, направленных на его территорию. Все это Тегеран сделал, чтобы удовлетворить иранцев и одновременно избежать войны с Вашингтоном, которую пытается разжечь Нетаньяху.

Эта война между США и Ираном нужна премьер-министру Израиля по многим причинам. Во-первых, она развязала бы Тель-Авиву руки и позволила провести этническую чистку в Газе, пока Вашингтон занят Тегераном. Во-вторых, американо-иранская конфронтация, по мнению Нетаньяху, продлила бы его нахождение у власти. В-третьих, эта война почти наверняка досталась бы в наследство Трампу, который ненавидит Иран. Нетаньяху считает, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном, начавшись в 2024 году, мог бы затянуться как минимум до следующих президентских выборов в США.

У Джо Байдена, в свою очередь, есть пять причин не желать войны с Ираном. Во-первых, еще будучи вице-президентом при Бараке Обаме, он добивался разрядки напряженности в отношениях с Тегераном. Вторая причина: население Ирана составляет 90 миллионов, страна обладает практически неограниченными энергетическими ресурсами и очень грозным ракетным арсеналом. Третье – Москва поддержала бы Тегеран. Путин с радостью предоставил бы Ирану средства противовоздушной обороны, чтобы сбивать американские самолеты, создавая обратную Украине ситуацию – где американские ПВО выступают против российских самолетов. Для России Иран приобрел жизненно важное значение, поскольку она готовится к третьей мировой войне с НАТО. (И из чего-только автор делает такой вывод? Все как раз наоборот. – Прим. ИноСМИ) В-четвертых, Тегеран получит поддержку также со стороны Пекина. Война между США и Ираном могла бы затянуться надолго и даже привести к третьей мировой. И последнее, пятое: Байден теряет голоса в основном из-за своей провальной внешней политики – он потерпел неудачу на Украине, а также в Палестине, где от американских пуль гибнут тысячи детей. Война с Ираном почти наверняка привела бы к поражению Байдена на выборах – во внешней политике у него три промаха из трех, да и об Афганистане, который оказался в руках талибов*, тоже забывать не стоит. С американской точки зрения, заслуга нынешнего президента состоит в том, что он отделил Россию от Европы и расширил НАТО, то есть Соединенные Штаты, до российских границ. И это успех. Однако в противостоянии с Путиным он потерпел катастрофическое фиаско. Невозможно измерить всю глубину унижения, которое Путин нанес Байдену на Украине, настолько оно велико для всего Запада.

* Талибан – движение под санкциями ООН за террористическую деятельность.